Brak je uspješniji kad žena vodi glavnu riječ: Što muškarac češće govori „Da, draga“ – to će ljubav biti jača!

Borba za vođenje glavne riječi u kući između partnera prilično je česta pojava. Ako se žena osjeća podređeno u vezi, to ima pogubni efekt na njenu psihu, što dovodi do ozbiljnih posljedica u vezi. Ako muškarac ne dozvoli partnerici dominantniji položaj, u većini slučajeva to vodi ka nezadovoljstvu i patnji, pravljenju ljubomornih scena i mučenju za oba partnera.