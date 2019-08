Psa su razdvojili od krave, a on je plakao za njom i potpuno se slomio

Advertisements

Najprije je trčao za njom, a kada su ga vratili u štalu i odveli kravu, pao je u potpunu depresiju. Najprije je cvilio, a onda se potpuno umirio, nije se micao i nije htio ni jesti. Njegovi su vlasnici ipak kravu vratili na imanje, a njegovoj sreći nije bilo kraja. No postojao je jedan problem u cijeloj toj priči, piše Index.

Rookie je postao potpuno asocijalan i nije se znao ponašati prema drugim psima pa su njegovi vlasnici odlučili naučiti ga ispravnom ponašanju u društvu drugih životinja. Sada je sve to iza njega i on je ponovno najsretniji psić na svijetu. Ako ste mislili da životinje nemaju osjećaje, ovaj će vas video uvjeriti u suprotno. I krave su, baš kao i psi, emotivne životinje, a ovaj video to savršeno prikazuje.

Video pogledajte OVDJE.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

