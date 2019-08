MJESEČNI HOROSKOP ZA AVGUST MJESEC! ZAPOČINJE KROZ JAKU SIMBOLIKU LAVA!

Advertisements

OVAN

Ljubav

Vatrena energija prve polovine avgusta vam odgovara – ovo vreme bi bilo odlično da se zbližite sa vašim voljenim bićem, da u vašu vezu uvedete više zabave, ali i strasti, kao i da češće provodite vreme van kuće u nekim zabavnim društvenim aktivnostima. Takođe – savršeno za zajednički odmor i opuštenciju. Ono što bi eventualno u ovom periodu moglo napraviti problem jeste obostrano izražen ego i potreba da i partner i vi sebe stavite na prvo mesto. Ovakvi momenti bi mogli doneti prolazne tenzije koje se ipak daju lako ublažiti sa više razumevanja i obostranog kompromisa. Drugi deo meseca, iako neće u toj meri biti ispunjen zabavnim dešavanjima, takođe je prilično povoljan, jer ćete razmišljati, planirati i delovati na isti način. Samo nemojte biti previše kritični jedno prema drugom. Usamljeni Ovnovi – period tokom druge dekade avgusta naročito podstiče adrenalin i čini da se zaljubljujete naglo, strasno i prilično burno. U trećoj dekadi meseca – jaka privlačost sa osobom sa kojom imate poslovni kontakt.

Posao

Prvi deo meseca će ili proći u odmoru ili u tom periodu nećete imati nikakve konkretnije poslovne akcije. Uglavnom će sve biti „na čekanju“, sa malo mogućnosti da realizujete iole konkretnije poslovne poduhvate. Drugi deo meseca donosi vam neuporedivo više aktivnosti, ali i naglo povećanje obaveza. Ipak, ovo je vreme kada možete pokrenuti nove poslove, nove dogovore i projekte. Odnos sa šefovima će se znatnije popraviti, a sa kolegama ćete imati intenzivniju saradnju i s vremena na vreme – nerviranje.

Zdravlje

Manji problemi sa glavom, sinusima i pritiskom u prvom delu meseca. Drugi deo avgusta – sitnije tegobe koje se vezuju za varenje.

BIK

Ljubav

Iako će prva polovina avgusta doneti neke fine momente sa voljenom osobom, ipak ćete u tom periodu imati par situacija u kojima ćete se osećati kao da ste nepravedno u drugom planu i da je sve drugo bitnije od vas. Vi ste po prirodi neko ko je prilično trpeljiv i ne izbacuju vas situacije iz takta baš tako lako, ali sada se može dogoditi da reakcijom iznenadite voljenu osobu. Drugi deo meseca donosi jednu smireniju energiju i veću povezanost sa partnerom – neće biti tako dramatičnih emotivnih klackalica, uglavnom ćete funkcionisati u nekom svom ustaljenom redu i rasporedu. Za slobodne Bikove je ovo dobar mesec na ljubavnom planu. U zavisnosti od toga šta vas interesuje – da li samo provod i vruća letnja avantura ili odnos koji je trajnije prirode – i jedni i drugi imaćete mogućnost da ostvarite svoje želje. Mnogo novih osoba će ući u vaš život u ovom periodu, a na vama je kakav ćete tip odnosa izgraditi sa njima. U svakom slučaju, nećete ostati usamljeni i ovaj mesec će ostati u lepim uspomenama za vas.

Posao

Dosta miran mesec po pitanjima posla. Sitnije neugodnosti, promene koje vam se ne dopadaju ili zategnut odnos sa nadređenima su mogući u prvom delu avgusta, ali ništa od ovoga se neće pokazati kao dugotrajniji ili kompleksniji problem po vas. Planovi, ideje ili novi poslovi koje pokrećete tokom ovog meseca imaće svoju pravu realizaciju na jesen. Dobar je period za privatnike da pospeše svoje poslovanje i povežu se sa značajnijim saradnicima. Finansijski – mirna i stabilna situacija.

