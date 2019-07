Horoskopski znaci znaci koji nemaju blokadu, oni kažu sve u oči

Advertisements

Strijelac

Sviđalo se to vama ili ne, ljudi rođenu u znaku Strijelca će uvijek reći ono što misle i ni na koji način neće pokušati da sakriju nešto. Kada vam treba iskreno mišljenje, pitajte osobu rođenu u ovom znaku. Oni ne pokušavaju da ublaže istinu. Upravo zbog toga što se ne plaše da kažu šta misle, rođeni u znaku Strijelca nisu najbolje društvo dvoličnim osobama. Kada su nervozni, od njih možete čuti stvari koje će vas šokirati.

Vodolija

Ljudi rođeni u znaku Vodolije su veoma društveni i otvoreni. I upravo ih ovi kvaliteti pretvaraju u ljude koji kažu direktno šta imaju da kažu bez previše ‘pakovanja’. Iako su dobre diplomate, one govore svoje mišljenje bez ikakvih ograničenja i ne zamaraju se time da li će to zadovoljiti one koji ih slušaju. Vodolije su po prirodi tvrdoglave osobe i snažno podržavaju svoje mišljenje bez obzira na reakcije drugih. Oni imaju otvoren um i analitički način razmišljanja i smatraju da je imperativ da svako izrazi svoje stavove na iskren način.

Blizanci

Blizanci znaju da budu vrlo direktni i u nekim trenucima vas mogu šokirati, pogotovo ako ih ne poznajete dovoljno. Često se ne kaju poslije onoga što imaju da kažu. Tek kada shvate kakav uticaj njihove riječi imaju, osjećaju žaljenje, ali ciklus ponavljaju jer oni jednostavno razmišljaju naglas. Zbog svog otvorenog ponašanja mnogi ih mogu smatrati neosjetljivim osobama.

Ovan

Ovan je jedan od najhrabrijih znakova Zodijaka. Ako postoji neko ko će vam reći istinu u oči, onda je to bez sumnje Ovan. Oni koji su rođeni u ovom znaku ne brinu previše o mišljenju drugih o njima, tako da diplomatija nije njihova jača strana. Neće sakriti istinu samo da vas ne bi uznemirili i reći će direktno šta imaju da kažu. Samokontrola je osnovni kvalitet ovog vatrenog znaka, ali postaju vrlo nervozni ukoliko ne želite da čujete šta imaju da vam kažu.

Lav

Osobe rođene u znaku Lava žele sve. I ako to znači da direktno treba da kažu ono što imaju da kažu bez ikakvog nagovještaja i kajanja – to rade. Lavovi su iskreni ljudi koji imaju visoke standarde i često su beskompromisni. Stoga, ako im nešto smeta odmah će to reći. Oni imaju tendenciju da pitaju direktno, bez previše razmišljanja i iz tog razloga ih mnogi smatraju previše sebičnim, piše “Srbija Danas“.

