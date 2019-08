Djevica – godišnji horoskop 23.8.2019. – 23.8.2020.

Advertisements

Ambicija je na visokoj razini. Ovo je najaktivnije vrijeme u 2019.: aktivni ste fizički, mentalno, emocionalno, psihološki ili duhovno.

Po čemu su Djevice posebne

Simbol Djevice predstavlja skromnu i produktivnu prirodu onih rođenih u ovo doba. Držite se najviših standarda ponašanja. Trebaju li vaši prijatelji ili bližnji pomoć, mogu računati na vas. Vi ste pravo ljudsko računalo, jer spremate u glavu tisuće podataka o najrazličitijim temama. Rođeni ste pomagač, ona osoba koja želi učiniti život boljima svima koje poznajete. Veoma ste velikodušni prema osobama o kojima brinete, ali zauzvrat očekujete da vas cijene i poštuju. Kad je posao u pitanju, možete uspjeti kao znanstvenik, pisac, učitelj, kolumnist, urednik ili istraživački novinar. Stupite li u brak, izaberite lojalnog, inteligentnog partnera, koji će biti sretan prepustiti vama da budete stručnjak u vezi, piše Žena.

Rođeni u 1. dekadi (23.8.-1.9.): Moderni vladar je Merkur, a onaj drevni je Sunce. Volite da je sve napravljeno točno, štogod to vama značilo. Dobri ste s detaljima i imate odličnu sposobnost uočavanja. Obdareni ste oštrim umom, stoga pristupate životu na intelektualnoj razini; vaša pamet privlači obožavatelje. Ove godine morate iskoristiti svoje znanje na mudar način. Ključni pojmovi: analitični, izražajni, ambiciozni.

Rođeni u 2. dekadi (2.-12.9.): Moderni vladar ove dekade je Saturn, a onaj drevni je Venera. Logika, red i disciplina su vam veoma važni. Svojom upornošću možete obaviti naporan rad na savršen način. Venera vam daje talent za diplomaciju i odnose s javnošću. Saturn vam daje samokontrolu, autoritet i smisao za učinkovitost. Ako ste u stanju dovesti svoj život u red, možete biti popularni i uspješni. Ove godine, postat ćete utjecajni u svojoj obitelji, profesiji ili društvenoj grupi. Unesite više reda u svoj rad. Ključni pojmovi: pouzdani, stabilni, dostojanstveni.

Rođeni u 3. dekadi (13.-23.9.): Moderni vladar je Venera, a onaj drevni je Merkur. Šarm vam pomaže u svim područjima života. Ne volite živjeti pod ograničenjima, stoga preferirate kreativni rad koji nagrađuje samoizražavanje. Uživate raditi u umjetničkim zanimanjima, kozmetici, modnom dizajnu ili savjetovanju. Ove godine, budite fleksibilni u razmišljanju kako bi ste smanjili mogućnost konflikata u vezama. Ključni pojmovi: kreativni, pažljivi, artikulirani.

Pregled po planetama

Sretni Jupiter se na početku prognoze još uvijek nalazi u Strijelcu, vašoj astrološkoj četvrtoj kući – području doma, obitelji i osobnog života. Jupiter ostaje na ovom mjestu do početka prosinca, što znači kako još uvijek imate vremena napraviti poboljšanja u domu o kojima ste razmišljali. Jupiter predstavlja širenje, stoga ovaj tranzit često označava i širenje obitelji. Možda će se netko useliti u vaš dom, ili ćete povećati svoj prostor kupnjom nove zemlje ili nekretnine.

Saturn i Pluton se nalaze u Jarcu, vašoj zoni užitaka u trenutku pisanja ove prognoza. Saturn ovdje ostaje do sredine prosinca 2020., a Pluton još nekoliko godina nakon toga. Za vrijeme Saturnovog boravka, stvari u kojima ste nekad uživali sada više djeluju kao obaveza i rad. Iskoristite li energiju ova dva planeta na pametan način, do trenutka kad Pluton napusti Jarca, bit ćete mudri i iskusniji. Također, možete stvoriti remek-djelo ili naći ljubav svoga života.

Izuzetno rijedak trostruki tranzit počinje 2. prosinca ove godine, kad Jupiter započinje jednogodišnji boravak u Jarcu, gdje se već nalaze Saturn i Pluton. Za vrijeme ovog potencijalno produktivnog perioda, naići ćete na nove prilike i stvoriti sjajne stvari.