Zdravlje

Manji problemi sa pritiskom, cirkulacijom ili žlezdama mogući su u prvom delu avgusta. Takođe, u tom periodu vam je koža osetljivija i skloni ste alergijskim reakcijama,piše Zodijak

BLIZANCI

Ljubav

Ništa vam ne smeta i ne onemogućava vas da provedete jedan baš fin i opušten mesec sa voljenom osobom. Energija između vas dvoje će se popraviti, lakše ćete se razumeti, više uživati zajedno, a ne bi me iznenadilo da svaki čas nekuda lutate – ili po nekim kraćim putovanjcima, ili ako ništa drugo – da skoknete na po koje društveno dešavanje. Jedini problem koji se može dogoditi jeste onaj koji ćete vi napraviti – i to sakrivanjem nekih stvari od partnera. Istine mogu imati neugodan običaj da tokom avgusta same izađu na videlo, pa ukoliko baš ne morate – nemojte čuvati stvari za sebe….Čak ni u varijanti belih laži. Šta jeste – jeste, šta nije – nije i nema glava da vas boli. U drugom delu meseca ćete baš biti jedan skladan tim – gde vi okom, tu druga strana skokom….i obrnuto. Oni koji su slobodni neka spreme osmehe, šarm, harizmu i komunikativnost – lako ćete privlačiti poglede suprotnog pola i bez po muke ostvarivati nova poznanstva. Biće dosta strasti i vatre, biće dosta leptirića i zaljubljivanja…

Posao

Oni koji sarađuju sa vama neka pripreme živce, jer će im definitivno biti potrebni u prvom delu avgusta. Vi ćete biti u fazonu „lako ćemo“ i verovatno ćete kasniti sa svim obavezama. Kada budete „pritisnuti“ kritikom i prebacivanjem, izvlačićete se na šarm, a ukoliko to ne upali – raspravljaćete se sa tolikim žarom kao da ste stopostotno u pravu. Drugi deo avgusta će vas malo smiriti, shvatićete da nema više igranja i da morate ozbiljnije prionuti na posao. Solidan mesec za vaše finansije.

Zdravlje

Uglavnom dobro zdravlje. Odgovaraće vam da budete više u pokretu, fizički aktivni. Drugi deo meseca može doneti manje probleme sa stomačnim delom.

RAK

Ljubav

Oni koji su u vezama i brakovima možda će u ovaj mesec zakoračiti u nešto statičnijoj energiji i ne baš savršenom odnosu sa voljenom osobom, ali će se kako vreme bude odmicalo, ovo popravljati i sređivati. Ukoliko postoje neke situacije na koje je potrebno obratiti pažnju i rešiti ih – to ćete verovatno uraditi baš sada. Mnogi od vas će pokrenuti i neka nova pitanja, naročito u drugom delu meseca – i to ona koja se vezuju za definisanje i budućnost vašeg odnosa. Prosto rečeno – vreme je da se dogovorite možda oko početka zajedničkog života….ili nečega više….Ako ne bude nešto baš toliko ozbiljno, onda će to biti dogovori oko zajedničkog odmora…..Što se slobodnih Rakova tiče, vi skoro tokom celog avgusta imate more ljubavnih prilika. Te prilike idu i preko poslovnog segmenta i preko putovanja, i preko druženja i kontakata sa prijateljima, izlazaka. Čini mi se da ćete tokom ovog meseca biti življi nego inače, a istovremeno i spremniji da otvorite svoje srce ka novim ljubavnim izazovima…

Posao

Poslovno – dosta korektno. Da, očekuju vas neki problemi sa kašnjenjima i sa papirologijom ali obzirom na to koliko imate obaveza – i nije vam zameriti. Brzo ćete shvatiti da baš i ne možete da se oslonite na kolege i saradnike – na rečima će biti jaki, ali na delu ne će gro posla pasti na vaša leđa. S jedne strane, to vam se ne dopada, ali sa druge – volite vi da dokažete i sebi a pogotovo drugima da ste zmaj kada je posao u pitanju i da ne postoji ono što ne možete završiti. Finansijski – stabilan period.

