Mjesečni horoskop za septembar 2019. godine

OVAN

Na početku mjeseca osjećat te veliki nalet energije koji će se proširiti i na drugu trećinu ovog perioda. Ipak, nećete moći da izdržite brzi ritam tako da ćete malo popustati sa aktivnošću u trećoj sedmici ovog mjeseca. Početak druge sedmice je idealan za sklapanje novih prijateljstava, pa je najbolje tada izlaziti i kretati se među nepoznate ljude.

Ako ste u vezi osjećate se pod pritiskom i pod stalnim nadzorom što će dovesti do osjećanja napetosti i nelagode. Komunikacija će zbog toga biti otežana, i između vas i vašeg partnera će dolaziti često do brojnih nesporazuma kojima se ne nazire kraj. Nemojte da reagujete na sitne provokacije već zadržite smirenost, ljubav je oduvijek bila igra nerava gdje je pobjednik onaj koji djeluje najsmireniji.

Kada je riječ o zdravlju, situacija svakako ide na bolje. Iz dana u dan napredujete u svakom pogledu i uskoro ćete se osjećati bolje nego ikada. Neke negativne misli morate da eliminišete iz vaše glave ako želite da na pravi način reagujete na probleme i na neke nepredviđene situacije koje ne možete da spriječite niti da ih zaustavite.

BIK

Sanjarite previše i vaše trenutne želje nisu baš u direktnoj vezi sa realnošću. Imate neke ciljeve koji su trenutno jako daleko od trenutnog stanja, smatrate da ste najbolji i nedostižni, a stvarnost je totalno suprotna od toga. Imat ćete šanse da se spustite na zemlju posle jednog iskrenog razgovora sa vašim kolegama i vašim nadređenim. Ne budite površni i neiskreni prema voljenoj osobi, to ni vi ne volite, a ono što ne volite nemojte da radite drugima.

Promena raspoloženja će vas pratiti tokom cijelog mjeseca, jednog dana ćete se osećati dobro i odmorno, a već sljedećeg ćete biti depresivni i tužni. To je samo takav period i neće dugo trajati, tako da budite bez brige. Krajem mjeseca dobit ćete želju da preuredite vaš životni prostor.

Neka promjena vam je potrebna u životu, a ona ne mora da bude velika, dovoljno je da promijenite samo neke detalje kako bi osvežili prostor u kome provodite dobar deo dana. Ovo će dovesti do toga da se osjećate bolje i raspoloženije, a i imat ćete dovoljno razloga da pozovete vaše prijatelje kako bi se družili.

BLIZANCI

Imate razumijevanja za svakoga, ali nemate za one koji su dosadni i koji uporno pokušavaju da stupe u kontakt sa vama iako ste im više puta suptilno nagovjestili da nemate namjeru da se upoznajete sa njima i stupate u neke intimnije razgovore.

Vama je potrebno vrijeme da nekoga upoznate i da ostvarite neki prijateljski odnos, a ne vjerujete baš u prijateljstvo između muškarca i žene. Vremena je sve manje za napredovanje na poslu, situacija je takva da nadređeni ne gledaju vaše rezultate i vaše poslovne uspjehe, već gledaju svoj lični interes a tako bi i vi trebalo da postupate sa drugima, naročito prilikom iskrenog razgovora sa kolegama. Nemojte se previše truditi da ostvarite uspjeh, već se potrudite da što manje radite, nemojte da budete lakovjerni kao ranije i da svima pravite ustupke.

Konačno je došlo vrijeme da skinete višak kilograma kojih već dugo planirate da se otarasite. Svjesni ste da bez fizičke aktivnosti nije moguće toliko skinuti kilograme, ali nikako ne nalazite dovoljno vremena da budete aktivniji koliko bi trebalo. Da biste dotjerali liniju potrebno je barem sat vremena fizičke aktivnosti pet puta sedmično. Ovaj mjesec je idealna prilika za to.

RAK

Ne možete više da prepuštate drugima da sve rade umjesto vas. Cijelog života zavisite od drugoga, uvijek prebacujete obaveze i odgovornosti na prijatelje i na porodicu, a vi sami samo komandujete šta treba da se radi. To više nije fer zato što je vrijeme da postanete zrela i odgovorna osoba koja sama završava sve radne i privatne zadatke tokom cijelog dana. Vi ste to u stanju da uradite, samo ne želite da rasipate energiju.

