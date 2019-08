On je 42 godine stariji od mene, iako su nas moji roditelji pokušali rastaviti, nisu uspjeli i već tri godine smo u vezi

Advertisements Loading..

Ona smatra da su oni baš kao i bilo koji drugi par, bez obzira na razliku od 42 godine. Par je zajedno već tri godine i potpuno ignoriraju negativne komentare, prenosi 100posto.hr

Njihova priča započela je tako što je Urszula došla posjetiti obitelj, a Nigel je bio prijatelj njene tetke i tako prisustvovao večeri upravo organiziranoj zbog njenog dolaska iz Poljske.

Presudio glazbeni ukus

Dok je njena teta bila na poslu, provodiili su dane zajedno te obilazili lokalne atrakcije. Urszula je bila oduševljena Nigelovom kolekcijom ploča i spojili su se upravo zbog svoje strasti prema rock glazbi.

“Nije trebalo puno da padnem na njegov izbor glazbe”, objasnila je i dodala da čim je u njegovoj kući vidjela ogromne police s CD-ovima i vinilima te prepoznala svoje omiljene bendove, odlučila je to iskoristiti kao izgovor za duge razgovore.

Ubrzo je shvatila je da se zaljubila u Nigela i priznala da je postala prilično opsjednuta njime.

Mogla sam vječno zuriti u njega dok priča i beskrajno ga gledati dok nešto radi. Čak se sjećam da sam potajno ušla u njegovu sobu samo da isprobam njegovu odjeću i osjetim njegov miris. U to je vreme on za mene bio apsolutno savršenstvo, a i danas je, tvrdi ona.

Nigel je bio šokiran kada mu je rekla što osjeća, a on je zatražio vremena da razmisli. Nekoliko dana kasnije, Nigel ju je odvezao do aerodroma, zagrlio i poljubio te joj je postalo jasno da i on gaji osjećaje prema njoj.

Oduzimali su joj mobitel i branili korištenje interneta

Kada se vratila u Poljsku nije mogla dočekati da roditeljima ispriča sve o Nigelu. Nisu bili sretni i pokušali su je odvojiti od njega tako što su joj oduzimali mobitel i branili korištenje interneta.

„U tom naumu nisu bili uspješni jer sam i dalje bila u kontaktu s Nigelom i naši su osjećaji bili sve jači“, objasnila je i dodala da joj roditelji puno znače jer su uvijek bili tu kada ih trebala i da ju je jako zaboljelo kada tako važni ljudi u njenom životu nisu odobravali ovu vezu.

Ipak, duboko u sebi je, kaže, osjećala da će, bez obzira na sve, njeni roditelji s vremenom prihvatiti njihovu vezu.

Kada je završila srednju školu, preselila se u Veliku Britaniju kako bi živjela s Nigelom. Njeni roditelji sada podržavaju izbor kćerinog partnera, jer su vidjeli koliko je sretna, a Nigel je čak boravio u njihovoj obiteljskoj kući u Poljskoj.

Zbog razlike u godinama ne želi djecu

Okolina njihovu vezu opisuje kao kontroverznu i bolesnu, često ljudi zure u njih i komentiraju, no par ih uspješno ignorira.

Sada žive zajedno već više od godinu dana, no ona se planira preko ljeta vratiti u Poljsku na studij. Odlučila je da ne želi djecu jer misli da bi se djeca osjećala stigmatizirano dok bi odrastala, a i Nigel se složio s njom.

Ne vidim se kao majka u budućnosti, a i oboje mislimo da zbog njegovih godina to neće biti dobra ideja, rekla je.

U budućnosti se žele vjenčati i živjeti zajedno. Žele izgraditi svoju kuću i učiniti je mjestom punim ljubavi i poštovanja.

Za kraj Urszula poručuje svima koji su u vezi s velikom razlikom u godinama da se fokusiraju na sreću s partnerom te da nikad ne misle da rade nešto pogrešno ili moralno neprimjereno.

“Ljubavna veza s razlikom u godinama ista je kao i bilo koja druga veza. To su samo dvije zaljubljene osobe koje izlaze, provode vrijeme zajedno, imaju uspone i padove, kao i bilo koji drugi par”, naglašava te savjetuje da oni koji žele izlaziti s puno starijim ili mlađim ljudima od sebe, samo trebaju biti sigurni u svoje osjećaje. Tvrdi da je ljubav jača od svega i da za ljubav nema granica, piše Daily Mail.

Advertisements

loading...

Facebook komentari