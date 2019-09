ŠTA VAŠA KUHINJA GOVORI O VAŠEM KARAKTERU?

VAŠA KUĆA JE U HAOSU

Uprkos tome što se stalno zaričete da ćete ubuduće svaku stvar držati na mjestu, opšti nered je prvi utisak koji se stiče kad se kroči u vaš dom. Krema za noć ponekad završi na radnoj ploči u kuhinji, cipele u uglu dnevne sobe, računi ispod gomile starih novina, a vi zato uvek kasnite s plaćanjem!

KAKVI STE VI

Kada je izražena, sklonost ka neredu ukazuje na nepostojanje „unutrašnjeg roditelja“ ili odbijanje da se saslušaju njegove poruke. Kuća u neredu je kuća djeteta koje je prepušteno samo sebi, koje ne poštuje nikakva pravila i buni se protiv onih koja su mu nametnuta.

Znajte da pretjerana sloboda vodi do haosa, a ne do harmonije. Zato je potrebno da ograničite konfuziju i zacrtate pravila kojih treba da se pridržavate kako biste počeli da vodite život odrasle osobe.

SAVJET PLUS: Zamolite za pomoć prijateljicu koja je bolji organizator od vas. Sredite zajedno kuću, pa kad jednom zavedete red, trudite se da ga održite.

VAŠA KUĆA JE PUNA FOTOGRAFIJA

Kolekcija nikad izloženih portreta iz raznih privatnih zbirki koja se čuva u fundusu Narodnog muzeja i vjerovatno neće biti izložena ni kad se taj muzej jednog dana zbilja renovira, ta kolekcija nije ništa u poređenju s vašom kolekcijom uramljenih porodičnih i ličnih fotografija.

Na njima ste vi kao dijete, vaša djeca, roditelji, babe i dede, rođaci, prijatelji… i svi, naravno, u raznim pozama i najrazličitijim prilikama.

KAKVI STE VI

Razmetljivost je uvijek odraz lošeg ukusa. Samoljublje, koje odražavaju tolike vaše fotografije na svakom koraku, nije nimalo simpatična osobina, a ni gostima nije baš prijatno kad im se nabija na nos tolika ljubav koju gajite prema svojoj porodici, prijateljima, rođacima…

Kad je nečega previše, onda i najljepše stvari gube na vrijednosti. Više diskretnosti nije na odmet.

SAVJET PLUS: Uramite samo fotografije za koje ste emotivno vezani. Ostale stavite u kutije, čuvajte ih, naravno, kao najveće blago i otvarajte ih samo kad ste sami ili kad nekoga zbilja zanima da pogleda vašu dragocjenu zbirku.

VAŠA KUĆA JE SREĐENA POD KONAC

Vi možete da se krećete po stanu zavezanih očiju i da opet budete sigurni da ćete naći ono što tražite. Zato što je svaka stvar na svom mjestu.

U ekstremnim slučajevima pretjerani red stvara utisak hladnoće i manijakalne opsesivnosti zato što se iza njega skriva slijepo povinovanje pravilima i potpuno odsustvo spontanosti. A to nije ono što vi želite da ljudi pomisle o vama kad vam uđu u kuću, zar ne?

KAKVI STE VI

Prijatno je živjeti u urednoj kući, u kojoj se tačno zna gde šta stoji. Ali samo pod uslovom da red ne postane opsesija. U tom slučaju red je pretjeran i skriva vaše nastojanje da sve držite pod kontrolom.

Šta je pravi razlog tolike pedantnosti? Potreba da se osjećate sigurno ili potraga za formalnom i prividnom perfekcijom pošto niste u stanju da se suočite sa svijetom koji se stalno mijenja i koji je pun neizvesnosti?

SAVJET PLUS: Ćebe na trosjedu, uvenuli cvijet, rasparene šoljice za kafu… To su male nesavršenosti koje unose životnosti i realnosti u svaki, pa i vaš dom.

VAŠA KUĆA JE SAMO PRIVIDNO UREDNA

Vaša kuća djeluje na prvi pogled uredno, ali dovoljno je zaviriti u orman ili u ostavu, pa otkriti da se na mjestima koja se ne vide ili vi mislite da se ne vide, nalaze gomile novina, trice i kučine, odjeća i obuća koju već godinama ne nosite.

Možda se tako ponašate i u kuhinji? Obrišete vrata od ormarića, a unutra ostavljate haos i naslage prljavštine?

KAKVI STE VI

Vezanost za neke predmete, makar oni bili potpuno nepotrebni – recimo odjeća koju nikada više nećete obući, stara pisma, požutjele novine, časopisi ili rasparene šoljice – sve je to tipično za osobe kod kojih je veoma izražena osjećajnost.

Nevolja je, međutim, u tome što ta osjećajnost često odnosi prevagu nad racionalnošću. To ne mora da bude velika mana, ali ipak s vremena na vrijeme nešto morate i da bacite.

Ako unesete malo reda u svoje ormane i ostavu, osjetićete se slobodnije, prošlost vas neće više sputavati i moći ćete s većom energijom da se okrenete budućnosti.

SAVJET PLUS: Odvojite korisne stvari od beskorisnih i one koje vam više nisu potrebne bacite. Odlučno i bez sentimentalnosti! Kad to jednom učinite, lakše će vam biti da tu operaciju ponovite za šest mjeseci ili godinu dana.pišu Malisaveti

