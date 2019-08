Četiri jasna znaka da vas partner ne poštuje

Advertisements

Neravnoteža u emotivnom odnosu je ključna tačka pucanja i zato je važno da širom otvorite oči i primijetite jasne znakove, koji pokazuju da je vašem partneru stalo manje nego vama, prenosi “Ljepota&Zdravlje“.

1. Vi ulažete mnogo više truda

Svaka veza iziskuje trud, ali ako je samo jedan od partnera spreman da se trudi, dok je drugi nedostupan za kompromis, to je jasan znak da jednom od vas nije dovoljno stalo. Veza iziskuje zajednički trud u mnogim emotivnim segmentima, a ako se u svemu osjećate usamljeno, znači da je vaš partner emotivno distanciran.

2. Niste mu prioritet

Osjećate da je sve bitnije od vas. Od posla, porodice i prijatelja, pa sve do sitnica kao što je fudbalska utakmica, čini se da mu sve lakše privuče i zadrži pažnju, osim vas. Kada svom partneru niste prioritet, već se vaše prisustvo u njegovom životu podrazumijeva, dok se vi uporno borite za njegovu pažnju, jasno je da je njemu manje stalo, a vi takav odnos ne zaslužujete.

3. Samo vi ste spremni na odricanje

Vama je on prioritet i spremni ste da sve svoje ideje, planove i želje podredite njemu i njegovim željama, a sa druge strane, on nije spreman da uradi to isto za vas. On se ničega ne odriče, ali od vas očekuje da mu se prilagodite.

4. Nemate očekivanja od svog partnera

Vi konstantno živite u strahu da vam on neće uzvratiti ljubav i ispuniti vaša očekivanja, zato birate liniju manjeg otpora i svoja očekivanja svodite na minimum. To je znak da birate da trpite i pod svaku cijenu ostajete u odnosu koji nije kvalitetan i koji vas emotivno iscrpljuje.

Svi ovi znakovi su svakodnevno prisutni u vašem odnosu i prije svega su signal nedostatka poštovanja, kojeg vaš partner ima prema vama, a s obzirom da je poštovanje ključ svake ozbiljne veze, važno je da dobro promislite da li je vrijedno da ostanete u odnosu, koji ne samo da se ne temelji na uzajamnoj ljubavi već ga nedostatak poštovanja narušava iz temelja.

