12 pravila za srećan život: evo koje savjete nam daje profesor kliničke psihologije Jordan Peterson

Jordan Peterson je kanadski profesor kliničke psihologije na Univerzitetu Toronta. U proteklih godinu dana stekao je ogromnu publiku svojim predavanjima koja su svima dostupna na njegovom jutjub kanalu, kao i svojim gostovanjima na raznim televizijama.

Teme njegovih predavanja su veoma raznolike. S jedne strane, najviše su ga proslavile oštre kritike postmodernizma i političke korektnosti. S druge strane, to su saveti omladini kako da preuzmu odgovornost za svoje živote i kako da se nose s mnogim, sve bržim političkim i kulturološkim promenama. Trenutno važi za najvećeg borca za pravo slobode govora u Kanadi.

Na njegov rad, način razmišljanja i shvatanje sveta najveći uticaj imaju Dostojevski i Karl Jung. Objašnjavajući ljudsko ponašanje, nešto poput Junga, Piterson se koristi mitovima i religijom, smatrajući da se tu nalaze temelji filozofije današnje zapadne kulture.

Kada govori o mladim ljudima 21. veka, Jordan Peterson je donekle iznenađen koliko su osnovne vrednosti uzdrmane, kad je on postao poznat zahvaljujući frazama poput Sredi svoju sobu i Govori istinu.

Preko dvadeset godina takođe radi kao psihoterapeut i iz ogromnog iskustva izvukao je mnoge pouke. Tako je nastala knjiga “12 pravila za život”. U knjizi Jordan Peterson govori o vrlo poznatim problemima, ali na jedinstven i ponekad nenamerno duhovit način.

12 pravila za život:

Stoj uspravno i zabaci ramena

Ljudski nervni sistem je izuzetno kompleksan, ali najstariji deo malog mozga deluje slično kao kod daleko starijih organizama, na primer, jastoga. Kod ovih rakova, dominantan položaj u zajednici povezan je sa dominantnim fizičkim položajem tela, a zahvaljujući tome, takve životinje luče više serotonina nego inferiorne jedinke. U ogromnoj većini slučajeva, ovo je potvrđeno i kod ljudi!

Kada stojimo uspravno i zabačenih ramena — lučimo veću količinu serotonina, što direktno utiče na našu odlučnost i doslednost pri postizanju naših ciljeva.

Naravno, poenta nije sasvim jednostavna koliko i pravilo i konkretan primer. Pouka ovog poglavlja je, svakako, dublja. Ako imaš sliku osobe koja želiš da postaneš, ponašaj se kao ta osoba. Radi ono što te čini jačim.

Tretiraj sebe kao da si osoba do koje ti je stalo

Ako neko zna naše mane, greške i gluposti, to smo mi sami. Posledica tog znanja je podsvesno umanjena briga prema sebi. Jordan Peterson kaže u šali da poznaje ljude koji bi brže kupili lek svom psu nego sebi.

Dakle drugo pravilo je obrtanje onog vrlo poznatog čini drugima što želiš sebi. Na poboljšanje sebe ne samo da imamo pravo, već smo i u obavezi, a ona može imati ogroman uticaj, kako na pojedinca, tako i na društvo.Dobar prijatelj podržava napredak koji vodi ka cilju

Kroz život svi imaju ogromne poteškoće, koliko god delovale jedinstveno i neponovljivo. Jordan Peterson uz ovo pravilo voli da doda pouku iz biblije — Voli grešnika, ali mrzi greh.

Sprijatelji se sa ljudima koji ti žele sve najbolje

Jeste li nekad imali dobru vest koju ste podelili sa prijateljem, a kao odgovor niste dobili Bravo! ili Super! već priču o tome kako se tom prijatelju nekad desilo nešto dobro? Ili jos apsurdnije — Kako se nekad nekome koga poznaje desilo nešto dobro?

Ako je razmišljanje Jordana Petersona ispravno, takav prijatelj nije dobar.

Dobar prijatelj podržava napredak koji vodi ka cilju koji pokušavate da postignete. Podržavanjem poroka i ostalog samodestruktivnog ponašanja se bave loši prijatelji koji svojim nihilizmom ili prosto neuspehom, žele i ljude oko sebe da povuku ka dole.

Zaključak: dobar prijatelj je onaj koji se iskreno raduje tvom uspehu.

Poredi se sa sobom od juče, a ne sa nekim drugim od danas

U životu sretnemo neverovatan broj ljudi i veoma su velike šanse da je svaki pojedinac u nečemu bolji od nas. Poređenje sa drugim ljudima nije produktivno i vodi ka ogorčenosti.

Treba pronaći ideal koji će imati ulogu sudije naših dela u životu. Svakog dana treba da se zapitamo: šta mogu danas da uradim, kako ću postati bolji nego što sam juče bio?

Tvoj život je na više hiljada načina drugačiji od bilo kojeg tuđeg. Prosto, ako želiš da budeš veoma bogat, ne trudi se da budeš Bil Gejts, već zamisli sebe bogatog i teži svakog dana ka tome.

Jordan Peterson, takođe, savetuje da cilj treba podeliti na više manjih ciljeva, tako da mogu biti dostignuti relativno lako, a da ipak budu dovoljno veliki da pružaju potrebno zadovoljstvo. Budite poput deteta koje počinje bauljanjem, pa napravi korak ili dva, sve dok ne počne da hoda normalno.

