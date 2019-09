Njena ljubav nema granice: Majka koja je pristala biti invalid kako bi spasila kćerku

Caitlin Conner (29) iz Texasa vozila se s tadašnjim mužem Jaylonom na motoru kada je u njih udarila vozačica. Pisala je poruke dok je vozila, skrenula u njihov trak i nije ih ni vidjela. Conner su odvezli u bolnicu s teškim ozljedama noge, slomljenim kostima stopala te teškim opekotinama od klizanja po cesti.

-Ja sam odletjela s motora i pala na leđa dok je Jaylon odletio s motorom. Sjećam se prevrtanja i klizanja po cesti. Kada sam sjela i pogledala nogu gležanj mi je bio iskrenut. Na putu prema bolnici rekla sam liječnicima da pokušavamo dobiti bebu. Sjećam se da su me prije operacije posljednje pitali jesam li trudna.

Rekla sam im da pokušavamo ali da su zadnja dva testa bila negativna. Tada sam zaspala pod anestezijom – ispričala je Connor. Nekoliko sati poslije prve operacije, kada se probudila, sestra joj je rekla da je trudna četiri tjedna. Zbog trudnoće je na sljedećim operacijama mogla primiti tek minimalnu dozu anestezije i tableta protiv bolova, kako ne bi naštetili bebi.

No da bi spasila nogu morali su joj ponovno spojiti mišiće i tetive, učvrstiti slomljene kosti te uzeti kost iz kuka kako bi ispunili rupu u njezinom lijevom gležnju. Nakon dva tjedna i šest operacija, odlučila je amputirati nogu kako bi spasila svoju bebu od operacije.Čim sam čula da sam trudna, imala sam nekoga drugog o kome se treba brinuti pa se nisam fokusirala na sebe – objasnila je. Sve se vrtjelo oko moje bebe. Moja noga me više nije definirala kao osobu, ali beba me hoće – tako sam razmišljala. Conner je dobila protetsku nogu, a cilj joj je bio da nauči hodati prije nego rodi kćer.

Malena se rodila 13. veljače 2015. Bilo joj je iznimno naporno jer joj se tijelo mijenjalo uslijed trudnoće, nakupljanja težine i opterećenja kralježnice. Ali ova hrabra majka nije odustajala. Nakon poroda počela je s CrossFit vježbama kako bi izgradila mišiće i postala jača da se može skrbiti o kćeri, piše Daily Mail.

Počela sam vježbati koliko god sportova sam mogla da vidim što mogu napraviti. Tako sam otkrila ljubav prema triatlonima, plivanju, bicikliranju, skijanju, klizanju i boksanju – ispričala je. Počela se i natjecati kao para-atletičar te osnovala neprofitnu zakladu “Be More Adaptive”. Želim inspirirati druge da iskušavaju stvari koje ih plaše. Najbolja stvar koju možeš učiniti u životu je pokušati – zaključila je Connor,piše Pult

Loading..

loading...

Facebook komentari