Uran, Planet probuđenja, preselio se u Bika u svibnju 2018., vaš sektor višeg obrazovanja, gdje je započeo svoj sedmogodišnji boravak, gdje ostaje do srpnja 2025. Ovo je odlično vrijeme za učenje novih vještina, putovanja i stjecanje svježe perspektive. U ovom periodu mogli biste promijeniti svoja vjerska ili politička stajališta.

Neptun se sporo kreće kroz vašu zonu partnerstva, gdje ostaje do 2025. Vaše veze su podložne promjenama. Možda vas više zanimaju duhovni odnosi u ovom periodu. Morate pažljivo birati osobe s kojima se družite ili ulazite u vezu, jer sada postoji mogućnost privlačenja prevaranata, alkoholičara, ovisnika ili lopova. Do problema može doći ulazi li tranzitni Neptun u izazovne aspekte s bilo kojim od natalnih planeta. Kako biste iskoristili ovaj tranzit na najbolji način, morate ostati praktični i nogama čvrsto na zemlji.

Kad su u pitanju ovi sporiji planeti, važno je znati kakve aspekte stvaraju prema planetima u vašoj natalnoj karti za preciznu prognozu. Za generalne tendencije pratite naše mjesečne horoskope.

Mars predstavlja energiju, akciju i hrabrost. Za vrijeme prolaska kroz vaš horoskop, ovaj planet vas potiče na aktivnost, suočavanje s problemima te vas upućuje da želje pretvorite u stvarnost. U sljedećih godinu dana, Mars putuje od Djevice do Ovna, naglašavajući različita područja vašeg života. Povećajte šanse za uspjeh poduzimajući odgovarajuće korake u vrijeme kad Mars podupire vaše napore.

Od početka prognoze do 2.10.: Dok je Mars u Djevici, svjetla su usmjerena na vas i sliku koju projicirate u svijet. Sada uglavnom razmišljate o sebi i aktivni ste fizički, mentalno ili emocionalno. Osobe koje srećete vide vas kao uzbudljivu, energičnu, napornu, aktivnu ili seksi osobu, ovisno o vašoj pojavi i ponašanju. Ako ste skloni glavoboljama, izbjegavajte sve što ih može izazvati.

3.10. – 18.11.: Mars je sada u Vagi, vašoj drugoj kući, pa ste u prilici zaraditi novac, organizirati svoje financije i raditi na budžetu. Ovo je dobro vrijeme za traženje novih izvora prihoda ili emocionalne potpore. Možda ćete imati i neočekivanih troškova i računa za platiti. Osjetite li nagon za trošenjem, oduprite mu se!

19.11. – 2.1.: Dok je Mars u Škorpionu, vašoj zoni komunikacija, željni ste objašnjavanja svojih stavova u razgovorima, pismima i izvještajima. Ovo je dobro vrijeme za prikupljanje podataka, obavljanje mentalnog rada, poziva, učenje novih stvari, pisanja, kontaktiranja s ljudima, obavljanja zadataka ili odlazaka na kraća putovanja. Morate provjeriti sve činjenice kako ne bi došlo do nekih grešaka. Ne budite grubi, naporni ili nervozni, što je upozorenje koji vrijedi i prilikom upravljanja vozilom. Rodbina ili susjedi mogu biti problematični.

3.1. – 15.2. 2020.: Dok se Mars nalazi u vašem četvrtom polju, važne aktivnosti sa dešavaju u domu. Možda radite od tamo, brinete o članovima obitelji ili posjetiteljima ili nastojite razriješiti osobne probleme. Mogući su padovi, požari, provale, svađe i nesporazumi u ovom periodu, zato budite pažljivi. Držite vrata zaključana i budite oprezni s predmetima koji su vrući, oštri ili metalni.

16.2. – 29.3.: S Marsom u Jarcu, možete se izraziti kroz ljubav, hobije, sport, kreativne aktivnosti ili zabavu. Zarađujete li novac kreativnim radom, sada možete biti vrlo produktivni. Imate priliku naći ljubav ili doživjeti više strasti u vezi nekog novog interesa. Neki Djevice će više biti uključene u aktivnosti s djecom. Osjetite li nagon za rizikom, izbjegavajte kockanje, seks bez zaštite i neopreznu vožnju.

