MNOGI JE ČUPAJU IZ DVORIŠTA JER MISLE DA JE KOROV: Ni slučajno ga ne čupajte, ISTINA O NJEMU JE ZAPANJUJUĆA! Share

Riječ je o skromnom tuštu, koji može da vašu trpezu obogati na mnogo zdravih i ukusnih načina.

Ova biljka potiče iz Kine i Indije gdje je oduvijek bio popularan i kao začin i kao povrće, možete ga naći i kod nas, i to na svakom koraku. Uglavnom u vidu korova raste uz puteve, kuće i vinograde, i to na osunčanim mjestima, a cvjetovi mu se razvijaju od jula do oktobra,prenosi Novi.

Tušt je najbolje brati kad je mlad, kako stari tako je i manje ukusan.

Za jelo se koristi cijeli sočni nadzemni dio. Mladi listovi su blagog, kiselo-slanog ukusa i možete ih koristiti u salati ili kuhati. Starije listove morate da skuhate prije jela, pa se koriste kao varivo, sami ili kao dodatak jelu, a od njih možete da pravite i supe i čorbe. Seme možete takođe da iskoristite, tako što ćete ga samljeti i od njega napraviti brašno.

Istraživanja su pokazala kako tušt pomaže kod povišenog krvnog pritiska, a od svih biljaka ima najveći udio omega 3 masnih kiselina. Ipak, budite oprezni sa njim, jer sadrži i dosta oksalata koji u prevelikim količinama može da bude jedan od uzročnika stvaranja kamena u bubregu.

Prije pripreme, naravno, tušt dobro operite tako što ćete sudoperu ili neku veliku posudu napuniti vodom i potopiti tušt. Promiješajte malo kako biste uklonili prljavštinu. Biljka će tada krenuti da pušta i gomilu malog, crnog sjemenja koje je jestivo i, kao što smo rekli, odlično za brašno, pa ako želite, možete da ga sakupite. Kada ste ga dobro oprali, osušite krpom i spreman je za pripremu.