Zdravlje

Prvi deo meseca može doneti manje probleme sa grlom, alergijama a starijim Rakovima – sa variranjem pritiska. Ostatak avgusta je povoljan po vaše zdravlje.

LAV

Ljubav

Te manje nejasnoće i sitne probleme koji se vuku već neko duže vreme u vašim partnerskim odnosima rešite tokom prve dekade avgusta, a onda se u potpunosti opustite i uživajte. Ovo će za vaše emotivne relacije biti divan period, samo ga nemojte pokvariti tom nekom vašom potrebom da od sitnice napravite dramsku predstavu. Umesto toga, koristite benefite koje vam ovaj period daje – provodite se i zabavite sa voljenom osobom, samo vas dvoje ili u društvu prijatelja – jer tada će biti još zabavnije! U vreme punog Meseca u partnerskom polju, polovinom avgusta – biće nešto povišene energije – koristite je da napravite značajne promene u vašem odnosu i nemojte se čuditi ukoliko vas baš u tim danima partner vrlo prijatno iznenadi! Oni koji su slobodni – vaše ljubavne želje mogu se realizovati baš sada. Potreba za ljubavlju će biti jaka, ali se mora priznati da će isto tako biti jaka i potreba za avanturom. Na volju vam – šta poželite, to ćete i dobiti! Bitno je da ćete vi uživati u svakom momentu!

Posao

Mnogo toga što uradite ili što pokrenete tokom avgusta daće svoje prave rezultate tek na jesen. Zato se nemojte voditi kratkoročnim ciljevima, mislite na svoju budućnost! Izražena kreativnost, dobre ideje, ambicioznost i potreba da izbijete u prvi plan sada će biti naglašeni kod vas. Dosta toga će vam polaziti od ruke, iako ćete najveći deo odraditi sami – na kolege i saradnike sada teško da možete računati. Po pitanju finansija – povoljne prilike i mogućnost da ojačate svoj novčani segment.

Zdravlje

Povoljna zdravstvena situacija. Stariji neka obrate pažnju na krvne sudove, pritisak, alergije. Takođe, nešto više računa kada je ishrana u pitanju – problemi sa probavom.

DEVICA

Ljubav

Sa partnerom se ništa spektakularno neće dešavati, ali isto tako – neće biti ni neke posebne bliskosti između vas dvoje. Kod vas će biti primetno nezadovoljstvo, koje ćete uporno potiskivati, ne želeći da uzdrmate prividni mir koji je trenutno prisutan. No, moguće je da će u nekim momentima ipak dolaziti do erupcije nezadovoljstva, rasprava koje će biti potaknute bukvalno nebitnim sitnicama. Neke Device će u ovom periodu izlaz iz partnerske krize i loše komunikacije potražiti u tajnim aktivnostima – dopisivanju, flertovanju, a neki od vas – i u konkretnom ulasku u tajnu ljubavnu priču. Oni koji su slobodni tokom celog avgusta će imati ljubavne prilike – bilo da ćete vi biti inicijator dešavanja sa suprotnim polom, bilo da ćete privlačiti udvarače i one koji bi želeli da vas osvoje. Klonite se, ukoliko je to moguće, emotivnih priča sa osobama koje su zauzete jer biste se posle početne, vatrene faze, mogli grdno razočarati. Venera u vašem znaku će privući ljubavne šanse – vaše je samo da odaberete one prave za vas.

Posao

Osećaj neispunjenosti i nemogućnosti da pokrenete dešavanja u pravcu koji želite, pratiće vas tokom većeg dela ovog meseca. Toliko obećanja, toliko tapšanja po ramenu, toliko kontakata sa važnim ljudima i onima od uticaja, toliko vašeg rada i truda – a opet sve stoji ili ide brzinom puža. Nemojte očajavati, za sve postoji pravo vreme, a vreme za velike poslovne promene tek će se otvoriti pred vama. U drugom delu meseca vam sleduje povećanje obaveza i mnogo više časova provedenih na poslu…

Zdravlje

Bićete nešto „na pola“ i što se energije i imuniteta i zdravlja tiče. Više se krećite, hranite se zdravije, odmarajte se. Potreban vam je i mentalni odmor….