Vaša ljubavna veza je samo veza iz navike. Nema tu više toliko emocija, a ponekad se pitate da li ih je ikad i bilo i šta vam je sve ovo trebalo. Partner živi neki svoj život, ima svoje društvo i svoje obaveze koje vas ne uključuju u cijelu tu priču ni najmanje, kada ste zajedno stalno je na telefonu i dogovara druženje sa prijateljima, a to vas povrijeđuje i tjera vas da se udaljujete još više.

Opet imate problema sa desnima i sa zubima, moguće je da vam neki živac pravi problem i to morate da riješite što prije ako ne želite da se stvar pogorša. Oduvijek ste imali problema sa usnom dupljom, osjetljivi ste po tom pitanju i, iako vas očekuje malo straha, znate da prije ili kasnije morate taj zdravstveni problem da riješite.

LAV

Nema puno promjene ovog mjeseca kada je riječ o poslovnim dešavanjima. Upravo to vam i odgovara, ne želite da mijenjate radno mjesto i radnu poziciju, odgovara vam da budete tu gdje ste trenutno zato što nemate puno odgovornosti i posao je relativno lak, tako da ćete i ubudućete ostati tu dok ne dođe do neke nove sistematizacije na poslu. Dinamika među zaposlenima funkcioniše besprijekorno.

Nesuglasice su sve češće između vas i vaše voljene osobe, ne možete da se dogovorite ni oko nekih sitnica a ponekad to radite samo iz inata zato što ste i dalje ljuti zbog jedne greške iz prošlosti preko koje ne možete da pređete. Niste sigurni da li ćete ikada biti u stanju to da oprostite, a takve veze obično imaju tešku i ne baš prijatnu budućnost.

Imate stalnu potrebu za vodom, previše se znojite u posljednje vrijeme i najbolje je da uradite krvnu sliku kako bi videli stanje nivoa šećera i holesterola. Iako se trudite da se hranite zdravo, ponekad imate potrebu za slatkim i za malo kaloričnijim obrokom pa je ipak da provjerite kako vaš organizam djeluje na tu nezdravu hranu. Ukoliko ima nekih odstupanja, dobit ćete savjet od ljekara šta treba da radite i kako dalje da se pazite.

DJEVICA

Želite da započnete sopstveni posao ali trenutno nema dovoljno finansijskih sredstava da sami uđete u cijelu tu priču. Pokušavate da ubedite nekoliko članova vaše porodice i bliskih prijatelja da krenu u poslovnu saradnju sa vama, ali niko to ne želi. Rizik nije veliki ali je ipak u današnje vrijeme svaki rizik, pa čak i najmanji, prepreka da mnogi ljudi pokušaju dodatno da zarade, ima dosta faktora koji mogu da dovedu do toga da stvari krenu pogrešnim putem.

Podrška od voljene osobe je opet izostala, imali ste plan da zajedno odete na kraće putovanje kako bi proveli nekoliko prijatnih dana zajedno ali voljena osoba zbog posla nije u stanju da uzme slobodne dane i to će biti samo još jedan novi razlog za raspravu. Nikako ne možete da se nađete na istim talasnim dužinama i to je razlog brojnih nesporazuma. Ako veza ne napreduje, a ne želite da je prekinete, potrebno je da uložite dosta napora i ličnih emocija kako bi stvari dostigle neki pređašnji nivo. Iako ne može više nikad biti kao na početku veze, dvoje ljudi mogu da funkcionišu zajedno samo ako se slažu i ako su spremni na dosta kompromisa. Ako nema saradnje, male su šanse da veza opstane.

Ovog mjeseca nećete imati nekih većih zdravstvenih problema i to je pravo čudo za vas pošto ste jako često bili bolešljivi i prehlađeni. Ipak, neke nove zdrave navike koje ste uveli u svoju svakodnevnicu daju rezultate, samo tako nastavite i dovešćete svoj imunitet na jedan optimalan nivo, kada ćete se osjećati još bolje i kada ćete imati energije za sve.

