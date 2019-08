Mjesečni horoskop za novac: 3 znaka očekuju bolje finansije u avgustu 2019. godine

Advertisements

Mjesečni horoskop za avgust 2019. godine!

BLIZANCI

Avgust 2019. godine je povoljan period za pregovore, transakcije, komercijalne poslove i za poslovna putovanja. Jedino što neće biti tako sjajno tokom avgusta su transakcije i poslovi povezani sa inostranstvom, na primjer, traženje posla u inostranstvu, zbog toga što Uran, vladar 9. kuće Blizanaca (inostranstvo, duža putovanja, uvjerenja, više obrazovanje), kreće retrogradno, piše “Tarot horoskop“.

Ako poslujete sa preduzećima iz inostranstva, budite oprezni. Značajne prilike za povećanje zarade pojavit će se oko mladog i punog Mjeseca. Tada ćete naći poslovna rješenja ili ćete doći do dodatnog izvora novca ili ćete nakon dugo vremena konačno završiti pregovore sa pozitivnim ishodom za vas. Neće biti dramatičnih promjena u karijeri tokom avgusta 2019. godine. Bićete skloni sanjarenju ili ćete biti u potrazi za vašim pozivom. Ako razmišljate o kursu, prekvalifikaciji ili usavršavanju, povoljan period za to je nakon 12. avgusta. Do tada može doći do naglih promjena. Ovo je povoljan period za učenje novih stvari i za usavršavanje kako bi se povećale i prilike za bolju poslovnu i finansijsku situaciju.

LAV

Venera je i dalje u Lavu, do 21. avgusta, i dalje vlada vašom kućom karijere i društveno-profesionalnog statusa. Sami ćete moći stvoriti okolnosti za razvoj poslova i za napredovanje u karijeri. Nakon tog Venera prelazi u vašu 2. kuću (zarađeni novac, ono što posjedujete i lična vrijednost). Priliv novca može se značajno povećati. Mogli bi ostvariti zavidne rezultate. U vašoj 2. kući biće i Mars (od 18. avgusta), zatim Sunce (od 23. avgusta) i Merkur (od 29. avgusta).

Iskušenja su pred vama, mogli bi puno novca potrošiti na svoj stil i izgled, kao i na ekstravagantna putovanja. Zanimat će vas poslovna putovanja. Nemojte žuriti sa sklapanjem partnerskih ugovora, uopšteno nemojte srljati u nešto. Dobro razmislite o svemu, posebno o saradnji i o tome koji projekti i ideje zapravo mogu biti produktivni. Uran, planeta koja vlada kućom partnerstva Lava kreće retrogradnim hodom 12. avgusta u kući karijere Lava. Neke saradnje se mogu drastično promijeniti ili će iskrsnuti nesporazumi, prepreke i može doći do zastoja i odlaganja.

VAGA

Ako želite ostvariti napredak u karijeri, povežite se sa većim i razvijenijim preduzećima kroz saradnje na zajedničkim projektima ili potražite takav bolji posao. Mlad Mjesec 31. jula 2019. godine aktivira 11. kuću Vage (društveno-profesionalne grupe, prijatelji), a to znači da vam se otvaraju nove mogućnosti i perspektive, nove saradnje ili projekti i nove prilike za povećanje zarade. Bilo bi dobro da svoje usluge ili proizvode prezentujete online.

Puno Vaga će tokom avgusta spoznati sa čime se želi baviti ili će potražiti novi, bolji posao. Dobri su izgledi za pronalazak boljeg posla koji vam donosi zadovoljstvo i finansijsko poboljšanje. Pun Mjesec 15. avgusta može označavati trenutak u kojem ćete donijeti važnu odluku ili ćete upoznati osobe koje će vas voditi prema boljoj budućnosti. Nećete biti bez novca, ali mogući su iznenadni troškovi nakon 12. avgusta. Nemojte se upuštati u finansijske špekulacije i nemojte pozajmljivati novac.

