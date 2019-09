Ne treba ni prstom da maknete: Mentalni trik koji čini da mršavite 8 puta brže!

Nedavna studija dokazala je ono u šta su naučnici bili ubeđeni – mentalni trik pomaže da mršavite i do osam puta brže!

Takozvane mentalne slike takođe obezbeđuju da skinete i do 5 centimetara obima više u odnosu na ljude koji se njima ne služe.Tehnika mentalnih slika korišćena je kako bi pojačala motivaciju za mršavljenje kod ljudi. Dr Linda Solbrig, vođa studije, objasnila je osnove ove jednostavne metode:

“Počeli smo vežbom sa limunom. Rekli smo ljudima da zamisle da vide limun, da ga dodiruju, cede, ispijaju njegov sok, a zatim da im kap soka slučajno prsne u oko, a sve to da bismo naglasili koliko su emocionalne i tesno zamišljene slike povezane sa fizičkim osećanjima. Na taj način ih ohrabrujemo i da zamisle i prigrle svoje ciljeve.

Ne treba samo da zamišljate koliko bi bilo dobro kada biste izgubili težinu, već i šta bi vam to donelo, šta biste bili u stanju da radite sa smanjenom kilažom, a do sada niste mogli. Kako bi to izgledalo? Zvučalo? Mirisalo? Koristite sva svoja čula”, kaže dr Solbrig.U studiji je učestvovala 141 osoba. Učesnici su bili podeljeni u dve grupe – jedna je koristila tehniku motivacionog intervjua, dok je druga koristila mentalne slike.

Nakon šest meseci, učesnici studije koji su koristili mentalne slike izgubili su više od 4 kilograma, dok su osobe koje su se služile motivacionim intervjuima izgubile svega 680 grama.

Studija je produžena na još 6 meseci, pa su rezultati nakon ukupno godinu dana sledeći: motivacione slike obezbedile su grupi skidanje 5,9 kilograma, dok se druga grupa do kraja zadržala na 680 grama!

“Mnogi će se složiti da je za gubitak kilograma važno da jedete manje i vežbate više, ali u mnogim slučajevima ljudi jednostavno nisu dovoljno motivisani da redovno prate te savete, koliko god se i sami slagali s njima.

Tu nastupa “trik” sa mentalnim slikama – one su ključ da nekog ohrabrite i motivišete na duži period”, objašnjava dr Solbrig,piše Stil

