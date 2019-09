Astro prognoze za oktobar 2019.: Mars u Vagi biće usmjeren na partnerske odnose a mlad Mjesec u Škorpiji donosi kraj nekim emocijama, ali i iznenadne početke

Dok su ove tri planete u retrogradnom hodu možemo očekivati strpljenje, umjerenost, intuiciju, umjetničke i psihičke potencijale pa će sa Plutonom pozitivno i konstruktivno koristiti i transformisati svoje emocije. Mjesec i Uran u opoziciji daju nepredvidivost, promjene emocija iz časa u čas, nervne napetosti da bi to krenulo da se odražava na Merkur koji 3. oktobra ulazi u Škorpiju i Veneru koja od 8. oktobra ulazi u Škorpiju.

Mars ulazi u Vagu 4. oktobra i uz aspekte Sunca i ostalih planeta ovaj mjesec će najviše biti usmjeren na pravne partnerske odnose, kako u ljubavi tako i u poslovnim partnerstvima. Mnoge stvari sada treba da se razriješe dok će neke otpasti i transformisat će se u novi početak, baš kao što lišće završava svoju jednu etapu i kreće u novi proces, piše astrolog Željka Knežević. Velike promjene se dešavaju u ovom mjesecu što će za pojedine osobe biti dosta bolno da bi na kraju sve imalo pozitivnu svrhu kada se proces završi.

Pun Mjesec će biti 13. oktobra u Ovnu pa dobro pazite na ishitrene odluke i eksploziju emocija. Mlad Mjesec će biti u Škorpiji 28. oktobra, što nam može donijeti kraj nekim emocijama i novi, iznenadni početak što još mnogo zavisi od vašeg ličnog horoskopa i položaja planeta i aspekata. Generalno gledano, lijep i dobar mjesec gdje mnoge stvari se završavaju, sve otpada što nema svrhu dok se nove otvaraju i pokreću iznenada i neočekivano.

Šta očekuje pojedinačne horoskopske znake u oktobru 2019. godine?

OVAN

Dragi Ovnovi, kod vas je u procesu završavanje ranijih poslova pa se skoncentrišite da bi završili kako vam cijeli mjesec ne bi bio pretrpan. Ako sve poslove završite na vrijeme, biće onda vremena za odmor i povremeni provod. Sada je dosta svrsishodno da rasporedite dnevne obaveze za rad i prijatelje, porodicu. Uslijed dobrih i aktivni radnih aktivnosti predstoje i veći finansijski prilivi. Ako ste u braku ili vezi, moguća je kriza kroz koju treba proći. Nova poznanstva za mnoge Ovnove predstoje u drugoj polovini mjeseca pa dobro pazite ako već imate partnera, mada vama nije svojstvena prevara. Parovi mnogo treba da rade na svojim vezama. Zdravstveno vam teško padaju promjene vremena pa vašem organizmu treba da se navikne.

BIK

Dragi Bikovi, kod vas je Uran pa kada Merkur i Venera naprave opoziciju već početkom mjeseca vi neočekivano možete da upadnete u neku svađu gde vam uopšte nije jasno o čemu se tu radi, tako da treba izbjeći da se miješate između dvije osobe koje su u svađi. Najbolje je da pustite da svako riješava svoje nesporazume, jer možete izvući deblji kraj. Vi to ne želite, ali svuda se gurate pa zato dolazi do komplikacija. Kod mnogih Bikova je već od ranije ljubavnoj vezi došao kraj i sada možete samo da do kraja sačuvate vaš ugled. Ne vrijedi da razbacujete prljav veš preko poznanika i prijatelja da bi sebe oprali. Nije samo druga strana kriva, i vi ste učesnik. Najbolje da dovedete do kraja vaše veze mirnim putem i sporazumnim razlasom pa ćete biti ponosni na sebe kako ste uspjeli, bez obzira ko je kriv. Pojedini Bikovi se trude da poprave odnos sa jednom osobom sa kojom su se razišli dosta loše, ali sada još nije vrijeme, sačekajte povoljniju priliku. Možda vam treba vremena da spoznate svoje greške i naučite iz njih. Zdravstveno je naglašena nervoza, hormoni, urinarni trakt i genitalije.