VAGA

Ljubav

Avgust će za Vage u emotivnim partnerstvima biti jedan fenomenalan i pun uživanja mesec, ukoliko samo jedan preduslov ispunite. A to je – bilo kakve ozbiljne ili komplikovane teme sa voljenom osobom treba zaobilaziti u širokom luku i usmeriti se samo na opuštenciju, zabavu i dobre trenutke jedno sa drugim. Život i dnevne situacije će vam davati priliku da prođete kroz ovaj mesec mirno i sa puno dobre energije, a vi sada gledajte da to ne uprskate. Izađite iz dosadašnjih ustaljenih okvira, jer oni su vas ionako samo pritiskali i opterećivali i otkrijte lepšu stranu života sa osobom koju volite! Za slobodne pripadnike ovog znaka avgust će uglavnom doneti mnogo prilika za zadovoljstvo, za aktivan društveni život, za zabavu i prijatelje. Tokom celog meseca vi ćete imati ljubavnih prilika kroz ove segmente, i samo od vas zavisi da li ćete i kome dati priliku da vam se približi. Postoje ogromne šanse za započinjanje jedne lepe i vruće letnje ljubavi ili za avanturu, flert i opuštene odnose! Pa ko šta voli – neka izvoli!

Posao

Poslovno – uglavnom korektna situacija bez velikih tenzija i oscilacija. Planove koje ste odlagali, koji su čekali neko bolje vreme ili sa kojima ste bili u kašnjenju sada ponovo možete aktivirati, već tokom druge dekade meseca. Nešto više ćete morati da obratite pažnju na finansijski segment – iako tokom avgusta stoje vrlo dobre prilike za zaradu, bićete skloni nepromišljenim i rizičnim potezima što vam povremeno može doneti čak i gubitke. Sa nešto više promišljenosti i analiziranja, ovo se može izbeći.

Zdravlje

Prva polovina avgusta donosi dobro zdravlje, osim povremene osetljivosti grla i manjih problema sa kožom. U drugom delu meseca moguće su manje stomačne tegobe.

ŠKORPIJA

Ljubav

U prvom delu avgusta će partner stalno podsticati da budete aktivniji, da više izlazite, više se družite, možda i da otputujete negde. S jedne strane će vam to prijati, a sa druge – pomalo će vas umarati, ali ćete se truditi da se prilagodite voljenoj osobi. Vi ste osoba koja voli da s vremena na vreme bude u nekom svom malom svetu sa partnerom, sklonjena od svih drugih – pa će vam ovaj period konstantnih „akcija“ pomalo teško pasti. Drugi deo meseca već donosi ono što vi lično više volite – opušteniju atmosferu, bez mnogo iznenađenja i planova u poslednjem trenutku…i naravno – više intimnih momenata samo za voljenu osobu i vas…Ukoliko ste slobodni, bilo preko posla, bilo preko segmenta zabave, izlazaka i prijatelja – avgust će vam doneti mnogobrojne ljubavne prilike i šanse da osvojite i budete osvojeni. Bilo da ste u fazonu letnje avanture ili ste spremni za nešto ozbiljnije i dugotrajnije –svakako će vam se pružiti prilika da svoje želje i ostvarite…

Posao

Poslovni segment će biti pod pritiskom tokom većeg dela avgusta. No, to nije onaj stravičan pritisak od kojeg ne znate gde ćete i šta ćete pre, ovo bismo pre mogli da nazovemo podsticajnom presijom koja čini da vi od sebe izvučete ono najbolje i pokažete se u pravom svetlu. Dosta toga možete uraditi i na jačanju postojećih pozicija, ali i na otvaranju vrata ka većem uspehu, onih koja su do sada bila zatvorena za vas. Po pitanju finansija – bićete prilično zadovoljni svojim postignućima.

Zdravlje

Nikakvi veliki problemi, ali povremeno sitnice kojima ćete morati da posvetite pažnju. Malo cirkulacija kod starijih, malo problema sa kičmom i nesanice.