VAGA

Ne volite kolege koje vas ogovaraju iza leđa, ali ovog mjeseca jednostavno nećete imati vremena da se obračunate sa njima. Već duže vrijeme slušate neistine koje se šire o vama ali ne znate kako da ubijedite sve vaše poslovne saradnike da je to laž koju o vama plasira osoba koja želi da vas vidi van rme. Vaši najbliži saradnici znaju šta je istina i oni vam mogu pomoći da se odbranite od tračeva jednom zauvijek. Lijepo vrijeme i odlična komunikacija sa voljenom osobom su dve stvari koje su vam potrebne da se opustite i da zaboravite na sve probleme koje imate i koji su vas okupirali u prethodnom periodu.

Pokušavate da se ne nervirate zbog svih priča o vama i to vam uspeva jedino pored partnera. Partner tačno zna šta treba da kaže i šta treba da uradi kako bi se vi osjećali relaksirano i rasterećeno, zbog toga svaki vaš slobodni trenutak provodite sa voljenom osobom, daleko od svih.

Prvi dio mjeseca dovodi neka negativna osećanja zbog kojih ćete se osjećati umorno i iscrpljeno. Koliko god željeli da se od tih osjećanja otrgnete, jednostavno nećete moći to da uradite sve dok ona sama ne iščeznu. Zbog toga strpljivo dočekajte drugi dio mjeseca kada će biti mnogo bolje, raspoloženje će biti na višem nivou i imat ćete volje da provodite vrijeme i sa svojom porodicom i prijateljima skoro svakoga dana.

ŠKORPIJA

Teškoće na poslu vas čekaju i ovog mjeseca što ste već i očekivali. Ako niste u radnom odnosu, idealno vrijeme za traženje posla je sredina mjeseca kada se otvaraju neka nova poglavlja na tržištu rada i kada dolazi do određene uktuacije na tržištu. Vaš nastup u javnosti je odličan, imate dobre načine komunikacije sa poslovnim partnerima i to vam do sada nikada nije predstavljalo problem.

Ako ste slobodni, to ćete ostati i ovog mjeseca mada će sredinom mjeseca biti nekih naznaka za ert. To je ipak samo neka prolazna avanturica koja nema neku svjetlu budućnost i od vas zavisi kako će se to dalje razvijati. Ako ne tražite ozbiljnu vezu ne možete je ni naći. Danas je teško upoznati nekog ko ima ozbiljne namjere tako je za slobodne Škorpije koje žele veza situacija u ljubavi nije baš obećavajuća.

Osjećate bolove u nogama i kolenima, potrebno je da malo usporite ritam pošto ne možete cijelog dana da budete na nogama bez ikakvih posljedica. Uz konsultaciju sa ljekarom možete uzimati neke suplemente i preparate kako bi obnovili svoj koščano nervni sistem. To će dovesti do kratkoročnog boljitka ali je ipak bitno i da izbacite neke loše navike.

STRIJELAC

Nećete moći da ćutite doveka i da slušate kako blate vaše najbliže prijatelje a znate da oni ništa loše nisu učinili. Očekuje vas dosta rasprava na temu poslovnih zbivanja i iz većine ćete izaći kao pobjednik, samo je potrebno da čuvate svoje argumente i da ih koristite samo onda kada je to potrebno, nemojte da udarate nisko svoje protivnike, budite dostojanstveni i fer kao i do sada. Nemojte otkrivati tajne vaših protivnika iako mnogo toga o njima znate.

Zaboravite na napetost i na probleme, uživajte sa voljenom osobom koliko god je to moguće danas i to gdje god se nalazili – u gradu, u bioskopu, a možete uživati i kod kuće gledajući neki dobar lm. Sa partnerom imate dosta toga zajedničkog i umijete zajedno da uživate u tišini, ne morate da progovorite ni reč a vrlo dobro znate šta osjećate i šta razmišljate, savršeno se slažete.

Iskoristite lijepo vrijeme dok traje za neke interesantne zičke aktivnosti na otvorenom, možete da birate šta želite da radite, dobar izbor su svakako trčanje i brzo hodanje, a ako ste avanturističkog duha možete posjetiti i neku planinu ako živite u blizini, pa čak i možda neki planinarski dom. Naše okruženje je prelijepo i nudi dosta aktivnosti na otvorenom, samo treba naći slobodno vrijeme i uživati u nečijem društvu.

