AKO MISLITE DA PREVIŠE TROŠITE, onda možda odgovor možete potražiti u svom horoskopskom znaku

Vaga

Vage uživaju u shoppingu i često troše novac na stvari koje im uopće nisu potrebne. Kad nešto žele, sklone su bez razmišljanja na to potrošiti i više no što smiju i mogu, a zbog te navike se gotovo svakog mjeseca dovode do ruba bankrota.

Strijelac

Strijelci obožavaju izlaske i druženje, a u društvu su uvijek prvi koji će počastiti. No iako novac češće troše na druge nego na sebe, to najčešće rade bez promišljanja o svojem budžetu, zbog čega često ostanu bez novaca puno prije sljedeće plaće.

Lav

Za razliku od Strijelaca, Lavovi novac obično troše isključivo na sebe, a vole se počastiti i stvarima koje si uopće ne mogu ni priuštiti. Spa tretmani, dizajnerske krpica, putovanja… Osobe rođene u ovom znaku uopće ne mare za svoj budžet i maksimalno uživaju u životu sve dok na naplatu ne sjednu računi koje ne mogu podmiriti.

Blizanci

Blizanci su uglavnom jako spontani i ne razmišljaju na duge staze, što ih čini i najneodgovornijim horoskopskim znakom kad je u pitanju novac. Toliko su neoprezni s novcem da su u stanju potrošiti cijelu plaću u samo jednom danu i češće se nađu u novčanim problemima od svih drugih znakova zodijaka, prenosi Index.

