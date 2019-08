Kako odmara vaš horoskopski znak: Strijelčevi putuju što dalje, prefinjene Djevice traže mir

Advertisements

Ovan

Ovaj veliki aktivista Zodijaka teško da može dići sve četiri u zrak. Ne postoji tradicionalni odmor za njega. On jednostavno ne zna i ne može da miruje, jer ga to doslovce ubija i dosadno mu je. Odmor za njega znači dan ispunjen rekreativnim aktivnostima ili istraživanjima prirode – od jutra do mraka.

Sve vrste planinarskih egzibicija, rafting ili bar tri-četri treninga dnevno – sportski stil odmora ili istraživanje divljih i egzotičnih predjela – to je nešto što će ga sasvim zadovoljiti.

Bik

Ljenčarenje je njegov stil odmora. Još ako uspije da priušti kog pomoćnika koji će ga stalno dvoriti, i niko sretniji od njega! Ljeto, sunce, more i plaža, ali obavezno i blizina hlada, jer ništa ne smije biti prenaporno. Tako ni plaža ne smije biti daleko od smještaja, jer bi se njegove noge brzo umorile. Uz sve to, obavezna je vrlo bogata i razrađena trpeza, najbolje švedski sto ili roštilj, koji mu mora biti dostupan 24 sata. Nakon takvog odmora obično dobije nekoliko kilograma viška, ali duša mu je zadovoljna.

Blizanci

Kod ovog znaka najvažniji kriterijum je mogućnost izlazaka i upoznavanja raznih kontakata, kao i lagani rekreativni događaji zabavnog karaktera. Ne može da zamisli odmor u osami. Važno mu je da se kreće u krugu zanimljivih ljudi, pa je za njega idealan odmor onaj gdje može svaku noć da pleše do zore, zabavlja se, a onda i na plaži od jutra nastaviti istim tempom.

Nisu isključeni ni boravci u drugim urbanim sredinama, posjete nekim izložbama, koncertima i sličnom. Rado će se tako i kada je najtoplije uputiti na kružno putovanje po metropolama.

Rak

Ovo je tipičan morski tip koji bi najradije pobjegao na pusto ostrvo. Najveći dio dana na odmoru provešće na plaži, a opuštaće ga i poneka umjetnička delatnost – najradije slobodno slikanje morskih pejzaža ili izrada letnjeg nakita.

Bez vode ne može, pa ako nije u mogućnosti da ode na more, dobro će se provesti i na nekom mirnom jezeru, a ako tamo ima vikendicu, rado će isprobavati neka fina ili egzotična jela, kao pravi kuhar. Najbolje će se odmoriti ako je u intimnom društvu, bez velike buke.

Lav

Pozornica i samo pozornica! Ako nema nekog važnog događaja u mestu u koje odlazi na odmor, teško da će tamo otići. Važan mu je sjaj, kao i mogućnost da bude zapažen – znači mjesto gdje se svakako može dosta izlaziti, no i gdje se odvija neki važan događaj, bilo kulturni, zabavni, pa i sportski. Tu će svakako pokazati svoju glamouroznu garderobu, možda i neke sportske vještine, a ako se sve odvija pod suncem bez kojeg ne može – biće to pun pogodak.

Djevica

Ovim ljudima odgovara neko prefinjeno i tiho mesto, gde mogu na miru da provedu odmor ispunjen skladom između zdravog života i kvalitetne ishrane (ova dva elementa za njih su glavni kriterijiumi).

Odmor će obogatiti nekom dobrom knjigom ili će se, ako ne putuju, posvetiti omiljenom hobiju kod kuće.

Neće sjediti besposleno ni ako nisu nigdje otputovali, nego će proučavati lokalni stil umjetnosti, ishrane, stila života i istorije.

