10 razloga zašto je voljeti Vagu malo čudno

U slučaju da ste već zabrinuti – nemojte biti, u Vagama nema ničeg kriminalnog, samo to što ih volite može biti i slatko i čudno u isto vrijeme.

1. Čudne navike

Pa, one su rođene takve… i skoro svaka Vaga ima čudne navike. Samo naučite da ne obraćate pažnju ili ih jednostavno prihvatite sa humorom.



2. Neodlučnost

Tačno je da je Vaga neodlučna oko skoro svih stvari. Sve od velikih do manjih odluka je veoma teško za njih.

3. Mir

Oni mrze svađe i drugo ime za Vagu je kompromis. Žele da naprave mir u svijetu, ali iako znaju da je to nemoguće ono to stalno pokušavaju sa ljudima u svojoj okolini.

4. Odbijanje

Bez obzira na to koliko je Vaga zauzeta, nema načina da odbije zahtjev od bilo koga. To ne znači da će biti sretna zbog toga, jer Vaga jednostavno ne može reći ne, tako da je bolje biti oprezan; da ih ne pitate previše, jer će najvjerovatnije pristati da učine sve što tražite.

5. Propuštanje

To je nešto čega se Vaga najviše boji – da propusti bilo šta. Bez obzira koliko je umorna, otići će na taj događaj ili zabavu samo zato što se boji da će propustiti nešto važno, a onda će žaliti do kraja života.

6. Koketiranje

Ako ste zaljubljeni u Vagu, treba da budete svjesni činjenice da su zavisne od flerta. To ne znači da će vas prevariti, ni na koji način! Ali je neophodno da dobiju potrebnu pažnju ne samo od vas.

7. Punjenje energijom

Ljudi će vam reći da su Vage nekako lijeni ljudi. Istina je da Vagi treba vremena da se napuni energijom tako da može da se nosi sa zabavnim i produktivnim načinom života. To je to, nema lijenosti ovdje.

8. Ljepota

Vagu privlače lijepe stvari, i nije važno šta je to – kauč ili nakit. To znači da ulažu mnogo u kvalitet. Međutim, to ne znači da će tražiti od vas da im kupujete sve lijepe stvari, ne, ne morate brinuti o tome.

9. Slušaju dobro

Vrlo često nam treba rame za plakanje, a Vaga ima najbolje rame za tu svrhu. Stvar je u tome da Vaga nije tu da riješi sve vaše probleme, ali će sigurno slušati pažljivo i pokušaće da vas podrži bez obzira na sve. One slušaju, diplomate su i mogu da vam daju dobre odgovore na sva vaša pitanja.

10. Izazovi

Drugi način da dokaže da Vaga nije lijena jeste da se pozove na izazove. Bez obzira koliko je srectna i zadovoljna njenim životom, uvijek će tražiti neki način da se poboljša. Vaga će sebi postaviti izazove i trudit će se dok ne postigne sve, prenosi “Ženski magazin“.