BLIZANCI

Dragi Blizanci, uslijed vaše brzine i rasplinutosti na sve strane vi imate osjećaj da se bliži kraj godine i da nema šanse da stignete sve što ste isplanirali. Ne preporučuje se da sami sebi stvarate pritisak već se osvrnite unazad pa možete biti sigurni da ste tri puta više uradili do sada. Sada je vrijeme da malo sebi posvetite vremena i da naučite da uživate od kolega. Ako ste u privatnom biznisu, mogući su veći odlivi finansija i manji priliv pa bi trebalo malo da se strpite do sljedećeg mjeseca, gde će biti mnogo bolja zarada. Bili vi u vezi, braku ili povremenim viđanjima, sada je fenomenalan period za ljubav i lijepo slaganje. Razumijete se čak dok ćutite i uz TV i neku lijepu romantičnu večeru. Lijepo se dopunjujete i rijedak je to primjer ljubavi i razumijevanja u današnje vrijeme. Ako doživite stres zbog posla ili finansija, možete imati nekih zdravstvenih problema.

RAK

Dragi Rakovi, vama ovaj mjesec kreće sa dosta obaveza i rada dok vas na poslu može očekivati neka situacija koja nije dobra. Nikada vama neće biti jasno zašto vas mnoge kolege tapšu po ramenu, lijepo vas hvale a onda jedva čekaju da okrenete leđa i nestanete. Pitate se zašto su toliko fini i tako se predstavljaju, a u suštini su negativni, ljubomorni, zavidni itd. Takve osobe imaju neke strahove u sebi kada ste vi u pitanju. Najbolje je, kada već sve to znate, da se udaljite od takvih osoba i gledate svoja posla. Emotivno je dobar period za vas koji ste u braku ili vezi dok ima Rakova koji su i izgubili neku dragu osobu pa bi trebalo da sačekaju jedno vrijeme i pokušaju da je vrate, jer mogu biti osim partnera i divni prijatelji. Već neko vrijeme imate bolove kada su leđa u pitanju ili nešto što vas muči. Sada bi bilo dobro da se obratite specijalisti i poradite na tom problemu.

LAV

Dragi Lavovi, kod vas je poslovna napetost očigledna jer će vaše poslovne kolege ući u uži krug za izbor kada je unaprijeđenje u pitanju. Ne preporučuje se da burno reagujete već pružite ruku i čestitajte izabranom kolegi. Naravno da to vama teško pada, ali niko nije u mogućnosti da sada nešto preduzme jer su nijanse u pitanju za koje se vi i ne pitate. Emotivno je kod mnogih Lavova neki stresan period iza vas i sada kreću strast, emocije i lijepo uživanje u braku ili vezi. Sada možete mirnije pričati o vašim i partnerovim greškama koje su se izdešavale i izvući pouku, tj. naučiti iz grešaka da se ne ponove. Na kraju lijepo pomirenje možete proslaviti nekim izletom ili putovanjem u dvoje. Zdravlje je uslijed stresa malo u disbalansu pa može doći do psihičkih i fizičkih posljedica. Ako se to desi, obavezno poslušajte ljekare, uz terapiju može sve da se vrati u dobro stanje.

DJEVICA

Drage Djevice, vi volite sve na sigurno i nikako ne želite da rizikujete, a sada bi mogli da uđete u rizik kada je posao u pitanju. Strah od gubitka vas može samo naučiti da u budućnosti imate iskustvo. Vaše kolege već nešto rade sa rizikom, pa i vi možete nešto malo rizikovati da biste dobili mnogo više. Kod vas je stalno finansijsko stanje nestabilno tako da ništa novo, jer vi u principu ne volite da štedite već čim imate, odmah i trošite. Po tom pitanju bi trebalo da se promijenite ili da vaš novac date nekome ko ga sigurno zna sačuvati i čak umnožiti. Emotivno ste još u lijepom prethodnom periodu koji se nastavlja i dalje. Zdravstveno možete imati problema uslijed neredovne ishrane, pretjerivanja, nepažnje šta se jede i pije. Nedostatak fizičke aktivnosti i mnogo sjedenja bi trebalo da zamijenite sa aktivnošću i poslušajte stručnjake kako da se dovedete u red.

VAGA

Drage Vage, vi treba da obratite pažnju kada su javni nastupi u pitanju i da pazite šta pričate u prvoj polovini mjeseca, jer ste sada sigurno pod lupom konkurencije u javnosti. Svaka vaša greška može dovesti do pada i do gubitka klijenata i obožavaoca, a to sigurno ne želite. Mnoge Vage nemaju sada mogućnost da biraju poslove pa treba pokazati sve svoje sposobnosti i kvalitete da bi dokazali boljima od vas da i vi to možete postići. Vi ste svjesni da uspjesi ne dolaze preko noći i da je potrebno mnogo truda da se uloži. Emotivna strana života je dosta povoljna što je lijepo i za vašeg partnera. Ovo je vaš najbolji period u godini pa ga svakako treba iskoristiti. Osobe koje su nedavno ušle u vezu ili brak potrebno je da budu što otvorenije u razgovoru da bi se bolje upoznale i zbližile. Zdravlje je dosta dobro, imate odličnu energiju.