Ne dozvoli deci da rade nešto zbog čega ti se neće sviđati

Ovaj savet za roditelje zvuči daleko čudnije nego što zapravo jeste. Iz ličnog iskustva, kao iz iskustva stečenog psihoterapijom, Jordan Peterson smatra da je vrlo naivno reći Ne može da se desi da mi se ne sviđa moje dete!

Neke od najstrašnijih mrguda slatko dete može da razneži, ali naravno ne ako stalno i bez prestanka vrišti. Ono što je pametno uraditi, jeste da učite dete da se ponaša pristojno i da privlači pažnju društva na dobar način. Takav način socijalizacije će mu otvoriti mnoga vrata u životu i svakako će uticati pozitivno na razvoj njegove ličnosti.

Sredi svoju kuću pre nego što počneš da kritikuješ svet

Jordan Peterson smatra prebacivanje sopstvene krivice na kolektivnu krivicu društva stvara ozlojeđenost prema svetu i zaustavlja pravi, lični napredak.Tražite dubinu i značaj, a ne puku površnu sreću.

Postavi sebi temelj, sopstvenu podlogu na kojoj ćeš da stojiš. U suprotnom, neko drugi će to uraditi umesto tebe. Napredak do sopstvenih ciljeva nije magija, to je dostizanje bolje verzije sebe.

Teži ka nečemu značajnom (ne isključivo korisnom)

Kada neko kaže da je svrha života biti srećan, blago rečeno, autor ove knjige ima izuzetno neslaganje s tim. On smatra da je takvo razmišljanje fundamentalno pogrešno i najradije to objašnjava muzikom — vesela melodija koju čujete čekajući na telefonu ili u liftu nikako ne može biti bolja od tragične sonate Betovena. Shodno tome, tražite dubinu i značaj, a ne puku površnu sreću.

Govori istinu — Ili bar ne laži

Želiš da budeš bolji čovek? Počni od pretpostavke da većinu stvari koje govoriš nisi ti izmislio, niti si siguran da veruješ u njih. Govori istinu i posmatraj kako počinješ da se osećaš jače i stabilnije. Većina ljudi svesno govori laži iz pukog konformizma.

Makar bio prost, neobrazovan ili pristrasan, formuliši ispravno reči i govori istinu. Jordan Peterson veruje da samo na ovaj način čovek može da se razvija ispravno kao jaka ličnost. Ako ti to deluje teško, bar prekini da govoriš stvari za koje znaš da su laži. Laži su očigledne i čine te slabim.

Pretpostavi da osoba sa kojom razgovaraš zna nešto što ti ne znaš

Ovo je jasno. Najbolja odlika jednog intelektualca svakako nije sveobuhvatno obrazovanje, već stalna želja da uči još. Jordan Peterson postavlja pitanje: Želiš li da budeš u pravu ili da naučiš nešto novo?

Zaista slušaj šta ljudi govore, nemoj samo da čekaš da iskažeš svoj stav. Raduj se konstruktivnoj kritici jer ne želiš da pobediš u svađi, želiš da rešiš i popraviš problem. Uostalom, nije li putovanje lepše i korisnije od večnog sedenja u kući?

Govori precizno

Ideja slobode govora, prema Jordanu Petersonu, ima veoma dubok značaj. Za njega i mnoge mislioce pre njega važi pravilo da nešto mora imati naziv da bismo postali toga svesni. Mora da ima reč koja je određena samo za tu stvar. Tada pojam izlazi iz haosa i postaje nešto jasno, koliko god užasno i strašno bilo.

Odlično ovu pojavu poredi sa likom iz serije romana Hari Poter — Voldemort, čije ime se ne sme izgovoriti. Onaj ko probije barijeru govora, taj će savladati najstrašnija čudovišta.

Dakle u lošem, teškom odnosu s nekim, tu teškoću osećamo fiziološki sve dok je ne imenujemo. Kada svoj problem definišeš, uglavnom ga automatski i rešavaš.

Ne diraj decu kada voze skejtbord

Još jedno poglavlje posvećeno roditeljima i generalno — odraslima. Jordan Peterson je jednom prilikom malo ozbiljnije posmatrao decu kako voze skejtbord i bio je izbezumljen rizicima kojima se ona ižlažu. Kada je škola odlučila da prepravi gelendere i stepenice tako da onemogući dalje skejtbordovanje, autor ove knjige se tome protivio.

Motivacija za takvu, pomalo smešnu borbu za jednog profesora na univerzitetu je vrlo zanimljiva. Naime, on to opasno ponašanje, mada shvata da je nekad samo posledica gluposti, gleda kao spontan proces razvijanja ličnosti jednog deteta.

Zabranjivanjem određenih aktivnosti deci, usporavate ili u potpunosti zaustavljate razvijanje ličnosti i sasvim sigurno rizikujete da ih pretvorite u plašljive i slabašne osobe.

Pomazi mačku kada je vidiš na ulici

Bez brige, pravilo važi i za ljubitelje pasa. Ovo pravilo nas podseća koliko je važno da svakoga dana iskoristimo mnoštvo prilika za pozitivno iskustvo. Kad god osetiš šansu za prijatnu interakciju sa nekim — prosto je iskoristi.

Pored toga, kako pisac kaže, ovo "najemotivnije poglavlje" govori o mukama ljudske duše, pa i o tome kako da se borimo sa tragedijama za um kakva je, na primer, depresija

Velike i duboke probleme ne treba rešavati odjednom, tražeći savršeno rešenje koje sve vraća u stanje mira. To prosto ne funkcioniše tako. Ako su životne okolnosti grube i bolne, ne planiraj daleko u budućnost, planiraj u roku od dva minuta. Teški problemi se rešavaju sitnim koracima.

