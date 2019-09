Poruka svim ženama: “Biti sama nije strašno, gore je biti usamljen pored muškarca”

Takva usamljenost je opasna, kao tempirana bomba. Bolje je biti iskren sa sobom nego se pretvarati da si nešto drugo kako bi partner bio pored tebe… Nije slatko ako je na silu… Zamislite samo koliko je teško i nekako smešno izmišljati koješta kako biste zainteresovali muškarca da ostane pored vas.

I to sve samo da ga zadovoljite, da mu udovoljite i to samo zato što je on “dobar na papiru”, što biste vi trebali da budete dobar par i “jedno za drugo”…Ako je on hladan mesecima, a ti i dalje “obigravaš” oko njega, onda priznaj sebi: sestro, on jednostavno nije čovek za tebe!

Ako lažeš sebe da možeš doveka da se pretvaraš i budeš to što on očekuje od tebe – zaboravi! Vremenom će ta laž otrovati i tebe i njega. I taj tvoj muškarac je živa osoba, ne zaboravi da će on verovatno uvideti da se pretvaraš i da se trudiš da budeš to što nisi.

Šta učiniti ako pretvaranje više nije moguće? Šta uraditi ako je “došlo do grla”? Vreme je da priznaš istinu, da mu kažeš da ti je odavno udobnije samoj nego sa njim pored tebe… Evo šta će se desiti tada: Vratićeš se kući, polako se skinuti, istuširaćeš se i spremiti sebi večeru..

Nećeš misliti ni na koga, udovoljavati bilo kome. Neće više biti potrebe da se prilagođavaš, da udovoljavaš, da zainteresuješ nekoga… Vratićeš se u svoj lični svet. Bavićeš se stvarima koje voliš bez griže savesti…. A šta će biti sa njim: pa, naći će pravu ljubav (jer to očigledno nisi bila ti) ili će i sam živeti bez laži i pretvaranja.

Odnos u vezi ili braku trebalo bi da bude izgrađen na poverenju. Ako nije, trikovi onda neće pomoći. Možda će se održati prividna ravnoteža, koja ne može da potraje dugo…Na kraju dođe do haosa koji može ozbiljno da povredi i vas i tog čoveka pored vas,piše Pult

Zato se ne bojte samoće. Samoća je dobra, ona je u stanju da vas ojača i pripremi za pravu ljubav koja tek nakon nje dolazi. To je ljubav prema drugom muškarcu ili prema vama samim. I jedna i druga je moćna i dolazi samo nakon pravog oslobađanja od laži i manipulacija. Život ne može biti sladak ako je na silu….