30.3. – 11.5.: Dok je Mars u Vodenjaku, morate obavljati naporne radne zadatke ili dosadne obaveze. Ne pokušavajte biti zvijezda na poslu. Samo budite točni i poštujte rokove. Morate zaštititi svoje zdravlje i izbjegavati osobe sa zaraznim bolestima. Budite oprezni i pri odlasku i dolasku s posla ili medicinskih ustanova.

12.5. – 26.6.: S Marsom u Ribama, vašem sektoru bliskih odnosa i veza, trebate poštovati potrebe i osjećaje bliskih osoba. Uživajte u ugodnim aktivnostima s partnerom ili najdražom osobom. Imate li potrebe koje se razlikuju od onih drugih osoba, kompromis može ublažiti napetost.

27.6. – do kraja ove prognoze: Za vrijeme dugotrajnog boravka Marsa u Ovnu (zbog retrogradnog hoda), možda ćete biti zabrinuti zbog dugova, pitanja osiguranja ili intimnih potreba. Ovo je dobro vrijeme za organiziranje obiteljskih financija, stoga analizirajte policu osiguranja i naučite više o upravljanju novcem. Ne preuzimate na sebe nikakve nove obaveze. Dođe li do problema u intimnim odnosima, nastojte ih riješiti mirno.

Svi planeti, osim Sunca i Mjeseca, u određenim periodima naizgled zastaju i kreću prividno unatrag (gledano sa Zemlje), što nazivamo retrogradnim hodom. Tada u projektima ili odnosima može doći do zastoja. Pojavljuju se teškoće i zakašnjenja. Stvari se opet pokreću nakon što planet krene u direktni hod. Ove periode možete iskoristiti za odmor, analizu posla, promišljanje o važnim pitanjima, pripremu za buduće poslove ili skupljanje snage za dane ispred vas. Pokazalo se kako retrogradni periodi Merkura ukazuju na više problema u svakodnevnom životu od ostalih planeta.

Merkur će u sljedećih godinu dana imati tri perioda kada, gledajući s našeg planeta, prividno ide unatrag, što se naziva retrogradnim kretanjem. U 2019. ti periodi traju od 31.10 do 20.11., a u 2020. od 16.2. do 9.3. te od 17.6. do 12.7. Ova razdoblja vrijede za sve znakove, a karakteriziraju ih problemi i poremećaji u komunikacijama, kao i odgode i promjene planova putovanja. Također, uputno je izbjegavati nabavu razne tehničke opreme. U ovim je periodima povećana opasnost gubitka podataka i problema s računalima i elektronikom. Nastojte biti jasni kad govorite ili pišete, kako biste smanjili mogućnost nesporazuma u ovim periodima. Ne planirajte potpisivanje ugovora ili važnih dokumenata; u suprotnom, vrlo vjerojatno će kasnije doći do problema, nesuglasica ili odgoda.

Eklipse (pomrčine): Eklipse naglašavaju sferu života koja je naročito važna u vrijeme njenog događanja i još 6-12 mjeseci nakon nje. Njen učinak je najjači u vrijeme kad se dešava; zatim joj utjecaj slabi sve dok ne dođe do sljedeće eklipse iste vrste. U sljedećih godinu dana dogodit će se pet pomrčina.

Prva pomrčina nakon vašeg rođendana je ona Sunčeva u Jarcu (26.12.), koja skreće pažnju na ljubav i kreativni život; nekim Djevicama ova pomrčina može donijeti novu ljubav ili čak trudnoću. U 2020., Mjesečeva pomrčina u Raku (10.1.), naglašava vaše ciljeve i društveni život, što je odličan period za reviziju prioriteta i, ako je potrebno, unošenje izmjena; u sljedećim mjesecima možete steći ili izgubiti prijatelje. Mjesečeva pomrčina u Strijelcu (5.6.) naglašava vaš osobni život i obiteljske teme. Konačno, još jednom Sunčeva pomrčina u Raku (21.6.) stavlja u fokus osobne ciljeve i prijateljstva.

