Horoskop za narednih 9 mjeseci: Šta nam donosi magičan Saturn u znaku Jarca

Saturnu vreme ne znači ništa. I dok drugi borave u ovom zemaljskom vremenu, stareći i podmlađujući se, Saturn je obrnuto proporcionalan istom. Što vas duže “davi”, vi, ako prihvatate njegove lekcije, zapravo postajete sve jači i – sve mlađi.

Saturn je u Jarcu i tu, u svom sedištu gde je vrlo jak, ostaje još oko 9 meseci (do 23. marta 2020.). Kako na nas utiče?

Kronos, planeta vremena, veličanstvena, mudra i surova u isto vreme, jedina u Sunčevom sistemu koja ima jasan prsten – Saturn, bez koga nema napretka… Svaki astrolog zna da bez Saturnovih lekcija nema razvoja. Svideo se on nekom ili ne, bez njegovog uticaja nećemo dugoročno ići napred. Zašto?

Zato što je Saturnova priroda maratonska, uporna, izdržljiva, a njegova zračenja imaju težinu koja se može podneti tek ako se rasporede kroz određeno vreme. Zato kod njega nema ništa trenutno, sve ide polako, ispočetka ne previše obećavajuće, ali kad nakon što smo možda već oguglali i odustali od svega, kad se okrenemo unazad i pogledamo što smo sve prošli pod njegovim tranzitom, čoveku se obično otme uzdah olakšanja, a potom i onaj idući – uzdah divljenja. Pa da li je to moguće? Da sam ovo sve izdržao? Pa kako? Pa vidi dokle sam stigao…

To je Saturn sa kojim nema šale.

Kada bi svet bio bez njega, ljudi bi verovatno bili pomalo priglupi.

Satunova dimenzija je uzvišenje, ona najviša tačka horoskopa, jer kao prirodni vladar 10. kuće i MC-a (vrha neba), on je taj koji vlada sigurnom rukom.

Kao najdublja tačka petrifikacije materije on je stena koja može podneti teret vremena. Ako ga uporedimo sa bilo kojim drugom planetom, Saturn će podneti ono što nijedan drugi neće.

Zato su Saturnovi ljudi uporni, vredni, izdržljivi, stabilni (ako je Saturn u natalnoj karti dobro postavljen), na njih se možemo osloniti kao na nikog drugog.

Ne treba naglašavati da je Saturn prirodni vladar Jarca, a za njih provereno znamo da su programirani na duže staze i da ih se ne može zavesti lepim rečima ili lažnim obećanjima.

Kod njih je pristup istini otvoren kroz put na kom nema umetnog šarenila. Samo ono pravo, autentično!

Koliko god voleli lepotu, čistoća, jednostavnost i temelj stvari odlike su koje ih čine kvalitetnim. Utoliko je Saturnova lepota ujedno i čistoća jasnih temeljnih poteza.

Ono što se uvek vezuje uz ovu planetu, ali i znak Jarca, jeste – SVRHA stvari.

Saturn i njegovi ljudi uvek traže bit i rado postavljaju ono, za neke lakomislenije ljude, nemoguće pitanje – ZAŠTO?

Takav uticaj proizlazi iz same prirode ovog nebeskog tela, pa ćemo i u situacijama kada smo pod jačim uticajem Saturna često biti postavljani gotovo pred zid (osećajući iznutra prepreku, frustraciju ili ko zna šta sve ne, šta će nas sigurno navesti da još dublje proradimo temu koja nas zaokuplja), dakle u takvim „zidnim situacijama“ postavljaćemo sebi i drugima niz pitanja povezanih sa svrhom stvari – zašto, kako, zašto?

Saturn će nas tako, hteli mi to ili ne, prinuditi da proradimo stvari do kraja, a onda kad ceo taj proces u nama sazreva, tek onda ćemo izaći na svetlo dana sa jasno razrađenom idejom, planom, ciljem, s nečim za što tad slobodno možemo reći da je ono što tražimo. Da znamo šta želimo.

To je obično i jedna od karakteristika Saturnovih ljudi – oni u startu znaju što hoće. I samim time oni streme svom cilju, sve dok do njega i ne stignu. Nema tu skretanja s puta, kako god spolja izgledalo, oni slede svoj cilj. Jer kod Saturna je to jasno.

Svi ljudi su pod uticajem Saturna prilagođeni funkcionisanju na duže staze, oni sazrevaju u određenom vremenu (a ne trenutku), i zato to isto vreme počinje teći drukčije, ono se sažima ili obrće u korist onog koji prolazi kroz Saturnove vibracije.

Tako tu imamo ljudi koji što su stariji, sve se osećaju bolje ili pak da je drugi deo života kvalitetniji nego prvi, a da ne govorimo o onim čestim slučajevima kad sretnete nekog „Satrunovca“ nakon desetak ili više godina, a on (ona) izgleda bolje nego ikad. I vama ništa nije jasno. Pa njega je oblikovao Saturn! Kroz određeno vreme, a stena koja je njegov simbol može trajati večno.

Tipičan primer je dete Jarac koje je kao malo preozbiljno, a s godinama dobija na ležernosti, da bi pod stare dane taj isti čovek izgledao i funkcionisao poput mladića (devojke).

Oni s ovim „običnim“ vremenom, nemaju veze, oni su u onoj Saturnovoj dimenziji vremena. Razumeli vi to ili ne, tako je.

I kad vam Saturn sedne na vrat, zapamtite, on je tu došao da vas preoblikuje, pa budite mudri i prihvatite njegove izazove. Budite strpljivi, minuciozni, verujte da ćete tek nakon otrčanog maratona stići na onaj pravi cilj. Koji možda ovaj čas ne vidite jasno, ali ga slutite.

Pustite Saturnu da vas tamo dovede, piše “Ehoroskop“.

