Nekoliko znakova koji će vam otkriti da li trebate putovati s prijateljem

Iako mnogi misle da različite dnevne rutine ne predstavljaju problem, to zapravo nije tako. Ako jedna osoba ustaje u sedam ujutro, dok druga želi spavati do podne, to predstavlja problem za obje strane. Ali, to je samo početak problema koji bi mogli da se nagomilaju.

Naprimjer, vaš prijatelj možda želi vježbati tačno u dva sata, dok ste vi to već obavili ranije tog jutra. Nakon nekoliko ovakvih dana u kojima vam se rasporedi baš i ne poklapaju, dolazi do svađa i problema. Dakle, dobro promislite s kim se planirate zaputiti u isti stan i dijeliti svakodnevnicu.

Da li ste vi osoba koja voli odmoriti od ljudi i prošetati sama ili otići sama na večeru? Ako jeste, onda bi vam neko ko je previše ovisan o drugim ljudima mogao stvoriti problem. Neki ljudi nemaju potrebu da budu sami i odmore od svega, zbog čega vrlo vjerovatno neće razumjeti zašto vi to želite. Kada se ove dvije suprotnosti sretnu – nastaje problem.

Jedna od najvažnijih stvari jeste budžet koji nosite. Ukoliko ga niste uskladili s prijateljem, pravite problem koji će tek eskalirati u neki oblik svađe. Ako vi želite štedjeti i kupovati namirnice u supermarketu kako biste finansije čuvali za neka druga sredstva, dok vaš prijatelj insistira na odlasku u skupe restorane, onda stvarate nezaobilaznu komplikaciju.

Slična stvar važi i za viziju koju vas dvoje imate o putovanju. Vaš prijatelj ga vidi kao noćne izlaske i spavanje po danu, dok vi žudite za istraživanjem ulica velikih gradova i otkrivanjem malih kafića i velikih muzeja. Ako ne možete napraviti dobar kompromis u vezi s tim šta ćete raditi, onda je možda bolje da ne idete zajedno.

Akcent je stavljen na razlike. Nemojte putovati s nekim ko nema životni stil koji je sličan vašem. Ako je vaš prijatelj u ozbiljnoj vezi, moguće je da će provesti mnogo vremena pričajući na telefon s partnerom, što znači da će vama vjerovatno biti dosadno. Osim toga, neko ko nikada nije putovao stvarat će vam teret ako mu stalno budete morali objašnjavati stvari poput toga šta treba raditi na aerodromu, gdje treba kupiti kartu i slično.

Sve ovo ima veliku važnost za putovanje na koje ćete se zaputiti. Pažljivo birajte saputnike, nekad se s nekim ljudima možete slagati kroz obična druženja, a putovanja s njima nisu baš idealna, prenosi “Klix“.

