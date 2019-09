NISAM ZADOVOLJNA KOLIKO ČESTO SUPRUG I JA VODIMO LJUBAV SEDMIČNO BY DR. VAHIDA DJEDOVIĆ

Muž i ja vodimo ljubav jednom sedmično. Tako je, zapravo, jer on kaže da mu je to taman. Ja bih htjela makar tri puta sedmično, ali on kaže da je to previše. Zanima me, postoji li neka odrednica o tome koliko često bi parovi trebali voditi ljubav u toku jedne sedmice?“

Ponekad znamo biti u zabludi o sreći, kada vidimo da neki parovi ne silaze jedno s drugoga. Mi smatramo da su to izuzetno sretni parovi, ali naučna istraživanja, koja su obuhvatila 30.000 osoba, kažu drugačije.

Istražvanja otkrivaju koliko često treba voditi ljubav da veza brak ili budu zdravi.

Odmah čestitajte svome mužu, jer istraživanja pokazuju kako su parovi koji jednom sedmično vode ljubav, mnogo sretniji i zadovoljniji od onih koji to rade češće ili rjeđe.

Međutim, svaki par je drugačiji, a odnosi među njima se ne trebaju uspoređivati.

Istraživanja još pokazuju da je 47 posto žena sa svojim partnerima vodi ljubav jednom sedmično, te da su žene te koje određuju učestalost vođenja ljubavi. Deset posto njih vode ljubav jednom ili dvaput mjesečno.

Ovakva istraživanja nisu iznenađujuća, jer žene, pored svih obaveza koje imaju, ne stignu još i da imaju odnose češće. Osim toga, seks im postaje rutina i postaje im dosadan.

Dalje, istraživanja još pokazuju da što rjeđe vodimo ljubav s partnerom, to će strast postajati slabija i manja.

Ako ozbiljno ne shvatimo pomanjkanje strasti i intimnosti, to nas može odvesti u krevet drugoj osobi. Dakle, dovodi nas do preljube, udaljavanja partnera ili čak i do razvoda.

Evo još nekih važnih podataka:

53,2 posto žena želi više seksa nego što trenutno imaju

60,8 posto žena želi seks tri do pet puta sedmično

13 posto žena želi seks više od 6 puta sedmično

38,6 posto žena ima orgazam barem jednom po spolnom odnosu

10,2 posto žena ima višestruki vrhunac po spolnom odnosu

89,2 posto žena su saglasne da je seks važan dio svake veze

Iako žene žele više seksa, istraživanja kažu da je 46,8 posto njih zadovoljno svojim seksualnim životom.

Žene žele više nježnosti i više ljubavi. Seks je šlag na tortu. Većina žena kaže da od muškaraca žele da on bude inicijator i da dominira u toku odnosa.

Također, veliki broj žena kaže da žele da ih muškarac polako skida.

Ako ste dugo u vezi i ako vas ponekad obuzme divlja strast, uredu je baciti se na partnera i odraditi to nabrzinu, ali žene češće žele da ih muškarac zavodi polako. Želi da on polako otkriva njeno tijelo i da je nježno dodiruje i miluje.

Za Vas je važno da razgovarate, i sami sa sobom, ali i sa svojim mužem. Postavlja se teza: istraživanja pokazuju kako žene određuju količinu seksa, ali kod Vas je situacija obrnuta. Zapravo, Vi niste zadovoljni seksualnim životom, a Vaš muž jeste. Ili postoji neki drugi problem. Ako hoćete da se Vaš muškarac ponaša kao muškarac, morate se tako i postaviti. Poljubite ga, naprimjer, sočno kada dođe s posla. Ili, još bolje, dočekajte ga gola. Muškarci su mnogo jednostavniji od žena. Treba im napraviti dobar obrok i iskazati poštovanje.

Kada budete razgovarali sa svojim mužem, bar nađite kompromis. U Vašem slučaju, bila bi to dva vođenja ljubavi u toku sedmice. Ako i to odbije, onda ima problem. Ili je zaista fizički iscrpljen, ili mu je nizak libido. Muškarci su najpotentniji između 18. i 20. godine života, dok vrhunac ženske seksualnosti počinje da se razvija poslije tridesete godine. Vaš muž ima slabu seksualnu želju, a vi prosječnu.

Istraživanja pokazuju da muškarci najčešće odbijaju seks zato što im je to postalo rutina. Čak 60 posto njih žali se na monotoniju u krevetu. Trećina muškaraca kaže da odbija seks zato što nisu zadovoljni izgledom svoje partnerice. Stoga je od izuzetne važnosti, budući da su muškarci vizuelna bića, obratiti pažnju na svoj izgled.

Bez obzira koliko Vam je teško i koliko teško radite, bez obzira što od bavljenja djecom nemate vremena ni za šta, a kamoli za seks, zapamtite, seks je važan dio svakog odnosa. Nikada nemojte zaboraviti ženu u sebi i nemojte zaboraviti da se njegujete. Ako imate previše kilograma, smršajte. Radite tjelovježbu, smanjite količinu hrane, jedite zdravo.

Muškarci nisu zahtjevna bića, ponekad ih samo treba šokirati. Iznenaditi nečim novim i nešto nesvakidašnje unijeti u vaš seksualni život. Ako hoćete više, budite više. Budite hrabriji i maštovitiji. Misionarski položaj jeste intiman, ali zna biti dosadan. Neka Vas taj položaj potakne na misiju da budete inicijatorka promjene. Za početak, obucite se kao francuska sobarica,piše Avaz

Loading..

loading...

Facebook komentari