STRELAC

Ljubav

Mesec naglašenih oscilacija u emotivnim i bračnim vezama kod Strelčeva. Kada je sve kako treba – odnos će biti savršen, mnogo ćete se smejati zajedno, uživati, ludovati, voleti se, možda i putovati. U onim nekim drugim momentima – neće biti baš velikih svađa, ali će postojati tenzija, zvocanje, obostrana kritičnost i stavljanje sebe na prvo mesto. Šta da vam kažem – gledajte da prvih trenutaka bude što više, a ovih drugih – što manje, daleko im lepa kuća. Ne zaboravite da dosta toga sada zavisi od vas – što vi budete više prilagodljivi i opušteniji – i partner će. Slobodni – pred vama je mesec dobre zabave, novih ljudi, novih ljubavi – mesec u kojem ćete uživati, a ukoliko želite da pronađete „srodnu dušu“, pa i to će biti moguće..Vi ćete privlačiti svojom pojavom, osmehom – gde god da se nalazite, ali se mora priznati da je segment putovanja, inostranstva ili osoba koje dolaze sa puta i sa kojima se upoznajete – prilično naglašen. I Jupiter u vašem znaku kreće direktno – ostavimo prošlost i krenimo napred!

Posao

Standardna, ali dosta opuštenija poslovna svakodnevica vas očekuje u prvom delu avgusta. Ništa neuobičajeno – nešto povremene nervoze, nešto dobrih poslovnih prilika ali sve ćete vi to lako i sa dosta dobre energije završavati. Sve što je vezano za inostranstvo, saradnju sa stranim firmama, sa državnim i javnim preduzećima – ići će uglavnom baš kako treba. Drugi deo meseca donosi ipak više obaveza i užurbanija dešavanja, ali sa mnoštvom novih mogućnosti za vas, čak i za jačanje poslovnih pozicija.

Zdravlje

Prvi deo meseca je odličan (osim što biste mogli da povedete više računa o ishrani jer ćete biti skloni gojenju), drugi deo avgusta donosi neke sitnije tegobe i pojačanu dozu stresa.

JARAC

Ljubav

Da bi se u vašim emotivnim i bračnim relacijama sve sredilo, ispeglalo i došlo u neku normalu – vi ćete morati da budete mnogo otvoreniji za predloge od strane partnera, da prihvatite planove druge strane i da se zajedno otisnete u avanturu. To može biti putovanje, može biti promena u vašem odnosu od koje ćete na početku zazirati, ali ćete ubrzo shvatiti da je odlična za vas kao par. Prosto – budite otvoreniji i sve bi trebalo da krene nekim finim tempom kod vas dvoje. Kod vašeg znaka trenutno postoji samo jedan pravi problem – a to je mogućnost ulaska u tajni odnos, ili ako ste već u nečemu tog tipa – znatno pojačanje brojnosti susreta, mnogo strasti i opijajućih momenata. Sve je to divno i krasno, ali ipak morate razmisliti šta je ono što istinski hoćete – da zadržite postojeći odnos ili – da li ste spremni da od ovog tajnog odnosa napravite javni (a šanse za to postoje od ovog meseca pa do kraja godine). Slobodni – u drugom delu meseca obavezno na put, obavezno u neke ljubavne akcije! Biće pravih prilika za vas!

Posao

Potreba za promenama će biti izuzetno jaka. Dobićete mnogo obećanja, mnogo nagoveštaja, mnogo „evo sad će samo što nije“ ali realno gledano – tek u drugom delu meseca postoje neke ozbiljnije šanse da se te promene konačno i dogode. U fokusu će kod vas sada biti finansijski segment – neka bitna opterećenja ćete uspeti da rešite, ali sa druge strane – postoji šansa da se otvore novi „frontovi“, pa morate biti oprezniji sa raspoređivanjem priliva. Pojačaće se saradnje sa stranim firmama i strancima.

Zdravlje

Iako će zdravlje biti dosta dobro, primetno je da ćete tokom celog meseca biti pa….malo osetljivi. Naročito na stres i stresne situacije.

