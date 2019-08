Pet je neopisivo bezobraznih znakova zodijaka koji fakat nemaju nikakve manire! Otkrij koji su to..

Advertisements

Možda niste svjesni da imate loše manire, ali problem je u tome što, kad vam nedostaju maniri, drugi vas mogu osuđivati.

Ako pokušavate ostaviti dobar dojam na nekoga dok večerate i glasno se podrignete, to vam neće pomoći. Biti nepristojan možda je bilo smiješno u vrtiću, ali sada je to neugodno i nepodnošljivo. Imati dobre manire znači biti pažljiv prema drugima. Nemaju svi manire i ne morate biti sebični da biste bili nepristojni, ali ako mislite samo na sebe, to će se sigurno odraziti na način na koji se ponašate prema drugima. Ovi znakovi su najnepristojniji…

1. VODENJAK

To bi mogla biti njihova nestrpljivost ili prijezir prema ispoljavanju emocija, ali Vodenjaci mogu biti nepristojni. Nije rijetkost da se toliko naljute na, primjerice, prodavačicu u dućanu, da će baciti svoj novac na pult kad nešto kupuju kako bi iskazali tu ljutnju. Također, nije rijetkost da Vodenjak nekoga ometa dok razgovara, kao da ono što druga osoba ima za reći nije toliko važno ili zanimljivo kao ono što Vodenjak želi reći.

2. BIK

Ako Bik osjeti dozu nepoštovanja prema njemu, neće se suzdržati od lavine prezira. Kombinacija su ‘prizemljenosti’ i male doze pomaknutosti, ali ako im netko stane na žulj, eksplodirat će i neće se zadržavati. Bikovi se ne doimaju kao bezobrazni ljudi i ponekad im nedostaje manira jer jednostavno ne razmišljaju o drugima i smatraju da nisu važni.

3. OVAN

Ovan može imati vrlo kratak fitilj. Ako osjećaju da ih netko ne cijeni dovoljno ili ne poštuje ni malo, usmjerit će na tu osobu čitavi arsenal negativnosti. Oni mogu biti impulzivni, što znači da se njihova promjena raspoloženja može pojaviti niotkuda. Ovnovi mogu biti arogantni pa će upasti u svađu samo kako bi dokazali kako su najbolji i znaju sve. Većinu vremena oni jednostavno nemaju vremena za dobre manire jer imaju vrlo malo strpljenja.

4. ŠKORPION

Ako se Škorpion uznemiri, neće okolišati. Oni će nešto poduzeti ili će nešto reći i neće razmišljati o posljedicama. Ako su ljute na nekoga, dat će toj osobi to do znanja i neće se brinuti jesu li preglasni pritom ili su natjerali druge da se osjećaju nelagodno. Kad se nalazi u ovom stanju, Škorpiona je briga samo za to kako se on osjeća, a ne drugi.

5. STRIJELAC

Strijelac se može činiti ležernim i opuštenim, ali mnogima od njih nedostaje manira. Mogu biti neprimjereno izravni i nema šanse da će se zadržati kad krenu s prigovorima. Kad su izravni barem su usredotočeni na nešto drugo osim svog telefona, jer i to može biti problem. Strijelci su ponekad toliko usmjereni na svoj telefon da nemaju pojma što se događa oko njih. Zaboravite na riječi poput ‘molim te’, ‘hvala’ i ‘oprosti’ kada je Strijelac usredotočen na svoj telefon,piše Teen

