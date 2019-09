Ispovijest radnice sa Jadrana: Pet mjeseci bez slobodnog dana, nedjelju sam radila cijeli dan… Udario me u glavu i tresao o zid!

Djevojka koja je na dubrovačkom području radila sezonu doživjela je loše iskustvo koje je podijelila u Facebook grupi Poslovi u Dubrovniku.

– Radila sam pet mjeseci u jednom dubrovačkom restoranu za pet i pol tisuća kuna i smještaj, bez slobodnog dana, a nedjelju sam radila po cijeli dan. Samo su me jednom pustili da pođem doma na šest dana radi škole koju sam izvanredno polagala. Psihički sam pucala dan za danom i došla sam na rub ludila – napisala je ova bivša radnica restorana na Brgatu.

– Dotaknuo me u nešto što me jako boli, na što sam ja naravno uzvratila. Inače, priznajem da imam jezik ‘kao lopatu’, ali na nepravdu nisam nikad dužna ostala, a on je fizički nasrnuo na mene, udario me u glavu, i uhvatio za nadlaktice i tresao od zid. Uvrede nisu bitne jer su privatne, i ne želim ih iznositi u javnost – navela je ona upozorivši ljude da pazi gdje se zapošljavaju.

– Za pet i pol tisuća kuna (oko 1500 KM) bila sam i spremačica, majstori i konobar, a ne vjerujem da bi itko to htio. Vraćam se doma, nisam se oporavila od šoka, a sinoć sam dobila najjači sedativ koji me onesvijestio koliko sam bila potresena – napisala je te dodala kako je slučaj prijavila policiji, a najavila je prijavu i Državnom inspektoratu.

Pitali smo Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku o ovom slučaju, piše Dubrovački dnevnik.

– U odnosu na postavljeni upit možemo potvrditi da je u poslijepodnevnim satima u subotu, 14. rujna, u ugostiteljskom objektu na području Župe dubrovačke, došlo do vrijeđanja dviju zaposlenica ugostiteljskog objekta u dobi od 50 i 22 godine, nakon čega je vlasnik ugostiteljskog objekta na naročito drzak i nepristojan način vrijeđao mlađu zaposlenicu te na nju i fizički nasrnuo, pri čemu 22-godišnjakinja nije zadobila nikakve tjelesne ozljede – napisali su iz policije.

– Zbog međusobnog vrijeđanja obje zaposlenice su prekršajno sankcionirane, dok je vlasnik ugostiteljskog objekta prekršajno sankcioniran zbog vike i tuče na javnom mjestu, odnosno zbog težeg oblika narušavanja javnog reda i mira – pojašnjavaju iz PU dubrovačko-neretvanske, prenosi Depo

Loading..

loading...

Facebook komentari