JARAC

Iako početak mjeseca počinje mirno, kao i svi prethodni dani, u drugoj sedmici će biti nekih burnih dešavanja na poslu gdje će mnoge kolege da se bune zbog nekih promjena na radnom mjestu. Vi generalno nemate ništa protiv tih promjena ali ćete solidarisati sa njima u znak podrške. Morate da nađete kompromis kako bi uskladili ciljeve i kako bi svi bili zadovoljni.

Planovi na ljubavnom polju neće ići kako ste zamišljali. Neko vam namjerno minira pokušaje da uplovite u mirnu luku i to radi ne samo zato što je ljubomoran na vas, već zato što gaji emocije prema vama a to vi nikako ne primijećujete. Ako dobro gledate oko sebe možda ćete shvatiti ko vam to radi, i možda i vi gajite neke emocije prema toj osobi.

Finansijska situacija vam je jako loša i ne vidi se boljitak ni u ovom mjesecu. Vratit ćete neke dugove i dugovanja od ranije, ali ćete u međuvremenu napraviti nova. Vrtite se u krug i ne znate kako da se iskobeljate iz ove situacije. Možda je bolje rješenje da pozajmite novac od užih članova porodice, oni će vam pomoći bez pogovora i na njih se uvijek možete osloniti.

VODOLIJA

Društveni ste i to može vidjeti svako ko dođe u kontakt sa vama. Uvijek imate neku temu za razgovor i uvijek imate neku zanimljivu informaciju da podijelite sa drugima. Ipak, to nekim ljudima smeta zato pazite dobro kome prilazite i sa kim započinjete razgovor. Iako mnoge ljude znate iz viđenja dugo vremena, neki paze strogo na svoju privatnost i zbog toga ćete staviti sebe u nezgodan položaj. Čudno je to što neke osobe suprotnog pola nikada niste smatrali privlačnim a onda, nakon samo jednog pogleda, smatrate tu osobu jako privlačnom.

Bez obzira da li vam se ta osoba sviđala podsvjesno ranije ili ne, ovog mjeseca možete očekivati da će vam se jedna osoba suprotnog pola svideti, iako vas je možda nekada ranije nervirala. Osjećate se spremnim za sve nove poduhvate koji su pred vama, odmorni ste i imate dovoljno snage da se izborite sa obavezama i sa sastancima koji vas čekaju ovog mjeseca.

Vašem organizmu obezbjeđujete dovoljno goriva koliko god to možete, a san je oduvijek bio vaša važna stavka, trudite se da spavate barem osam sati preko noći, a ponekad odmorite i preko dana.

RIBE

Život je samo jedan i ako to ne shvatite ovog mjeseca, nećete nikad. Budućnost ide prema vama velikom brzinom a vi ne znate gdje ćete i kuda ćete, morate da nađete neki svoj put i da ga se držite čvrsto, i ne smijete da odustajete od svojih ciljeva čak i kada vam deluju daleko i nedostižno. Kada naiđete na neku prepreku uvijek možete da računate na pomoć prijatelja i porodice koji su tu da vam pruže podršku i da vam daju savjet.

Nemate dovoljno koncentracije prilikom razgovora sa voljenom osobom i to djeluje jako nezrelo. Ako treba da zajednički da donesete odluku oko neke jako bitne stvari koja utiče na vaš zajednički život, potrudite se da to uradite, nemojte da gubite dragocjeno vrijeme kako kasnije ne bi bilo problema. Direktni ste kada je reč o vašim željama, tada se trudite koliko možete da ih ostvarite, ali isto takvi treba da bude kada je riječ o nekim partnerovim ciljevima, morate mu biti podrška i oslonac.

Samouvjereni ste i to se vidi i ogleda čak i na vaše zdravstveno stanje. Kada hodate ulicom vidi se da ste puni pozitivne energije a za to je zaslužan zdrav život i zdrava hrana. Iako sebi ponekad dopustite da se počastite nečim slatkim i nezdravim, to se ne vidi zato što je to samo u retkim prilikama. Ne želite da pokvarite dobro zdravlje i odličan zički izgled zbog nečeg kaloričnog, prenosi portal “Horoskopski znaci“.

