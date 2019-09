Horoskop: Rođeni u znaku Ovna, Blizanaca, Lava i Strijelca su ekstremno agresivni

OVAN

Rođeni u znaku Ovna spadaju u najagresivnije ljude jer su svjesni da ih taj gnjev može dovesti daleko. Ovnovi nisu zli ali, ako se upustite u neku raspravu sa njima, znajte da ćete izgubiti. Njihova agresija je prirodna i obično ih koriste u dobre svrhe – na poslu, za razna napredovanja u životi… Ako smatrate da ste previše mirni i da morate da se zauzmete za sebe, Ovan je prava osoba koju treba da pitate za savjet.

BLIZANCI

Pripadnici ovog znaka vole da sve bude po njihovoj volji, a ako ne bude tako – dat će vam do znanja da nimalo nisu zadovoljni vašim odlukama. Uglavnom pucaju od samopouzdanja, ali ponekad i to može da dovede do ekstremne agresije. Najčešće taj svoj gnjev koriste, kao i Ovan, u dobre svrhe, ali Blizancima neće biti važno koga će zgaziti na putu ka vrhu. Ne potcjenjujte njihovu sposobnost da budu veoma opaki i zli.

LAV

Ako neko voli da pravi planove, onda je to Lav. I, ako neko voli da svi znaju za njegove planove, onda je to baš Lav. Kod njega se sve vrti oko šanse. Ako ima šanse da postigne nešto za šta se prilika pruža jednom u životu, onda će to i učiniti. Agresija kojom Lav zrači služi da on dobije od života sve što misli da zaslužuje.

STRIJELAC

Strijelčevi su napadno puni samopouzdanja i otvoreni. Ljudi ih često opisuju kao agresivne, u nedostatku boljeg izraza. Agresija ovog znaka ogleda se u tome što je u stanju da se uključi u bilo koju situaciju i priču – bio pozvan ili ne. Želi da se dobro provede i da sve zna i sve vidi. Pokušat će da pri tom nikoga ne povrijedi, ali biće mu teško da suzbije svoju agresiju.

Loading..

loading...

Facebook komentari