Prognoze za ljubav, novac i posao te zdravlje

Ljubav i odnosi

Vaš seksualni magnetizam bit će na visokoj razini sve do 2.10., za vrijeme boravka Marsa u Djevici, znaku u kojem se nalazi od sredine kolovoza. Venera započinje svoj posjet vašem znaku 21.8. i dok se tamo nalazi (do 13.9.), možete privući ljubav, komplimente, pozive na društvena zbivanja, male poklone ili čak primiti neke ponude. Nove ljude možete upoznati preko rođaka ili susjeda između 8. i 31.10., dok Venera boravi u Škorpionu ili između 19.11. i 2.1., dok se Mars nalazi u istom znaku. Više ljubavi i topline naći ćete kod kuće od 1. do 24.11., u vrijeme kad Venera graciozno prolazi znakom Strijelca. Između 25.11. i 19.12., možete pronaći novu ljubav ili više uživati u postojećem odnosu. Savjetujemo više izlazaka s partnerom između 13.1. i 6.2., jer tada ljupka Venera posjećuje zonu odnosa i veza. Nove ljude možete upoznati na putovanju, u školi ili na kulturnim događanjima između 4.3. i 2.4., zahvaljujući Veneri u Biku. Možda će vas privlačiti šefovi ili osobe na važnim položajima između 3. i 4. 6.8., dok Venera prolazi zonom karijere i posla. Nakon što Venera uđe u Raka (7.8.), možete ostvariti nova prijateljstva ili uživati u ugodnom trenucima sa starim prijateljima.

Novac i posao

Vaš godišnji financijski ciklus započinje 23.9., kad Sunce uđe u Vagu, vašu zonu novca; ovo je odlično vrijeme za organiziranje računa i rad na budžetu. Novac možete zaraditi radom od kuće između 1. i 24.11., dok Venera prolazi zonom doma i obitelji. Uvijek se informirajte o stanju partnerovih aktivnosti, ali naročito između 10. do 26.4., kad lukavi Mars prolazi vašom zajedničkom financijskom zonom; analizirajte bilo koji dug, investicije, oporuku, osiguranje i plan za umirovljenje. Možete napredovati u svojoj profesiji između 20.5. i 19.6., dok Sunce u Blizancima podupire vaše napore; samo uspješno dovršite poslove koji pokazuju vaše jedinstvene poslovne sposobnosti.

Zdravlje

Dok Saturn i Pluton i dalje borave u vašoj petoj astrološkoj kući, morate zaštititi svoje zdravlje. Posebno budite oprezni prilikom intimnih kontakata s drugim ljudima. Mogli biste pokupiti neki virus ili seksualno prenosivu bolest. Trebate se dovoljno odmarati, spavati, zdravo se hraniti i umjereno vježbati. Držite se podalje od pušača, jer pasivno pušenje može naštetiti vašim osjetljivim plućima. Potrebna vam je svakodnevna relaksacija i miran dom gdje se osjećate sigurno.

Mjesečne prognoze

RUJAN – Samopouzdanje vam je u porastu i pomaže vam da se osjećate ugodno sami sa sobom, a time i s drugima. Saturn je retrogradan u Jarcu (do 18.), a vi trebate učiniti sve kako biste osnažili vrijedne odnose i veze. Nakon što Merkur i Venera uđu u Vagu (14.), možete dobiti neke željene stvari uz korištenje šarma. Budite naročito osjetljivi prema osjećajima bliskih ljudi u vrijeme Punog Mjeseca u Ribama (13.). Nakon što Saturn ponovo krene u direktni hod (18.), posao ili radni zadaci koji su bili uspavani sada polako kreću naprijed. Sunce u Vagi (23.9.-2.10.), daje vam energiju za zarađivanje. Uspješno pregovarajte oko 28., zahvaljujući Mladom Mjesecu u Vagi.

LISTOPAD – Pluton kreće u direktni hod (3.), a vi biste mogli primiti neku manju financijsku nagradu. Dok se Mars nalazi u Vagi (3.10.-18.11.), imat ćete nešto veće troškove ili ćete zaraditi više kroz svoje napore. S Merkurom u Škorpionu (3.-31.) te Venerom (8.-31.), očekujte puno od razgovora, ali problemi s rodbinom ili susjedima postaju napetiji. Između 23.10. i 21.11., Sunce u Škorpionu poziva vas na učenje novih stvari i održavanju kontakata s ljudima koji vas podržavaju. Imate jake osjećaje u vezi bliskog odnosa oko 27., kad se Mladi Mjesec pojavljuje u Škorpionu, dok su i Merkur i Venera u istom znaku.

