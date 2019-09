Horoskop otkriva ko su najbolje sestre na svijetu, a koje izluđuju braću i sestre

Naš horoskopski znak otkriva zašto si ponekad nemoguća ili zašto tvoju sestru katkad frustrira što si joj baš ti najbliža na svijetu Svi jedinci zavide onima koji imaju braću i sestre, no često im ne zavide na burnim odnosima s njima, prenosi miss7.

Braća i sestre poznaju nas bolje od drugih jer nas poznaju duže i jer su obitelj. Znaju sve o našim frustracijama, o nekim epizodama iz djetinjstva kojih se intenzivno sramimo.

Najčešće smo tako bliski da se možemo i krvnički posvađati pa ipak u sebi znati da je bratska ljubav jača i od svađe i od frustracija.

Sestra može biti najbitnija osoba u životu i bez obzira na sve, svoju braću ili sestre ipak volimo bezuvjetno. A što nam horoskop otkriva o našim bratskim osjećajima? Naš potencijal za dobar odnos sa sestrom/bratom.

Ovan: Sestra s kojom ništa ne prolazi bez rasprave Ovnovi si ne mogu pomoći i uvijek će se upustiti u glasne prepirke i natezanja sa svojom braćom. Oni moraju dokazati da su u pravu, a najbliža obitelj u krivu. Pa ipak, za Ovnove te svađe nisu ništa ozbiljno, to je za njih obična igra. Dok se sestra ili brat pjene, ako si Ovnica, ti si se braneći svoje stavove i dobro zabavljala.

Bik: Sestra koja zna tvoje slabe točke i voli podbadati Bikovi vole ismijavati svoju sestru/brata. Pogotovo zato što točno znaju koje su im slabe točke zbog kojih ih mogu neprestano podbadati. Ponekad Bikovi odu predaleko ili povrijede svojeg brata ili sestru pred mnoštvom ljudi, ali ako si Bikica, ti ih ipak voliš, bez obzira na sve. Samo da si malo obazrivija!

Rak: Sestra koja voli najviše na svijetu i očekuje to isto Rakovi su posvećeni obitelji i obiteljskoj dinamici pa svoju braću doživljavaju gotovo posesivno. Žele pod svaku cijenu veoma blisku vezu s bratom ili sestrom pa kad se oni izmaknu, odu van, ne odvoje vrijeme za obitelj, Rakovi to teško podnose. Rakovima se uvijek čini da je njima više stalo do brata/sestre nego obratno.

Lav: Sestra kojoj treba pustiti da bude glavna Lavovi smatraju da se stvari moraju raditi na pravi način, točnije, onako kako oni misle da treba i uglavnom svoju braću vide nedovoljno kompetentnima. Lavovi često strahuju hoće li njihov brat/sestra povjereni zadatak izvesti kako treba i zato je možda i bolje da im se prepusti da oni vode stvar. Zbog mira u kući.

Djevica: sestra koja dijeli savjete (ili soli pamet?) Djevica ne može podnijeti kad njezin brat/sestra ponavlja uvijek istu grešku i zato često nude tisuće savjeta i razgovor započinju s onim ‘simpatičnim’, ‘po mojem mišljenju’ ili ‘da sam ja na tvom mjestu’. Možda tvojoj sestri tvoji savjeti idu na živce, no kakva bi ti bila sestra kad bi sa strane promatrala kako ti najbliža osoba na svijetu ponavlja uvijek istu pogrešku?

Vaga: Sestra koja se ne svađa (nego duri) Vage nisu od onih koji bi se svađali s bratom ili sestrom. Ali to ne znači da ne primjećuju i u sebi ne kuhaju. Zato Vage često uzvraćaju pasivnom agresijom. I što je najbolje, to im je dodatno zadovoljstvo u cijeloj priči.

Škorpion: Sestra koja zna sve tvoje tajne Škorpioni nisu nikad zaboravili ni najmanju sitnicu o svojoj braći. Pamtit će do smrti kako su sestru ili brata čekali po kiši bez kišobrana jer je zaboravio/ila na dogovor. Sve tajne brata ili sestre zauvijek su zakopane u mozgu Škorpiona i zato oni uvijek najbolje znaju i što se sad događa u životima njihove braće.

Strijelac: Brutalno iskrena sestra Tko želi brata ili sestru koji se ne trudi istinu omekšati? Svim Strijelcima preporučujemo da si ugrade filter kad svojoj najbližoj obitelji nešto žele otkriti. Vjerojatno su svakog Strijelca braća već zamolila da bude obazriviji, ali on uvijek ima spreman odgovor: govori samo istinu!

Jarac: Sestra koja se uvijek mora takmičiti (i pobjediti) Jarac sve u životu vidi kao veliku igru u kojoj on mora pobijediti. Sa svojom braćom takmiče se oko svega, čak i najbezveznijih stvari. Posvađat će se i kad se igra Čovječe, ne ljuti se. No, Jarac je takav i bolje je to prihvatiti nego se svađati.

Vodenjak: Sestra koja te voli i kad to ne pokazuje Vodenjaci vole svojeg brata ili sestru no za njih to ne znači da moraju to i pokazivati. Oni će na koncu pokazati ljubav kad je najpotrebnije, ali ne u svakodnevici. Sentimentlanost ne podnose.

Ribe: Sestra koja te nikada ne sluša Bez obzira što Ribi sestra znači sve, ona ne misli da mora s njom biti na istoj valnoj dužini u svakom trenutku. Često se zna dogoditi da Riba počne o nečemu intenzivno razmišljati, čak se i izgubiti u svojim maštarijama dok joj sestra ili brat prepričavaju nešto važno iz svojeg života. Možda se samo radi o tome da Ribe nemaju potrebu glumiti pred bratom ili sestrom i opuštene su do kraja.

