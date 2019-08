Nihad ef. Ahmetović o prvom susretu s Kabom:Ugledao sam je, zastao i zanijemio, a onda počeo plakati

Advertisements

Krećete se prema Kabi i u konstantnom ste iščekivanju trenutka kada ćete je ugledati. I onda, taj momenat, odjednom kao da je neko samo iznese pred vaše oči. Zaista neopisiv trenutak. Kada sam je ugledao, zastao sam i zanijemio, a onda počeo plakati, riječi su kojima je svoj prvi susret s Kabom opisao imam iz Prozora Nihad ef. Ahmetović, piše Anadolu Anadolu (AA).

Više od dva miliona hadžija iz svih dijelova svijeta trenutno boravi u Mekki, među kojima i 1.680 hadžija iz Bosne i Hercegovine, kako bi obavili hadž, posljednji od pet stubova islama. Hadžije ovih dana nastoje da vrijeme do Dana Arefata provedu što je moguće više u molitvama, ibadetu i učenju Kura'ana. Prilika je ovo, također, da hadžije obiđu grad u kojem se rodio i svoju prvu objavu primio posljednji Božiji poslanik Muhammed.

Prozorski imam Nihad ef. Ahmetović ove godine prvi put obavlja hadž, a osim kao hadžija, u svojstvu je i vodiča za 48 hadžija s područja Hercegovine. U razgovoru s novinarom AA Ahmetović je iz Mekke govorio o tome kako je izgledao njegov prvi susret sa svetim mjestima Mekkom i Medinom, odnosno Kabom i Poslanikovom džamijom.

Podsjeća kako su hadžije iz BiH po dolasku u Saudijsku Arabiju imale priliku najprije provesti nekoliko dana u Medini, koja je, kako ističe, prelijep grad.

“Aktivnosti hadžija u Medini bile su individualne. Naše hadžije su boravile u hotelu odmah preko puta Poslanikove džamije, tako da su svakodnvno bili u prilici da tu i obavljaju molitvu. Uglavnom sve hadžije su posjetile Poslankovu džamiju i mezar”, kazao je Ahmetović, te dodao:

“Medina je zaista prelijep grad. Prvi susret s Poslanikovom džamijom i njegovim mezarom bili su posebni. Svi ti trenuci popraćeni su dubokim osjećajima i emocijama. Jednostavno je teško sve to riječima da se opiše. Kada sam sve to vidio, tek tada mi je bilo jasno zašto ljudi nakon što obave hadž kažu da je to teško opisati i da se treba doživjeti.”

– Trenutak od kojeg se zanijemi –

Jedan od najinteresantnijih detalja u cjelokupnom procesu obavljanja hadža za svakog muslimana bez sumnje je prvi susret s Kabom, mjestom prema kojem se svi muslimani svijeta po pet puta dnevno okreću prilikom obavljanja molitve.

Efendija Ahmetović svoj susret s Kabom opisuje na sljedeći način:

“Uvijek sam se vodio hadisom u kojem se kaže da ‘onaj ko kada prvi put vidi Kabu i u tom momentu uputi Allahu dovu, svoju želju, ona će mu biti primljena’. Prilaz Kabi je zanimljiv. Krećete se prema njoj, penjete se uz stepenice, onda se spuštate, prisutna je određena vrsta neizvjesnosti, jer ste u konstantnom iščekivanju trenutka kada ćete je ugledati. I onda, taj momenat, odjednom kao da je neko samo iznese pred vaše oči. Jedan zaista neopisiv trenutak. Ja, kada sam je ugledao, zastao sam i zanijemio, a potom sam počeo plakati.”

Koliko je to posve emotivan trenutak za hadžiju može se razumjeti i iz drhtavog glasa efendije Ahmetovića dok nam to sve prepričava. Pojašnjava kako svaki musliman cijelog života mašta o ovim susretima, ali kako sve izgleda u potpunosti drugačije nego što to čovjek može zamisliti u svojoj mašti.

“Prelijep je osjećaj klanjati namaz i istovremeno ispred se gledati u Kabu, ona je prelijepa”, dodaje Ahmetović.

Efendija Ahmetović je na kraju iskoristio priliku da se zahvali Uredu za hadž Rijaseta Islamske zajednice u BiH, na čelu s rukovodiocem muderrisom Nezimom ef. Halilovićem. On je rekao kako su bh. hadžije veoma zadovoljne uslovima koji su im obezbijeđeni tokom njihovog boravka u Mekki i Medini, posebno zbog činjenice da su hoteli u neposrednoj blizini Kabe, odnosno Poslanikove džamije u Medini.

Dodao je i to kako bh. hadžije inače imaju posebno mjesto u Saudijskoj Arabiji. Kako kaže, dovoljno je da pokažete zastavu BiH na okovratniku i to znači posebnu propusnicu kod policije, vojske, u autobusu, taksiju.

– Najmlađi hadžija Amar Hažiabdić –

Amar Hadžiabdić, 12-godišnjak iz Travnika, najmlađi je ovogodišnji hadžija iz Bosne i Hercegovine. Kaže kako je veoma sretan što je stigao u Mekku, ali i zbog toga što je počašćen time da kao dječak obavi hadž.

“Meni je veoma drago što sam, hvala Bogu i mojoj porodici, stigao ovdje da obavim hadž i posjetim Kabu”, kazao je Amar, dodajući kako je sve ipak mnogo drugačije nego što sam prije zamišljao.

“Kada se poselamite s Poslanikom emocije krenu, kada tavafite oko Kabe, to je prelijepo”, govori Amar.

Na pitanje kako je on doživio prvi susret Kabom, najmlađi hadžija odgovara: “Kada sam došao do Kabe uputio sam dovu Allahu. Dok to radite imate pravi osjećaj da vas neko sluša i sigurni ste da će vaša dova biti primljena.”

Kao najmlađi hadžija iz BiH, Ammar je poslao puruku svim vjernicima u svojoj zemlji da hadž obave što je prije moguće, odnosno dok su još mladi i u snazi.

Hadžije se danas pripremaju na put prema brdu Arefat, gdje će boraviti u subotu, devetog dana mjeseca zul-hidždžeta. Boravakom na Arefatu hadžije izvršavaju obavezni sastavni dio hadža.

