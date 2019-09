Današnja hrana dizajnirana je da nas ubije, a ne da nas nahrani

Na temelju onoga što sam vidio putem atomske spektroskopije i analize svih tvari koje ljudi konzumiraju na dnevnoj bazi, moram poručiti u grubo da je stanje zaista alarmantno”, prenosi atma.hr.

Adams je rekao javnosti kako su istraživanja njegova laboratorija, a koja traju već dugi niz godina pokazala zastrašujuće činjenice; hrana danas izaziva smrt, psihičke bolesti poput demencije, stresa, depresije, neplodnosti koja se širi, do oštećenja pojedinih organa, ali i ono što je najvažnije, dolazi do gubitka sposobnosti čovjeka da razmišlja racionalno; dolazi do smetenosti, nedostatka koncentracije itd.

Tu su i kožne bolesti, tumori, moždani udari i sve druge napasti koje se kriju iza riječi “Hrana”. “Puno je toga više nego što su analize pokazale, od kontaminacije hrane teškim metalima koje ljudi svakodnevno konzumiraju, a koje vode u grob same po sebi.”

“Ovdje se radi o potpuno namjernoj formulaciji toksičnih otrova u proizvodima koji se masovno koriste u cijelom svijetu.” Rezultat toga je, tvrdi Adams ono što vidimo: “Masovno ludilo, porast kriminaliteta, kolaps masovne radne snage, povećanje ovisnika o državnoj blagajni, kolaps demokracija koje ne mogu zaživjeti zbog kognitivne retardacije masa koje imaju pravo glasa, porast zatvorske populacije, ali i potpuni kolaps sposobnosti sveopće javnosti koja ne može shvatiti ni osnovne informacije, a koje im se serviraju u mainstream medijima.”

Dugoročne posljedice ovog raširenog trovanja hranom su kako upozorava Adams: “potpuna propast moderne ljudske civilizacije i to iz više razloga; ekonomske neodrživosti, ekološkog uništenja, masovne depopulacije stanovništva ali i političkog nasilja koji je sve češći, a zadnji primjer imamo u Ukrajini. Da, sve je to zbog hrane”!

Zastrašujući otrovi koje ljudsko biće konzumira

U svojoj detaljnoj analizi koju je proveo Adamsov laboratorij, on spominje velike količine kemijskih spojeva koje se, kako govori, koriste u podzemnim željeznicama, ali u i svoj široko rasprostranjenoj brzoj hrani, od restorana, preko, kruha, peciva, salama, sireva i svega suhog i mesnatog što možete naći na policama dućana. Također u velikim količinama u istim namirnicama pronađena je velika količina kemijskog azodikarbonamida koji se povezuje s rakom.

No, to nije slučajno, nego, govori Adams – taj kemijski spoj namjerno se stavlja i bez ikakve potrebe u hranu za masovnu konzumaciju. “Ne postoji logičan razlog zašto kemikalija pod nazivom azodikarbonamid treba biti dodana primjerice, kruhu ili pecivu, i salamama, ona kemijski ne služi tim namirnicama i nema nikakvu nutritivnu ni zaštitničku svrhu. Čini se kako se dodaje samo kao otrov za stotine milijuna potrošača koji ga bespotrebno konzumiraju.”

Adams se posebno bazirao i na vitamine koji je također zatrovani. Primjerice mnogi popularni umjetni vitamini (uključujući dječje) koje masovno ljudi koriste kao nadomjestak prehrani toliko su zatrovani bakrom da je to nevjerojatno. Vitamini se uzimaju na dnevnoj bazi, a takva konzumacija bakra dovodi do mentalnog ludila i psihoze. Naravno kada ljudi obole od mentalnih bolesti uslijed vitamina opet se okreću istim farmaceutskim otrovima.

“Osim u rijetkim iznimkama, prestanite kupovati superfood hranu i dodatake proizvedene u Kini, svjetski najzagađenijem proizvođaču hrane. Industriju američkih prirodnih proizvoda je praktički preuzela Kina u posljednjih deset godina, a mnogo od onoga što mislite da je sigurno i organski je zapravo jako zagađeno, slučajno ili namjerno, u kontinentalnoj Kini.”

