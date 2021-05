Ove tri stvari muškarcima u vezi su značajnije od vođenja ljubavi

OK, činjenica jeste da je muškarcima jako stalo do se*sa, ali to im nije najvažnije u vezi.

Ako im ove tri stvari ne odgovaraju, onda se ni pored jedne žene na svijetu neće osjećati dobro.

Razumijevanje

Muškarac želi da ga žena razumije i doživljava kao muškarca. Odnosno, želi da razumije njegove potrebe, ono što ga pokreće, njegove prioritete. Njegova idealna pretpostavka je da ga partnerica poštuje i razumije njegovo ponašanje – čak i ako nije savršeno! Kako bi mu to uspjelo, rado će razgovarati s dragom (da, tačno, on govori!). Stari je klišej da muškarci izbjegavaju dugačke razgovore. Sve zavisi od teme razgovora – na primjer, muškarci rado razgovaraju o svom poslu. Za vrijeme večere, na kauču, u šetnji… i jako im je bitno da partnerica pokaže zanimanje za to.

Potvrda

To je klišej koji je zaista tačan: muškarci su stalno u potrazi za potvrdom – na poslu, u svakodnevici i u vezi. To ne znači da stalno trebamo maziti našeg dragog po glavi ili mu govoriti: “Dobro si to napravio, tigre moj!” Ne, radi se o tome da su potrebne međusobne potvrde u vezi. Za sitnice – poput uspjelog jela, ali i za bitne stvari – poput majčinstva ili očinstva. Jednostavno ponekad treba reći: “Dragi/a, svaka ti čast za to što radiš!”

Povjerenje

Neosnovani ljubomorni ispadi, nepovjerenje i sumnje… Gotovo ništa više od toga ne može muškarca izbaciti iz takta. Njima je povjerenje izuzetno bitno – osobito to da mi imamo povjerenja u njih (mogle bismo se vratiti na temu “potvrda”). Ako svom partneru apsolutno sve vjerujete i imate puno povjerenje u njega, time mu pokazujete da ga smatrate dobrim čovjekom. A to mu je izuzetno važno, prenosi “24sata“.

Facebook komentari