STUDENI – Venera može uljepšati obiteljske odnose između 1. i 24. Možda ćete uljepšati svoj dom ili zabavljati prijatelje ili bližnje. Vaš pogled na život je drugačiji od onih koji imaju partnerova rodbina, osobe iz obrazovanja, stranci ili religiozne osobe oko 12., u vrijeme Punog Mjeseca u Biku. Nakon što Sunce uđe u Strijelca (22.), puno je više uživanja kod kuće! Možda ćete prirediti zabavu ili neki drugi društveni događaj ili se samo opustiti s ljudima koje volite. Mladi Mjesec u Strijelcu (26.) podiže optimizam. Nakon što Merkur ponovno krene u direktni hod (20.), možete otići na neki kraći put ili razgovarati sa susjedima ili rodbinom.

PROSINAC – Nova životna faza započinje 2., nakon što Jupiter uđe u Jarca, vašu petu astrološku kuću. U sljedećih dvanaest mjeseci, možete se izraziti kroz umjetnost, hobije, sport ili kreativne aktivnosti. Više ćete uživati kod kuće s članovima obitelji (do 20.), dok Sunce osvjetljava znak Strijelca. Merkur ulazi u isti znak (9.), što je odlično vrijeme pred nadolazeću prazničnu sezonu. Možda ste napokon ostvarili ili se približili važnom cilju u karijeri oko 12., zahvaljujući Punom Mjesecu u Blizancima. Uvjeti na radnom mjestu se poboljšavaju nakon ulaska Venere u Vodenjaka (20.). Ljubavni odnos ili druženje s djetetom može postati ozbiljnije nakon ulaska Sunca u Jarca (21.). Neka vam planovi za praznike budu što jednostavniji kako biste izbjegli stres. Pomrčina Sunca u Jarcu (26.), nagovještava da će užici ili kreativni život biti veoma važni u 2020.

SIJEČANJ 2020. – Možete započeti godinu na sjajan način tako da unesete više užitka i reda u svoj kreativni život u prva tri tjedna mjeseca, dok Sunce i ostali planeti posjećuju Jarca. Merkur je u tom znaku (do 15.), a Jupiter, Saturn i Pluton su na tom mjestu cijeli mjesec i još nakon toga. Sa svom ovom planetarnom aktivnošću, imate nevjerojatnu snagu na raspolaganju, stoga započnite novi kreativni projekt. Jupiter, Saturn i Pluton i kombiniraju svoje energije u ovom vitalnom sektoru: imate rijetku priliku započeti sjajan novi životni stil, onaj koji možda uključuje i dozu rizika. Ponekad se hrabri potezi zaista mogu isplatiti, stoga iskoristite ovu zlatnu mogućnost na najbolji način.

VELJAČA – Planirate li odlazak na put ovaj ili sljedeći mjesec, potvrdite sve aranžmane prije nego što Merkur krene u retrogradni hod (16.). Merkur će ostati retrogradan sve do 9.3., a u tom periodu može doći do grešaka i nesporazuma. Iskoristite prva tri tjedna mjeseca, dok Venera posjećuje Ribe, za uživanje s partnerom i drugim bliskim osobama. Nakon što Venera uđe u Ovna (7.), više ćete uživati u intimnim aktivnostima. Neko povjerljivo pitanje može započeti dramatični razgovor (9.) u vrijeme Punog Mjeseca u Lavu; dođe li do problema, možda je ponos u korijenu problema. Sunce ulazi u Ribe (18.), a veza započinjem novu fazu ili upoznajete veoma dinamično osobu. Nakon što se Mars pojavi u Jarcu (16.), osjećate se spremi za poduzimanje rizika. To nije loše, ali ipak izbjegavajte kockanje, neopreznu vožnju, sumnjive investicije i seks bez zaštite. Za vrijeme ovog šestotjednog tranzita, ne izazivajte sreću, jer ćete vjerojatno izgubiti.

OŽUJAK – Između 4.3. i 2.4., dok Venera posjećuje vašu devetu astrološku kuću, u prilici ste naučiti nove vještine, putovati i steći svježu perspektivu; rodbina partnera, osobe iz obrazovanja, stranci ili religiozne osobe mogu imati veću važnost nego inače. Nakon što Merkur ponovo krene u direktni hod (9.), nalazit će se u Vodenjaku. Nakon toga (16.) ulazi u Ribe, gdje se već nalazi Neptun, a što označava početak sjajnog vremena za stjecanje svježih perspektiva u vezi važnih odnosa. Sve vrste veza su naglašene dok Sunce, Merkur i Neptun prolaze kroz znak Riba. Između 19.3. i 18.4., Sunce u Ovnu baca svjetlo na dijeljene financije i intimni život.

