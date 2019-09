Lijek za potpuni preporod tijela, koristi se prije zime: Izgubićete kilograme, ojačati kosti i imunitet, a kosa i koža će blistati!

Ovaj stari recept, vekovima se koristi u jačanju fizičkih i mentalnih sposobnosti i lečenje mnogih bolesti.

Recept od samo dva sastojka, poboljšava varenje, pomaže pri gubitku kilograma i uklanja toksine iz organizma. Bogat je kalcijumom i kalijumom koji jačaju srce i krvne sudove. Izvrstan za poboljšanje strukture kože i kose.

Jača imunitet, ubrzava metabolizam.

Sastojci: 20 komada suvih smokava; maslinovo ulje.

Priprema: Uzmite 20 komada suvih smokava, isecite ih na pola i stavite u teglu. Zatim dodajte maslinovo ulje, tako da prekrijete sve smokve i da na vrhu ostane oko 1 cm ulja.

Ostavite teglu u frižider na 40 dana.

Primena: Jedite po 1 polovinu smokve i 1 kašiku ulja iz smokava. Preporuka je da se ovo jede 5 do 10 minuta pre doručka. Ovo jedite svaki dan dok ne potrošite sve smokve i ulje.

Odmah ćete osetiti dobrobit ovog leka. Tretman možete ponavljati 2 do 3 puta godišnje.

Smokve su vrlo zdrave, i to ne samo sveže, već i kada se osuše. Smokve deluju blagotvorno na naše zdravlje. One mogu bukvalno da obnove celo naše telo. Smokve se smatraju najboljim po svojim korisnim svojstvima, a tokom sušenja količina proteina u smokvama povećava se an 3 do 6 %, a šećer na 50 do 70%, dok sveže smokve sadrže samo 1 % proteina, 15 do 20 % šećera.

Prirodni šećer iz voća naše telo lako apsorbuje. Osušene smokve su u stanju da povećaju energiju koju proizvodi naše telo, poboljšavaju raspoloženje i mentalnu aktivnost.

Osušene smokve sadrže ogromnu količinu vlakana i to nam omogućava da dugo održimo sitost, poboljšamo gastrointestinalni trakt. Osušene smokve su bogate hranljivim sastojcima kao što su kalijum, magnezijum, gvožđe, kalcijum i B vitamin.

Visok sadržaj pektina u smokvama čini ga efikasnim za zarastanje vezivnog tkiva, a posebno za povrede zglobova i kostiju.

Suve smokve mogu da znatno povećaju antioksidativno delovanje krvne plazme, a rutinska supstanca pomaže u jačanju zidova kapilara i podstiče aktivniju apsorpciju vitamina C.

Suve smokve koriste pri lečenju opstipacije i odličan su laksativ. Svakodnevna upotreba smokvi smanjuje rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti, prenosi Kurir