ŠKORPIJA

Drage Škorpije, vi imate ovog mjeseca mnogo rizičnih situacija i poslovnih rizika. Svakako da je u startu sve moguće i kako vreme odmiče, poneka avantura otpadne, ali ipak na kraju imate iskustvo, poneki uspeh i spoznaju više. Svakako da vi imate hrabrosti za rizik pa na kraju taj posao može donijeti dobrobit i lijepu novčanu zaradu. Emotivno vi duboko u sebi znate da vi i vaš partner niste baš na najboljem glasu pa se potrudite da budete bolji. Svakodnevni trud i želja da učinite stvari boljim može vašu vezu zaista učiniti boljom i plemenitom, iako sada to izgleda nemoguće. Zdravstveno poradite na svojoj nervozi, nestrpljenju, ljubomori i posesivnosti da ne dođe do komplikacija.

STRIJELAC

Dragi Strijelčevi, vama je potrebno dosta rada i truda ovaj mjesec, jer se ne postiže uspjeh na brzinu kako mnogi misle. Mnoge osobe se čude gdje se može zaraditi veliki novac preko noći, dok samo rijetki dobiju na kocki ili lotu. Samo vrijednim i upornim radom možete postići svoj cilj pa tako posavjetujte i druge ljude. Emotivno kod pojedinih osoba je nešto nedefinisano, dok pojedini parovi mogu ući u monotoniju. Pojedini Strijelčevi mogu razmišljati ili krenuti u nešto dublje sa osobom koju upoznaju preko prijatelja. Zdravstvena situacija može postati zabrinjavajuća uslijed česte promjene vremena i ishrane koja sadrži dosta šećera. Imunitet je dosta slab pa treba da se potrudite i poradite na zdravoj ishrani.

JARAC

Dragi Jarčevi, sada je potrebno dosta racionalno razmišljanje bez veće panike. Mnogi Jarčevi koji su napravili plan u vezi nekog projekta mogu imati problema da ga realizuju. Svakako možete potražiti savjet i pomoć od kolega koje to znaju ili od vaših nadređenih. Sada čuvajte vaš zarađeni novac, jer nije vrijeme da vas neko ubeđuje da ga uložite u nešto. Pitanje je gdje je sigurno i provjereno uložiti novac. Vama se lako desi da izgubite uloženi novac ili ga na kraju ne dobijete ako zaradite. Emotivno vi možete imati neke tajne koje skrivate i od partnera i nekoga ko je vama najbliži. Sada je najsigurnije da tako i ostane. Što se tiče zdravlja, dosta je dobro mada bi trebalo da povedete računa o zdravoj ishrani i, za početak, da uradite krvnu sliku.

VODOLIJA

Drage Vodolije, u prvoj polovini mjeseca vaše dobre investicije mogu donijeti veću zaradu. Ako je moguće, ne pričajte okolo i ne hvalite se, jer poslije će se tajna proširiti a vama ostaje manja zarada. Sredinom mjeseca neki bitan događaj vas može pokrenuti da razmišljate dokle ste stigli i šta ste postigli u životu. Vi možete mnogo više pa vam se sam zaključak ne dopada. Budite svjesni da treba dosta da radite na sebi i da na neke stvari prosto mi ne možemo uticati. Emotivno ste na testu izdržljivosti, posebno ako ste ušli u novu vezu, pa nikako da se neke stvari dovedu u harmoniju. Nije vrijeme da odmah dignete ruke od veze, jer sada baš treba da pokušate da istrajete. Ako se druga strane ne trudi i vi nikako ne možete da se uskladite, onda je bolje da svako ide svojim putem. Zdravstvena strana je dosta dobra, ali ipak se pripazite nervoze.

RIBE

Drage Ribe, vi biste mogli početkom mjeseca da mislite da su vam sva vrata otvorena u karijeri, ali samo jedna greška može da pokvari sav vaš trud. Ako dozvolite da do greške dođe, mnogo vremena vam može biti potrebno da se ispravi. Emotivno vi nikada niste znali kako da volite već idete iz veze u vezu. Ovog mjeseca ste dobili osobu koja može da istrpi sve vaše mane pa je vrijeme da se i vi potrudite i budete bolja osoba dok još možete. Što se zdravlja tiče, može biti problema sa varenjem pa sve što vam smeta u ishrani vi odbacite. Potrebno je da se bavite nekom fizičkom aktivnošću da biste se osjećali bolje.

