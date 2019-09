Odani pas ostao ležati na mjestu gdje je poginula njegova vlasnica

Njegovo ime je Pako, a mještani su ga pronašli u Džeksonvilu (Jacksonville) na Floridi, prošlog petka kako leži na cesti, na istom mjestu na kojem je neoprezni vozač usmrtio njegovu vlasnicu Keli Blek (Kelly Black).

Policija je objavila da se nesreća dogodila kada je Keli šetala sa svojim psom, a vozač koji ju je udario, nastavio je voziti dalje, a policija sumnja, da nije ni znao šta se desilo, piše “Avaz“.

No, to neće utješiti njenog ljubimca koji je izgubio osobu koja mu je bila baš sve na svijetu. On je još satima nakon nesreće ležao na istom mjestu, dok ga ostali članovi porodice nisu pokupili i odveli kući.

