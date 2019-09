Biološki sat: Žene su plodne s 39 isto kao i sa 27

Već decenijama doktori plaše svoje pacijentkinje “otkucavanjem biološkog sata”, tvrdeći da je veoma važno rađati djecu što prije. Međutim psihologinja Jean tvrdi da između sposobnosti za začeće u 27. godini života i plodnosti sa 39 godina postoji tek zanemarljiva razlika.

Jean smatra da su žene bespotrebno zastrašivane zastarjelim podacima, iz ere prije antibiotika, struje i adekvatnih medicinskih tretmana. Ukratko, uslovima iz vremena kada je kvalitet života bio na daleko nižem nivou.

U svojoj knjizi “Vodič za dame nestrpljive da zatrudne” (The Impatient Woman’s Guide to Getting Pregnant), ona objašnjava da mnoge žene čim napune trideset godina odustaju od pokušaja da na prirodan način ostanu u drugom stanju, naprosto jer su indoktrinirane tom idejom da je u određenim godinama veoma teško ili čak nemoguće zatrudnjeti.

– U svim priručnicima piše da je u dvadesetim vjerovatnoća da žena zatrudni već prvog mjeseca kada pokuša 20 posto, a zatim krivulja opada, da bi u četrdesetim godinama šansa za trudnoću iz prvog puta bila svega pet odsto. Iskreno, prevrne mi se želudac kad vidim ovakve netačne statistike – rekla je doktorica Twenge za “Daily Mail”.

Ona smatra da žene ne bi trebalo da se obeshrabre i dozvole sebi da im stres utiče na mogućnost da zatrudne, jer u današnje vrijeme ne postoji razlog da one ne bi mogle da postanu majke sve dok imaju redovne cikluse.

Loading..

loading...

Facebook komentari