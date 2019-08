Povratak Saturna donosi ogromne promjene: Kakav uticaj ima na vaš život

Advertisements

Uticaj Saturna se osjeća tek oko 29. i 30. godine života. Ukoliko još uvijek niste napunili 30, onda se još uvijek niste susreli sa uticajem Saturna, piše “Srbija Danas“.

Povratak označava pozicioniranje planete na isto mjesto na kojem je bila dana ili noći kada ste rođeni i svaka od planeta ima taj jedan položaj. Povratak označava završetak ciklusa i početak novog.

Povratak Saturna dešava se svakih 27 do 29 godina i kretanje kroz vaš znak traje dvije do tri godine, zbog čega imate osjećaj da se cijeli vaš život menja i to baš onog momenta kada otpušete svjećice za vaš 30. rođendan.

To je vrijeme sazrijevanja i Saturn sve oko sebe usporava i dovodi na svoje mjesto. Pomaže nam da sagledamo život onakvim kakav on zapravo jeste, a ne onakav kakav bismo mi htjeli da bude. Saturn je surova i neće vas lagati kako biste se osjećali bolje. Njegov uticaj će vas voditi i pomoći vam da naučite lekciju koju trebate od života ukoliko ste spremni da radite na tome.

Saturn je tu da uspori stvari, ukaže na ono što treba da se sredi i uradi, ali nije sve tako crno.

Stvari postaju bolje onog momenta kada ih preuzmete u svoje ruke. Sada je vrijeme da shvatite šta vam je činiti ako želite da budete uspješni.

Napravite plan dvije godine prije nego se Saturn vrati i radite na njegovom ostvarenju, kažu astrolozi.

Budite realni u pogledu na vaš život i suočite se sa svim problemima i poteškoćama.

Saturn vas može natjerati da se sredite, i možda u vaš život dovede neku novu značajnu ličnost.

Advertisements

loading...

Facebook komentari