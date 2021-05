Šta bi žene napravile kada bi na jedan dan postale muškarci

Doista, pokušaj zamisliti što bi napravila i kako bi provela dan (i noć) da ti se nekim čudom pruži prilika da na jedan dan postaneš muškarac… Kladimo se da su ti na pamet pali odgovori slični ovima, prenosi “Hayat“.

„Jednostavno bih taj dan dobila jednaka prava i jednaku plaću kao muškarac.“

„Otišla bih zavesti neku zgodnu djevojku na jednu noć.“

„Fino bih se ponašala prema ženama, a ne mačoistički.“

„Otkrila bih kako je to kad umireš (odnosno, kad su muškarci prehlađeni).“

„Mokrila bih po snijegu i napisala svoje ime mokraćom.“

„Dirala bih se po penisu – užasno me zanima kakav je to osjećaj“

„Bila bih samo prisutna na porodu.“

„Pričala bih sa svojim muškim prijateljima o pivu, se*su i nogometu“

„Usrećila bih neku djevojku.“

“Otišla bih na razgovor za posao kako bih otkrila imam li neke prednosti.“

„Saznala bih što muškarac osjeća za vrijeme orgazma.“

„Bila bih 100 posto muško i za sve bih koristila ispriku ‘pa ja sam muško’“.

„Skakala bih gola po trampolinu cijeli dan.“

„Mazila bih se sa svojom prijateljicom.“

„Saznala bih je li dečkima neugodno voziti bicikl.“