Biljke koje kupujete zatrovane su olovom, tvrdi Adams, na temelju istraživanje njegova laboratorija. Biljke su tretirane raznim dodacima iz Kine prepunih olovom. Adams upozorava da je čak 90 posto biljaka koje su testirane imale u sebi zabrinjavajuće razine olova. Kako govori, olovo je teški metal koji oštećuje ljudski mozak. On uzrokuje demenciju i Alzheimera i ubrzava raspad ljudskog mozga. Zastrašujuće je da to ljudi koriste, napominje Adams.To su samo neki od rezultata ovog istraživanja. No ovaj spektroskopski laboratorij pronašao je još nešto. A to su velike količine aluminija u zraku i na poljoprivrednim površinama, a koje padaju direktno sa neba. Adams tvrdi da su njegova istraživanja potvrdila da je planeta, zemlja i zrak prekrivena aluminijem.

Izmjeren je zrak unutar laboratorija, izvan zgrade, oko poljoprivrednih površina i dokazano je da aluminija ima svugdje, ne možemo ga izbjeći, ali najveće koncentracije su naravno oko usjeva što dokazuje da se usjevi posebno tretiraju iz zraka otrovnim kemijskim supstancma poput aluminija. Za sve oni koje ne znaju Adams upozorava da je udisanje i konzumiranje aluminija uzročnik degenerativnih poremećaja mozga, cijele ljudske populacije.

Hrana kao oružje

“Ogromna je financijska dobit od: prvo trovanja mase, a zatim “liječenja” od nuspojava tog trovanja. Ovaj reket je tako masivan i tako je duboko ukorijenjen u našu današnju kulturu pohlepe da vrlo malo ljudi, čak i prepoznaje što se događa s njima. Ali da ne bude zabune: ne vrednuju vas po humanosti, duhu, originalnosti ili kreativnosti. Vi se vrednujete samo kao izvor naplate poreza u početku, a onda u konačnici kao “dobit za upravljanje bolestima”.

Adams govori: “Kao što možete vidjeti iz ovih malih primjera, hrana se danas koristi kao oružje protiv čovječanstva. To je vrlo podmukao i tihi rat protiv čovječnosti, vrlo dobro zakamufliran, a posljedice su strašne. Hrana koju jedemo mijenja ljudsko biće, a samim time i stvarnost koju živimo.”

Rješenja

Prvo – masovno buđenje. Drugo – uzgoj vlastite hrane ili kupujte od lokalnih ljudi koji kvalitetno uzgajaju. Ne kupujte prerađenu hranu u supermarketima (posebno su opasni umjetni zaslađivači kao aspartam i sodium nitrat). Osim u rijetkim iznimkama, prestanite kupovati superfood hranu i dodatake prehrani proizvedene u Kini, svjetski najzagađenijem proizvođaču hrane. Budite sumnjičavi i prema “prirodnim” proizvodima koji su često jako obrađeni i rafinirani na neki način. Pitajte o zemljama podrijetla. Provjerite prisutnost teških metala.

Zaključak

“Prvi svjetski rat vodio se u rovovima s vojnicima i stvarnim oružjem od olova! Drugi svjetski rat bio je namjerno izazvan i bio je genocidnog karaktera. Bitka se vodila naprednim kinetičkim oružjem, ali i kemijskim oružjem osmišljenim od farmaceutske industrije. Nakon Drugog svjetskog rata i nacističke ere rat se prividno prikriva, a vođe iz nacističkog doba osnivaju farmaceutsku industriju koja u svojim rukama drži i hranu i lijekove cijeloga svijeta. Treći svjetski rat je u tijeku. On se odvija upravo sada protiv svakog živog bića.”

Ako ne vjerujete u ove izjave ili ih smatrate pretjeranim, samo pogledajte generalno fizičko, psihičko i duhovno stanje današnjeg stanovništa – i sve će vam sjesti na svoje mjesto.

