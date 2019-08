8 osobina koje odlikuju osobe rođene u avgustu: Zašto su djeca avgusta lideri mistične harizme

Advertisements

Bebe rođene u avgustu imaju vrlo čvrste karakterne osobine i vrlo ih je lako zavoljeti. Sigurno ih znate ili ste jedan od njih. Zato vam donosimo zanimljive činjenice o osobama koje su rođene u ovom ljetnjem mjesecu, piše “Yumama“.

Pune su samopouzdanja, jake su i organizovane

Bebe rođene u avgustu su po horoskopu ili Lavići ili Device i postoji puno divnih stvari zbog čega su one tako posobne, kaže doktorka Atina Perakis, astrolog i izvršna direktorka kompanije ‘Sage Goddess’. “Lavovi su samouvjereni i vrlo jaki, fizički i mentalno. Osim toga, vrlo su voljeni i harizmatični”, kaže doktorica Atina i dodaje da i Djevice imaju isto tako puno lijepih osobina. “Djevice su veoma organizovane, vrlo precizne i orjentisane. To su pouzdani, inteligentni i praktični ljudi. Baš kao i Lavovi, i Djevice su harizmatične, ali one imaju “tihu” harizmu.”

Imaju liderske sposobnosti

Nemojte da budete iznenađeni ako je vaš šef rođen u avgustu. Dokorica Perakis objašnjava da ljudi koji proslavljaju rođendan tog mjeseca uvijek budu na vrhu. “Oni su prirodne vođe, a sve zahvaljujući njihovoj harizmi i samopouzdanju.”

Njihov cvijet rođenja je gladiola

Da li ste znali da za svaki mjesec rođenja postoji određeni cvijet? Za avgustovske bebe to je gladiola, za koju se vjeruje da predstavlja karakterne osobine poput snage i moralnog integrititeta. Skrivena poruka ovog cvijeta je ljubav na prvi pogled, što ne treba da čudi ukoliko u obzir uzmemo samu strukturu cvijeta koji stoji uspravno i ponosno, baš kao čovjek koji u svojim rukama nosi mač!

Najmanje se slažu sa Vodolijama i Ribama

Doktorica Perakis kaže da su avgustovske bebe vrlo druželjubive, ali da postoje znaci sa kojima su najmanje kompatabilne, za Lavove su to Vodolije, a za Djevice Ribe.

To su pametna (ali tvrdoglava) djeca

Karakteristike koje posjeduju, Lavovi i Djevice ispoljavaju u najranijem uzrastu.

Rođeni umjetnici i kreativne duše

“Mali Lavovi i Djevice su vrlo pametni. Čak i kao bebe one imaju tendenciju da budu vrlo napredne u odnosu na svoje vršnjake”, kaže dr Perakis. Sa kombinacijom te inteligencije i snažnim pristupom životu, avgustovska djeca su nezaustavljiva. “Roditelji Lavova i Djevica moraju da budu spremni ne samo da uče svoju djecu, već da i sami nešto nauče od njih.”

Vole da su u centru pažnje

Provjerite da li je vaš omiljen pjevač ili glumac rođen u avgustu, jer nema sumnje da ljudi rođeni u pretposljednjem ljetnjem mjesecu obožavaju svjetla reflektora. “Većina umjetnika rođena je u znaku Lava – glumci, muzičari, voditelji… svi oni imaju jednu zajedničku karakteristiku – harizmu!

Dobri su predavači

Lavovi i Djevice su odlični predavači, unutar i van učionice. “Bez obzira kojom profesijom se bave, ljudi rođeni u avgustu odlično prenose svoje znanje, a sve zahvaljujući urođenom autoritetu.”

Njihov kristal je peridot

Peridot je zeleni dragi kamen koji predstavlja veselje i veliku kreativnost. Svom nosiocu podarit će pre svega dobro zdravlje, bogatstvo i radost. Štiti od zla i omogućava vam uspešnost u obavljanju poslova. Osim zdravlja, donosi i ljubav.

