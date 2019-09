Na dan početka jeseni dan će trajati 12 sati i devet minuta, a noć 11 sati i 51 minut.

Na dan jesenje ravnodnevnice dan i noć nisu iste dužine, jer Zemlja posjeduje atmosferu, koja prividno uzdiže Sunce iznad horizonta, objašnjavaju astronomi.

Dan i noć će biti iste dužine 26. septembra.

Prve dane jeseni će u našoj zemlji obilježiti hladnija jutra i topliji dani. Jutarnje temperature će se kretati od 8 do 14 stepeni, a dnevne od 15 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena, prenosi “Hayat“.

Loading..

loading...

Facebook komentari