Horoskop do 10. januara 2020. godine: Koje će nam želje ispuniti Uran u znaku Bika

Prije nekoliko dana planeta Sunčevog sistema – Merkur je izašla iz svog retrogradnog hoda i krenula je svojom direktnom putanjom. Međutim, i dalje osjećamo njegov uticaj, te ne smijemo se potpuno opustiti. Ali, još jedno nebesko tijelo počinje retrogradno da se kreće i na taj način nam donosi uzbudljive promene i nova buđenja. U pitanju je planeta Uran.

U nastavku saznajte šta retrogradni Uran donosi za sve horoskopske znakove.

Planeta Sunčevog sistema, Uran, 11. avgusta napušta svoju direktnu putanju, ulazi u retrogradni hod i sve do 10. januara 2020. godine će se ovo nebesko tijelo kretati na ovaj način. Sve ovo se dešava dok je Uran u znaku Bika u čije polje je ušao 15. maja 2018. godine i tu ostaje do 26. aprila 2026. godine. Dok ne uđe u polje Blizanca, Uran će se jednom godišnje retrogradno kretati i to će trajati 155 dana.

Horoskopski znak Bik je tipičan zemljani znak i za njega se vezuju ležernost, spor tempo, situacije bez žurbi i događaji koji se odvijaju baš onako kako treba. Takođe, sinonim je za materijalnu sigurnost i pouzdanost. Pripadnici ovog znaka zodijaka su veoma kreativni i tvrdoglavi.

Upravo zbog toga, retrogradni Uran u znaku Bika donosi uzbudljive promjene i nagle pobune. Međutim, sve to će činiti u miru, bez pravljenja haosa i uznemirenosti. Plemeniti aspekti ove planete u direktnom hodu deluju i na njegov uticaj u retrogradnom, te nam Uran ovim kretanjem donosi promene na polju ljubavi, ali i u finansijama. Ovaj period će biti pogodan za sve zaljubljene horoskopske znakove koji imaju u planu da svoju vezu podignu na viši nivo. Takođe, za sve one koji nisu u braku ili vezi će donijeti veliku ljubav i mnogo emocija.

U ovom periodu, svi horoskopski znakovi će raditi na svojim unutrašnjim stavovima i ponašanju, kao i na svom mentalnom stanju koje će prouzrokovati i željenje rezultate u spoljnjem svijetu. Zato se potrudite da dođete do onoga što želite, piše “Mogu ja to sama“.

