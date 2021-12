Život jedne ljubavnice: “Stvari koje se dešavaju kada preotmete nečijeg muža”

Prvi korak je da uvjerite sebe da je njegova žena kučka koja ga ne razume. Ona je težak psihijatrijski slučaj i oni se ne vole. Oni su se nekada voleli i venčali su se i sada su zajedno jer moraju da budu u braku, a on se sigurno pita da li ju je ikada voleo. Oženio se jer je to tada bilo ok.

Treća stvar je da verujete kako će on da ostavi svoju ženu zbog vas i vi ćete zajedno odjahati u suton. On će naravno da izgubi starateljstvo nad decom, barem privremeno dok bude trčao sa vama. Njemu će deca strašno nedostajati, ali vaša ljubav će mu biti dovoljn

Možda će prvih meseci malo da plače i biće užasno deprimiran. Ali to će proći za godinu, ili tri… Posle nekog vremena njegova deca će vam doći u posetu za vikend i vi ćete biti jedna velika, srećna porodica. Deca vas neće mrzeti zbog toga što ste rasturili brak njihovih roditelja.

Neće vas prezirati jer je njihova majka uništena i tužna. Oni će vas prihvatiti, voleti vas, a vi ćete devojčicu voditi kod manikira, a dečaka na premijeru Ratova zvezda. Njegova bivša će vas mrzeti do kraja života, ali to neće uticati na vaš život. Mislim, ipak će ona biti uvek prisutna u vašem životu.

Jer je ona majka dece vašeg partnera, ali to neće mnogo da utiče na vas. Osim možda na svakoj proslavi rođendana, školskim priredbama, doktorskim intervencijama, i slično do kraja vašeg života. Njegovi prijatelji vas neće voleti i biće uglavnom na strani njegove bivše, ali to je dobra stvar,piše Pult

Vi ćete moći da se više posvetite jedno drugom i vašim prijateljima. Možda će njemu nedostajati njegov krug prijatelja, ali imaće vaše. Ne zaboravite da će tu biti jako veliki pritisak da vašem partneru nadoknadite mnogo toga što je izgubio zbog vas.

Svaki put kada se posvađate, kada se on ne oseća dobro, svaki put kada se njegova deca vraćaju kod majke, možda će vas gledati sa pitanjem u očima šta je to pobogu uradio. Ali nosićete se sa time. Sve njegove žrtve biće vredne i vaša ljubav će mu izlečiti rane.

