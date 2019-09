Horoskopski znak koji žudi za slavom

Lav je znak velike tjelesne i umne snage, velikih potencijala koje će nesumnjivo i iskoristiti na pravi način. Njegovi apetiti su ogromni, volja čvrsta, a samopuzdanje izraženo. On dobro zna šta hoće, a i kako će to postići. Da biste shvatili Lava, treba da proučite njegovu sredinu – privatnu, profesionalnu i socijalnu. Lav je onaj koji ima dominantnu ulogu ili se barem trudi to da postigne, piše “Malihoroskop“.

Sve što radi od srca je, ali i zbog nekog. Ponaša se kao glumac na pozornici; čak i kad je sam zamišlja da ga neko gleda i ocjenjuje. Treba mu pažnja, divljenje, obožavanje, aplauz! Plodovi njegovog talenta i kreativnosti ništavni su ako nisu izloženi tuđim pogledima. Premda mu ne manjka samouvjerenosti i samopouzdanja, a egoizma ima napretek, previše je tašt pa ponekad ne može realno da procijeni situaciju.

Zavidi onima koji imaju više od njega, ali pomoći će drugima kad primijeti da imaju određene sposobnosti. Voli da bude pokrovitelj, inicijator i zaštitnik, vrlo je velikodušan u društvu, a naročito prema onima koji su mu lojalni i koje voli. Bez njega bi svijet bio dosadan; on je taj koji će svemu dati veću dimenziju, jači začin i sjaj.

Ne zanima ga ništa prosječno. Žudi za slavom i počastima, titulama, poklonima i pohvalama. Teži luksuzu, a ima nepogriješiv instinkt da prepozna prave vrijednosti. Vrlo je emotivan, bučan i bahat, često pretjeruje i u doživljaju i opisu nečega; ako nema dramatike, on će je izmisliti!