Vaga

Najvažnije im je da nisu sami, nego da je s njima – njima draga osoba. Pravi su golupčići koji vole odmor da provedu u paru. Nije važno gdje, važno je da su u društvu i da je mjesto na koje idu pristojno, fino, otmjeno. To može biti i neki fin grad (Beč je odličan primjer) ili hotel na moru, gdje ima niz kutaka za romantične šetnje udvoje. Ne odmoru će se ponašati umjereno, što znači da se neće niti prenaprezati dalekim plivanjem, niti pak ljenčariti, nego će biti aktivni – taman koliko treba.

Škorpija

Važno je da mjesto gdje koje idu bude što izazovnije, ako je moguće i što opasnije ili da su u njemu zagarantovani žestoki noćni provodi – igre bez granica na strastven način! Na odmor mogu u svim kombinacijama – bilo sami ili u manjem ili većem društvu, no ono što nikako neće podnijeti to je – dosada.

Ili istražuju predijele pune zmija ili skaču naglavačke kroz neki opasan sport ili, ako su na klasičnom morskom ljetovanju, traže najveće izazove u zavođenju suprotnog spola i provodu bez granica. Rijeka puna brzaka je takođe mesto gdje se osjećaju kao kod kuće.

Strijelac

Bitno im je da otputuju što dalje, najbolje na Mjesec! Kako im je to teško ostvarivo, zadovoljiće se i turističkim aranžmanom koji vodi u egzotične zemlje i predjele, a rado putuju na ista mjesta i u sopstvenoj režiji. Tad se pretvaraju u pravog Indiana Jonesa, te donose s putovanja neobične predmete ili trofeje. Čitav svijet im odgovara, pravi su pustolovi i rado odlaze, a kad odu, ponekad i ne znaju da se vrate… Tada godišnji odmor zna da potraje i po nekoliko godina.

Jarac

Postoji dvije vrste Jarčeva na odmoru. Prvi tip ide na brižno isplaniran odmor, gdje se tačno zna koliko dana, gdje, kakav je plan i raspored svakog dana. Svaki trenutak treba da ima svrhu i treba da je ispunjen nekom konstruktivnom aktivnošću – sadržaji mogu biti razni: učenje, sport, čitanje, plivanje.

Drugi tip je svjestan da se kao pravi radoholičar izmorio i odmor provodi u drukčijoj krajnosti – što više se raspušta, radi sve suprotno – znači dane na odmoru provodi u kombinaciji ljenčarenja na plaži i interesantnih izlazaka, bez nekog reda i plana. Na taj način želi da poništi rutinu radne svkodnevnice i zaboravi na posao. Jasno, postoje i oni Jarčevi koji po desetak godina uopšte ne idu na godišnji odmor jer – rade.

Vodolija

Na odmor kreće u dve varijante: ili potpuno sam ili u krugu prijatelja. Najčešće nema nikakav određeni plan, nego se sve svodi na improvizaciju i reakciju u trenutku. Vrijeme autostopiranja gotovo da je palo u zaborav, no još uvijek postoji poneka karta uz koju se obiđu mnoge zemlje, a spavanje u hostelima Vodolije će sasvim zadovoljiti.

Za one vremešnije nije isključeno kampovanje ili krstarenje, no obavezno slobodno, ako može u sopstvenom brodiću. Ništa strogo planirano ni kruto im ne odgovara. Za njih je odmor sloboda i “skitanje” uz istraživanje života i ljudske prirode.

Ribe

Oni se, logično, najbolje osjećaju kraj ili u moru. Pravi su ribari i mornari, pa osim ljetovanja na obalama, odmor mogu provesti i na nekom zanimljivom krstarenju. Sve vrste brodova, kao i sve vrste plaža im sasvim odgovaraju, a poneke Ribe možemo naći i u jezerima.

Na odmoru ljenčare ili sanjaju. Ne daj Bože da nešto moraju da kuvaju, jer to je prenaporno za njih na odmoru. Uveče izlaze samo ako im se prohte, a ako ne, veče provode uz finu hranu i vino u zagrljaju svoje bolje polovine, piše “Ehoroskop“.

