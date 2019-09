NON STOP pričate o partneru: ISKRENA LJUBAV ili OPSESIJA

Možda poželite da se popnete na najviši krov u svom gradu i vičete iz sveg glasa koliko volite svog partnera, prenosi srbijadanas.

Međutim, mogli biste sami sebe uhvatiti kako je vaš partner postao jedina tema vaših razgovora, pa je prirodno zapitati se – je li zdravo pričati samo o svom partneru po cijeli dan?

Djeljenje sreće s prijateljima i članovima porodice je jedna od najdražih stvari u životu. Razgovor o vašim osjećanjima može vam pomoći da shvatite šta da uradite kada ste zbunjeni situacijom u kojoj ste se našli. Traženje savjeta od bliskih ljudi ili razmjenjivanje iskustava, mogao bi biti odličan način da se dodatno povežete.

Ipak, ako niste produktivni na poslu jer vas razmišljanje o partneru ometa u izvršavanju poslovnih zadataka ili je vaša veza postala jedina stvar o kojoj želite razgovarati, vrijeme je da stanete na loptu, poručuju stručnjaci.

Ako otkrijete da trošite toliko vremena razgovarajući o njima da to utiče na vaš posao, onda bi to moglo postati problem. Razgovarati o partneru zdravo je sve dok to ne ometa vaše normalno svakodnevno funkcionisanje – ističe ljubavni terapeut Geri Braun, i ističe kako bi trebalo da preispitate svoje prioritete.

Kako kaže, ako na samom početku veze želite što više vremena provesti sa svojim partnerom, želite ravno iz kancelarije da potrčite njemu u zagrljaj – to je u redu. Međutim, nakon početne faze zaljubljenosti, vaše ponašanje bi se trebalo barem djelomično promeniti, piše “Elite Daily”.

