Oprala je kosu kao i uvijek, stavila regenerator kao i uvijek, a onda joj je sva kosa otpala

Ova „šala“ graniči s nanošenjem tjelesnih ozljede: naime, jedna mlada žena iz Amerika primijetila je – već za vrijeme pranja kose – točnije kad je stavila regenerator da joj kosa jako ispada. Kad je kosu do kraja oprala i istrljala ručnikom to više nije bilo pojačano ispadalje već se s glave otpadale pune šake kose! Do kraja običnog, nevinog pranja kose sredstvima, šamponom i regeneratorom koji i inače koristi ostala je praktički bez dlake na glavi. Kako, zaboga?!

Majka od sirote Ashley je preko Facebooka upozorila druge mušterije da paze što stavljaju na kosu ako su regenerator kupovale u „Walmartu“ u New Richmondu, Wisconsin. Njena kćer ostala je potpuno bez kose jer je čito je neki nepoznati „genijalac“ u bocu od regeneratora stavio kemijsko sredstvo za uklanjanje dlačica. Kakva ideja???!!!. GO FUND ME Što se točno dogodilo? Ashley je išla pod tuš i prala je kosu. Zatim je stavila novi regenerator na kosu – barem je tako mislila! Ali, nakon što je ostavila da djeluje 10-ak minuta, kao što na njemu i piše, shvatila je da je to očito neko drugo sredstvo. Ono koje otklanja dlačica! Ashley je primijetila snažan miris te vidjela da sredstvo nije bijelo, nego ružičasto. Bilo je prekasno: kad je pokušala isprati navodni regenerator, otpadali su joj pramenovi kose.

Nije bilo spasa Ashley je odmah otišla u bolnicu – jer joj je vlasište pocrvenilo te počelo jako peći. Međutim, bilo je prekasno za njenu kosu. Niti stilisti, a ni frizeri nisu mogli pomoći – nije bilo ništa za spasiti, čak ni s ekstenzijama, rekli su. Ashley nije preostalo ništa drugo nego obrijati preostalu kosu. Zatim je odlučila kupiti periku od prave kose,piše 24sata

