Horoskop: Muškarci rođeni u znaku Blizanaca, Jarca i Vodolije ne žele pred matičara

Brak nije nešto čemu svi teže i nekim ljudima je nezamislivo da provedu život samo sa jednom osobom. Kada je riječ o horoskopu, po tom pitanju se izdvajaju tri horoskopska znaka u kojima se najčešće rađaju vječite neženje koji od monogamije više cijene površne i kratke avanture.

Blizanci: Muškarcima rođenim u znaku Blizanca sve brzo dosadi, pa tako i veza. Željni su avanture i otkrivanja novih stvari, teško im je da sebe zamisle u vezi sa jednom ženom do kraja života, a može da ga obuzda samo partnerka koja će ga stimulisati intelektualno. Inteligencija je za njih najprivlačnija osobina.

Jarac: Jarčevima je teško da prihvate monogamni način života i smatraju da su otvorene veze mnogo prirodnije, piše Index.hr. Oni to i jasno daju do znanja svojim potencijalnim partnerkama od kojih takođe ne očekuju da žive u monogamiji, a izdajom smatraju samo emotivnu preljubu.

Vodolija: I za Vodolije je monogamija nešto neprirodno i naporno, jer su rođeni avanturisti koji žive za izlaske, zabavu, putovanja i nova poznanstva. Provesti život sa jednom osobom za njih je potpuno nezamislivo i mnogo su im draža kratka i intenzivna poznanstva. Zato muškarci u ovom znaku najčešće ostaju neženje, piše “B92“.

