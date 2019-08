Žene otkrile kojih sedam seksualnih poza ih dovodi do orgazma

Advertisements

Sedam žena je za Women's Health US otkrilo koje ih to poze dovode do najbržeg i najvećeg orgazma ikada.

Misionarska poza

“U magazinima sam čitala o najboljim pozama za doživljavanje vrhunca i malo sam eksperimentirala s vibratorom. Zatim sam sve to testirala sa svojim novim partnerom. Prije toga nikada nisam doživjela orgazam tokom seksa, ali smo odlučili probati dobru staru misionarsku pozu s podignutim bokovima. Podigla sam kukove, kao da ću napraviti most, i uspjela sam. Sad koristim jastuk za podupiranje kukova i većinu vremena doživim orgazam”, rekla jeTiffany Y,prenosi Klix.

Catherine L. se kune u pozu obrnuta kaubojka.

“Moj dečko ne može izdržati duže od pet minuta zbog čega mi je doista bilo teško doživjeti orgazam (nešto što još nisam doživjela u svoje 23 godine života). Bila sam nestrpljiva da shvatim kakav je osjećaj o kojem su mi pričale prijateljice. Shvatila sam da moj dečko najduže može izdržati u obrnutoj kaubojki. I putem pokušaja i pogreška, shvatili smo da mogu doći do orgazma ako mi dodiruje klitoris dok je u meni i ulazi u mene dovoljno snažno. Ovo sve je mog dečka i mene veoma zbližilo.”

Međutim, mnogim ženama ova poza baš i ne odgovara, pa je njih čak 39 posto izjavilo kako je mrzi.

Prljavo njihanje

“Ovo bi moglo zvučati čudno ali ja sam prvi put doživjela orgazam tokom seksa kad su mi noge visile s kreveta (ili kauča, ovisno o tome gdje se odvija). Izgleda čudno, ali to je savršen ugao jer vas vaš partner pogađa tačno u G-tačku. Ova poza je malo zahtjevnija jer vam je stražnjica napola na krevetu, ali dostizanje vrhunca čini to vrijednim” , rekla je žena koja je željela ostati anonimna.

Djevojka na vrhu

“Godinama nisam imala problema s orgazmom, osim tokom seksa. Bilo mi je lakše koristiti ruke. Prvi put sam postigla orgazam kad sam bila gore. Nešto je bilo u trenju, trljajući se o zdjelicu mog muža dok me vukao naprijed-nazad što me stimuliralo da dođem do orgazma. Još uvijek nismo sigurni je li pogodio moju G-tačku. To je sljedeće na našoj listi”, rekla je Ally W.

Podignuti bokovi

“Dugo mi je trebalo da shvatim da do orgazma mogu doći dok ležim na stomaku s podignutim bokovima (prirodno ili poduprta jastukom). Ako muškarac ima manji pe*is, koristim veći jastuk tako da su mi kukovi podignuti više da bi on mogao potiskivati pod većim uglom”, rekla je Maria B.

Noga na ramenu

“Moj novi momak ima poprilično veliki polni organ što je u početku naše veze plašilo. Zajedno smo pronašli gdje se nalazi moja G-tačka i isprobali gotovo svaku pozu. Ono što mi je konačno pomoglo je podizanje moje lijeve noge iznad njegovog desnog ramena “, kazala je Cassie R.

Stvari lagane

“Nisam bila u mogućnosti doživjeti orgazam sa bilo kim , bila je potrebna ozbiljna veza i puno hemije da bi došla do stanja kada sam potpuno opuštena. Ono što kod mene funkcionira je spori seks. Volim kad se partner i ja gledamo u oči dok vodimo ljubav i volim posmatrati njegove reakcije i način na koji uživa. To me stvarno uzbuđuje”, rekla je Katie K.

