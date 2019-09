Svaki Znak zodijaka drugačije reaguje na starost: Horoskop otkriva kakvi ćete biti kada ostarite

Ovan

Vas užasava već i sama pomisao na starenje. Međutim, nemate razloga za brigu, jer pod uticajem vašeg vladaoca Marsa, planete energije, ni vaša energija ne slabi. Možda vam je potrebno više sna nego kada ste imali 20 godina, ali tada niste imali ovo iskustvo. Kako vrijeme prolazi, postajete sigurniji u sebe, a vaši stavovi i uvjerenja dobijaju na snazi. S godinama raste i vaš ugled, pogotovo ukoliko ste naučili da svoj vatreni temperament i impulsivnost držite pod kontrolom, pišu “Nezavisne“.

Bik

Strepite već od pomisli da vaša privlačnost može da izblijedi, mada nemate razloga za brigu, jer vaši pravi kvaliteti leže upravo u vašem šarmu i društvenosti, osobinama kojima godine ne mogu ništa. Vama upravlja Venera, simbol ljubavi, zbog čega ne možete da izgubite dar da usrećite one koje volite. Iako će se vaš izgled s godinama mijenjati, nikada nećete moći da prođete neopaženo. Kako vam je stabilnost važna, mnogo bolje ćete se osjećati poslije četrdesete, nego u ranoj mladosti.

Blizanci

Pripadnici vašeg znaka nisu baš oduševljeni pri pomisli da godine prolaze i to sve brže. Vaš vladalac Merkur, planeta logike, podario vam je inteligenciju i analitički dar, zbog čega vam ipak polazi za rukom da razumno prihvatite zrelost. Sve dok ste otvoreni, radoznali i svestrani, nikome neće ni pasti na pamet da vas pita za godine. Zrelost vam, pored više novca i slobodnog vremena, donosi i mogućnost da najzad sebi priuštite ono što niste mogli kada ste bili mlađi.

Rak

Tek kada vam zarastu ljubavne rane iz rane mladosti, vi možete zaista da uživate u ljepotama života. Vama upravlja Mjesec, simbol doma, pa predstavnici vašeg znaka imaju naglašen roditeljski instinkt i veoma su požrtvovani. Kada se skrasite počinjete da shvatate da vam zrelost može donijeti samo još više zadovoljstva u krugu porodice. Godine vas čine mudrijim i iskusnijim, donoseći vam ugled i materijalnu sigurnost, zbog čega se osjećate bezbjednijim i srećnijim.

Lav

Dođe onaj trenutak u životu kada vam postane jasno da u centru pažnje niste više vi, nego neko mlađi, što naravno ne prija predstavnicima vašeg znaka, pod uticajem Sunca, simbola vitalnosti i energije. Međutim, s godinama, stekli ste povjerenje i poštovanje svoje okoline, jer sa zrelošću dolaze i položaj i autoritet, sve ono o čemu ste oduvijek maštali. Mnogo su manje šanse da budete izloženi nečijem podsmijehu na poslu jer ste nešto pogrešno uradili, a to dolazi upravo sa godinama.

Djevica

Vašim znakom upravlja Merkur, planeta koja simbolizuje radoznao duh, pa sve i da hoćete, ne možete tek tako da ostarite. Zahvaljujući vašem mladalačkom izgledu i komunikativnosti, u društvu će vam uvijek smanjivati broj godina. Naviknuti na komplimente, odjednom ćete postati svjesni da ste već prevalili četrdesetu. Međutim, ulazak u zrelije godine možete iskoristiti na najbolji mogući način, da napredujete u karijeri, započnete privatni biznis, ali i da povedete više računa o zdravlju i finansijama.

Vaga

Kao i Biku, znaku kojim takođe upravlja Venera, planeta ljepote, stalo vam je do toga da uvijek dobro izgledate, a naročito u zrelijim godinama. Vaš šarm je sastavni dio vaše privlačnosti, a on sa godinama samo dobija na snazi. Međutim, višak kilograma koji donose godine može da postane problem, i to zdravstveni, jer opterećuje kičmu. Zbog toga, više pažnje posvetite vježbanju i rekreaciji, baš zato što u tom pogledu znate da budete prilično lijeni.

Škorpija

Pod uticajem svog mračnog vladara Plutona i vi uvijek prvo vidite onu mračniju stranu starosti, bilo da je riječ o poslu, zdravlju, ljubavi ili prolaznosti života. Međutim, vaš analitički duh i poseban, ironični, smisao za humor mogu vam pomoći da se lakše izborite sa neminovnim protokom vremena s kojim dolaze i mudrost i iskustvo. Svjesni ste da bi vam povratak u mladost, za kojom toliko žudite, mogao donijeti samo više ljubavne patnje i nerviranja na poslu, a manje novca.

Strijelac

Vi ste znak mladosti, pa vas prve bore oko očiju mogu rastužiti, ali ne za dugo. Bolje se osjećate čim taj problem sagledate na vaš filozofski način, jer vama upravlja Jupiter, planeta optimizma. U duši, ostajete zauvijek mladi, otvoreni i radoznali, na čemu vam, kao i na fizičkoj kondiciji, mogu pozavidjeti predstavnici mnogih drugih znakova. Zrelost vam pruža mogućnost da učite i stvari poimate na potpuniji, drugačiji i mudriji način, nego u mladosti.

Jarac

Vama upravlja Saturn, planeta zrelosti, znanja i ambicije. Ne razumijete one koji žale za mladošću i padaju u depresiju kada u svojoj kosi primijete prve sijede, jer vam zrelost donosi mnogo toga dobrog. U mladosti ste imali planove i ciljeve, uvijek zreliji od svojih vršnjaka i vjerovatno su vas nazivali štreberom. Ali zato oni danas još jure položaj i zaradu, dok vi već ubirete plodove svoga rada, znanja i iskustva.

Vodolija

Osim straha od starenja, vas rijetko muče neki drugi strahovi, ali baš zato bi trebalo da postanete svjesni da vam godine donose samo korist. Vi ste mentalno mladi, kreativni i autentični u svemu što radite, prije svega, zahvaljujući uticaju vašeg vladaoca Urana, planete budućnosti, pronalazaka i promjena. Kako o zdravlju ne brinete previše u zrelijim godinama ćete to najvejrovatnije morati da promijenite, ukoliko želite da duže ostanete mladi. Malo više odmora, odgovarajuća ishrana i rekreacija mogu da vas preporode.

Ribe

Godine koje se nižu, sve brže i brže, u vama izazivaju samo neki neobjašnjivi strah koji čak ne umijete ni da opišete. Ukoliko na vrijeme povedete računa o svom zdravlju i pobrinete se za finansije, biće vam jasno da nemate razloga za brigu. Predstavnici vašeg znaka su pod uticajem Neptuna, planete ljubavi, pa vaša emotivnost i saosjećajnost s vremenom postaju još naglašeniji. Vaša čula takođe postaju izoštrenija za sve one koji su u mladosti htjeli samo da vas iskoriste.

mojabanjaluka.info

Loading..

loading...

Facebook komentari