Psiholog objašnjava: Zašto muškarac koji vara suprugu obično je neće ostaviti

On je stalno vara, ali nikad se ne odlučuje da je ostavi. Žena takvog muškarca oseća ogromnu bol i ozlojađenost. Ne može da se bori, jer nema snage. Međutim u njoj postoji jedan osećaj koji taj prevarant nije uništio, a taj osećaj se zove – nada.

Postoje tri razloga zašto supruga trpi muža prevaranta: 1. Kad je bila mala, neko joj je rekao da je ljubav patnja. Da se za ljubav večno moraš boriti. Ona je odrasla, ali ta priča je ostala urezana u njenoj memoriji. Zato ona svaki dan pati, jer smatra da tako mora da bude… Ali ne mora

2. Nisko samopoštovanje i sopstveno nerazumevanje svojih vrednosti. Nesposobnost da odlučite šta je za vas dobro i kako da se ponašate. Očekujete od partnera da vas učini srećnom. 3. Nikad sebi nije priznala da je muž vara. Stalno živi u iluzijama, oseća bol ali ne dozvoljava da ta bol ispliva na površinu.

A zašto muškarac ne napušta ženu iako je godinama vara, ili čak ako ima stalnu ljubavnicu? 1. Njemu je to zgodna situacija: sa suprugom ima uredan život, harmoniju, dok sa ljubavnicom ima osećaj avanture i poleta. On dobija sve što želi,piše Pult

2. Njegov bolesni ponos: laska mu da ga želi nekoliko žena istovremeno. To za njega znači da je on vredan te ljubavi i da je itekako zaslužuje. 3. Nije mu finansijski isplativo da se razvede: to bi značilo da mora da podeli imovinu. A onda bi morao opet da se ženi tom ljubavnicom, pa opet da bude na istom…

4. Problem do malih nogu: ne može da izgradi zdrav odnos. Bori se sa jakim osećanjima prema supruzi, ali i prema ljubavnici. Ne može da se odluči za samo jednu ženu. Kao što vidite nije problem u ženi, već u muškarcu: on je taj koji se bori sam sa sobom, pokušava da nađe svoje mesto pod suncem. Žene koje imaju ovakvog muža treba sebi da postave samo jedno pitanje: “Da li zaista želiš da živiš u jednom takvom braku?”

