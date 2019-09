Horoskop za mističan Stelijum u Djevici: Očekuje nas nova strast, jača ljubav i velike ambicije (do 4. oktobra 2019.)

Trenutno su četiri planete u radnoj Djevici i sve su takozvane lične planete. Venera i Merkur su u znaku Djevice do 14. septembra, Sunce do 23. septembra, a Mars u ovom znaku ostaje do 4. oktobra. Vrijeme je čišćenja, razotkrivanja toksičnih ljudi i poslova, mana i grešaka, a zato i promjena i uspostavljanja istinskih vrijednosti, piše “Uranovo dijete“.

Probudite se!

Aktiviraju se teme samopoštovanja, samopotvrđivanja, vlastitog vrijednosnog sistema, obrane/napada/akcije, servilnosti i uslužnosti, reda, rada, praktičnosti i ekonomičnosti.

Tu je i tema stida, tu su i kompleksi, strahovi i nesigurnosti, kod neukih primitivizam, zajedljivost, pretjerana kritičnost, sitničavost, ljubomora i druge ne baš lijepe osobine kojima se baš sada možemo baviti, a sve u vidu analize i preispitivanja: zašto je on/ona takva, koji su joj motivi, ali i zašto sam ja takva, jer Djevica jako voli psihologiju i generalno je zainteresovana za ljude.

Ovo je vrijeme za korake koji će dugoročno donijeti opipljive rezultate. Sada se treba sjetiti one stare izreke “kako siješ, tako ćeš i žnjati”, zato će jedni u ovom periodu konačno dobro ubrati (ili posaditi), dok će ona druga strana, koja je muljala i petljala, sada lako dobiti po prstima, što dosta blago zvuči s obzirom na (stroge) aspekte na nebu.

Kako stojite s osuđivanjem i zahvalnošću?

U ovom nam se periodu može pokazati da nije dobro suditi i da nismo mi ti koji treba da sudimo, već, htjeli to da priznamo ili ne, postoji neka univerzalna pravda i kad-tad sve dođe na svoje. Rekao bih da je ovaj period naročito važan…

Jedna od ljepših osobina, ne samo Djevice, već generalno, jeste skromnost i zahvalnost, zato razvijate te osobine – dovoljno je da ste zdravi i razumni pa možete svojim rukama stvoriti nešto. A kada smo kod zdravlja, vrijeme je za kontrole, sistematske preglede, čišćenje tijela čajevima, tinkturama, čišćenje uma, kristalizacija misli.

Probudite se!

Ovaj nam period donosi i obavljanje administrativnih poslova, raznih servisa… majstori sada ne znaju gdje će prije. Popravljamo i sebe i predmete oko sebe. U ovako planetarno zgusnutom periodu svi na neki način imamo pune ruke i glave posla. Sve se vrti oko načina na koji radimo i služimo, koliko smo efektivni, stručni, kolegijalni, tolerantni i razumni.

Osvjestite svoje kvalitete i ono što vam je zaista bitno i vrlo jasno debelim flomasterom povući crtu ispod koje ne idete. Dakle, pitanje je ličnih granica i promišljanje gdje su i zašto su tu gdje jesu. Kod nekih možda prenisko, kod drugih previsoko, a treći ih tek postavljaju. Sve to u kontekstu posla i načina rada, saradnje.

Ovo je i period mijenjanja i traženja posla. Oni koji nisu zadovoljni u firmi mogli bi konačno povući crtu i otići, a neki će dolijati i konačno biti kažnjeni za nerad (sad se izvlači prljav veš i rasvjetljavaju mutne i nejasne situacije). Sad se potpisuju i svi ugovori koji imaju tendenciju trajanja.

Idealno je vrijeme za uviđanje mana i grešaka, pa rada na njima i na pogrešnim uvjerenjima (kod Djevice je problem da misli kako nikada nije dovoljno dobra, pa vidite). Divan je period za (psiho) analize i kontemplacije.

I strasti se bude, moguće su veze na poslu ili pronalazak ljubavi na nabrojanim mjestima i institucijama. Oni koji su u vezi ili braku imaju priliku razumno i trezveno razgovarati i zajedničkim snagama doći do konkretnog rešenja problema.

I pazite! Djevica je znak sumnje, zato neće biti na odmet sumnjati, posebno zato što će biti situacija gdje će se nuditi neke bajkovite priče, dotjerane, uljepšane, ukrašene. Sve dobro provjeriti i sve napismeno!