TRAVANJ – Venera će, zahvaljujući retrogradnom hodu, ostvariti dugotrajni posjet Blizancima (3.4.- 6.8.). Za to vrijeme možete pronaći ljubav ili prijateljstvo među nadređenima ili moćnim osobama, pripadnicima iste profesije i poslovnim suradnicima. Koristit će vam kontakti s važnim ljudima. Nakon što Merkur uđe u Ovna (10.), možete više naučiti o upravljanju novcem. S Marsom u Vodenjaku cijeli mjesec, veoma vam je važna sloboda u radu. No istovremeno, morate pokazati veću osjetljivost za potrebe i osjećanja suradnika i kolega. Dođe li do konflikta, kompromis može pomoći u pregovorima. Ovaj Marsov tranzit također utječe na zdravlje, stoga izbjegavajte osobe sa zaraznim o bolestima i budite oprezni prilikom putovanja na i s posla.

SVIBANJ – Ovaj mjesec su naglašene nove ideje i inovacije. Pun Mjesec u Škorpionu (7.) skreće pažnju na rodbinu, susjede ili neko lokalno pitanje. Početkom mjeseca, Mars u Vodenjaku ukazuje na moguću zdravstvenu potrebu ili problem sa radom. Saturn ponovo postaje retrogradan (10.5.-29.9.), što može donijeti zakašnjenja ili odgode. Nakon što Mars uđe u Ribe (12.), moguće je da se vaše potrebe razlikuju od onih bliske osobe; osobna moć ili seks također mogu igrati ulogu. Venera je retrogradna u Blizancima (13.5.-25.6.), što je loše vrijeme zastupanje u brak ili započinjanje veze. Nakon što Jupiter postane retrogradan u Jarcu (14.), nećete dobiti puno pomoći od strane drugih ljudi; okupirani su svojim potrebama. Ovaj trend se nastavlja sve do 12.9.

LIPANJ – Planirate li organizirati neku zabavu, nemojte izabrati 5. ili 21., jer se u te dane dešavaju pomrčine, stoga je sve nepredvidljivo. S nekoliko retrogradnih planeta cijeli mjesec, morate ostati strpljivi. Kako mjesec napreduje, a Mars dublje ulazi u znak Riba, morate biti osjetljivi prema potrebama i osjećajima bližnjih. Informirajte se o potrošačkim navikama partnera. Izbjegavajte alkohol i droge. Vaše ambicije i poslovni interesi su sada veoma važni, dok Venera provodi cijeli mjesec u Blizancima (i duže). Štoviše, Sunce u Blizancima (do 19.) baca svjetlo na vaš radni položaj i pomaže vam u razjašnjavanju osobnih želja – kako sebi tako i drugima.

SRPANJ – Mjesečeva pomrčina u Jarcu (4.) naglašava vaš ljubavni život. Možda se mijenjaju osjećaji u vezi partnera, djeteta ili nekog kreativnog projekta. Ciljevi i prijateljstva su naglašeni, jer Sunce i Merkur provode vrijeme u nasuprotnoj jedanaestoj kući. Želite li više prijatelja, uključite se u grupe koje dijele slične interese. U prvih jedanaest dana mjeseca, dok je Merkur još uvijek retrogradan, provjerite sve dokumente zbog mogućih grešaka ili propusta; analizirajte sve činjenice prije nego što progovorite ili nešto napišete. Komunikacije i koncentracija će se poboljšati nakon što Merkur ponovo krene u direktni hod u Raku (12.).

KOLOVOZ – Pun Mjesec u Vodenjaku (3.) može donijeti novo poznanstvo. Uran u vašoj devetoj kući traži da napravite stvari koje dosad niste radili. Kako vam se bliži rođendan, vaša energija, entuzijazam i osjećaj vlastite vrijednosti se povećavaju. Tada Sunce napokon ulazi u Djevicu (22.), a vi možete započeti s punim povjerenjem s novim osobnim planovima ili projektima. Postavite jasan cilj i rok, a zatim se bacite na posao. Nastojte ostaviti dovoljno vremena za ostvarenje sjajnog posla, po čemu ste i inače poznati.