VODOLIJA

Ljubav

Kao sve je odlično i sve funkcioniše, a vi nemate takav unutrašnji osećaj. Zbunjivaće vas jer će vaši prijatelji i poznanici imati samo reči hvale za vašeg partnera i generalno za vaš odnos, dok ćete vi unutar sebe osećati pa…neku prazninu i neispunjenost. Preispitivaćete ono što vi želite, preispitivaćete ponašanja partnera, preispitivaćete dosadašnji tok vaše veze – u suštini, često ćete sebi zadavati glavolomke, bez ikakvih pravih odgovora. U ovakvim periodima i situacijama, kada nam u glavi baš i nisu „sve koze na broju“ ne treba donositi nikakve posebne i bitne odluke koje mogu uticati na vašu vezu. Umesto toga, pokušajte da se više opustite i da samo uživate u zabavi sa partnerom, a nje će svakako biti. Za vas u ovom mesecu važi – Udri brigu na veselje, pa se shodno tome i ponašajte….Slobodne Vodolije će biti obasute pažnjom suprotnog pola. Sve je to super i prijaće vam i možda se čak odlučite i da se upustite u nešto…ali to „nešto“ pre miriše na trenutnu strast nego na pravu, istinsku ljubav.

Posao

Vredno radite i posvećeni ste poslu do maksimuma, svi vas nešto hvale i kuju u zvezde, ali sve to ima neki kratkotrajan i polovičan efekat. U prevodu – mnogo buke, a pravih i konkretnih dešavanja – nigde. Takođe, smeta vam što oni koji su glasniji od vas guraju sebe u prvi plan, a vaše zasluge i napori su nešto što se, prosto rečeno – podrazumeva. Doduše, prijatelji i veze će vam pomoći da ostvarite neke saradnje, neke nove poslove, čak možda i da budete više prisutni u javnosti. Finansije – vrlo dobro.

Zdravlje

Čas ćete biti jako statični, čas vrlo fizički aktivni. Ovo drugo vam je zaista neophodno ukoliko želite da se osećate dobro.

RIBE

Ljubav

Vrlo šarenolika situacija u vašim emotivnim i bračnim partnerstvima. Vaše zadovoljstvo će velikim delom zavisiti od toga koliko ćete biti spremni i da se opustite, ali i da zatvorite oči pred nekim sitnim nesavršenostima ili ne baš pravim postupcima od strane voljene osobe. Dakle – avgust zaista daje odlične preduslove da uživate sa partnerom, ali prvo morate naučiti sebe da savršeno i idealno ne postoji ama baš nigde na ovom svetu i da se ne treba nervirati i sikirati oko nečega što ćete već koliko sutra zaboraviti. Bilo bi divno da ovaj period iskoristite za neko putovanjce sa osobom koju volite, jer biste samo vas dvoje, daleko od svih briga i problema – mnogo lakše pronašli put do pravog uživanja, prave opuštenosti i prave ljubavi. Ukoliko ste slobodni – polako će sve krenuti da se namešta u vašu korist. Ribe posle dužeg vremena imaju prave mogućnosti da pronađu osobu sa kojom bi mogle osetiti i ljubav, ali i trajati. Nema posebnih perioda, ceo mesec je vrlo dobar za vas!

Posao

Dobar poslovni period je pred vama. Mnogo toga će ići opuštenije nego inače – to ne znači da u poslovnom segmentu neće biti problema, već da vas oni neće doticati i moći ćete lako da ih rešite. Koliko god vam izgledalo u pojedinim momentima da se vrtite u krug, u suštini – ovo je mesec koji će mnogim Ribama otvoriti vrata ka napredovanju i velikim pozitivnim promenama na radnom mestu. Kod nekih od vas će to krenuti odmah sada, drugi će morati da sačekaju jesen. Finansije – povoljan period.

Zdravlje

Manji problemi sa alergijama a starije Ribe bi mogle da provere krvnu sliku. Drugi deo meseca donosi sitnije

