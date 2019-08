Loading..

Engleski izraz WC je skraćenica za ‘Water Closet’, a nastalo je iz razloga jer se nekada smatralo nepristojnim koristiti izraze kao što je “toalet” u javnosti.

A znate li šta znači OK, odnosno “sve je uredu”? OK se smatra jednom od najpopularnijih skraćenica na svijetu, a za nju postoji nekoliko navoda, no jedna se uvijek ističe a to je da iza OK stoji “Zero killed”. Ta izreka se koristi u vojnoj termilogiji i znači nula ubijenih, prenosi “N1“.

