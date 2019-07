Tri najuspješnija znaka horoskopa

Advertisements

Da bi osoba bila moćna, slavna, jaka, popularna, uspješna mora da ima bar tri planete koje je krase i daju toliku moć. Ali negdje je najvažniji za opšti uspjeh planeta Jupiter. Pored Jupitera moramo da imamo energičnog Marsa koji pokreće motor, daje volju i naravno Saturna bez koga nema ništa jer ako nema discipline i strategije sve rečeno predhodno pada u vodu. Tako da lista najuspješnija tri znaka slijedi:

OVAN – predodređen za vođu

Ovan je prije svega hrabar znak. Entuzijazam i odlučnost koju on ima rijetko ko posjeduje. Kod Ovna je posao jednostavno završen. Šta god da dobije u životu da uradi, da odluči, on je neko ko to radi bez ikakvih problema i dvoumljenja. Njegova harizma se ogleda prije svega u osobini jednog heroja koji voli da pobjedi. Do kraja, pa čak i život da da svoj on je tu neustrašiv. Ovan je klica koja probija. Dok je Bik znak koji daje oplodnju, a Blizanci komunikaciju, Ovan ima zadatak da probije led i ide dalje. Zbog toga među Ovnovima uglavnom imamo vođe, šefove, direktore koji ne miruju od trenutka kada uđu u kompaniju. Dovoljno je da prođu pored vas pa ćete u vazduhu osjetiti tu energiju. Ako nešto obeća onda će to i da ispuni ali isto to očekuje i od svog saradnika. Najviše mrzi izdaju, laž i malodušnost. Ovan je doktor hirurg, građevinski inženjer, radnik na građevini, vojnik, oficir, vojskovođa, glumac i najbolji komičar poput Čarli Čaplina. Ovan je ljubavnik poput Kazanove ili političar koji je tada te davne 1960. godine pomjerio sjednicu Ujedinjenih nacija tako što je svojom cipelom udarao o sto i pokazao svoju moć i uticaj – Nikita Hruščov. Kako god, ako se nađete blizu ovog znaka, znajte da nema spavanja. Spremite se na rad i dajte posljednji atom svoje snage jer ćete jedino tako uspjeti da pobjedite ali i da zaradite poene kod svog šefa u firmi ili životu uopšte.

STRIJELAC – optimista, aristokrata

Planeta koja vlada ovim znakom je Jupiter. Tamo gde se on nađe u našoj natalnoj karti, tu imamo sreće. Ovaj znak kao i planeta vladar predstavljaju moć, uspjeh, uživanje, pomoć Boga na dlanu. Onda kada se najmanje nadamo, Božija ruka se spusti na nas i izbavljenje dođe. Mi ga zovemo čudo, a u religiji je to volja Božija.

Strijelac je znak sreće, veselja, egzotike, voli hranu, piće, putovanja, muziku, bori se protiv nepravde, vlada ljudskim pravima, prijateljstvo mu je imperativ iz toga sve izvlači. To je mlad duh, lijepog estetskog izgleda, sportske građe, voli plemenite sportove pa će tenis biti jedan od najomiljenijih. Strijelac je otmjen, aristokrata, ponekad buntovnik, poštuje tradiciju ali ipak ide svojim putem. Strijelac je sveštenik, astrolog, prorok. Velike nagrade, medelje, vojne zasluge upravo proističu iz jakog Jupitera. Da biste bili prvak u sportu ili pobjednik u ratu morate imati jakog Jupitera u natalnom horoskopu. Strijelac nije lak znak za saradnju, zna biti strog i ohol. On takođe kažnjava, ali je to više neprijatno nego totalno tragično. Neko ko je po prirodi hedonista nema veće kazne biti bez užitaka i novca. Životni apetiti ovog znaka su veliki, ali se oni i ostvare. Tipične zvijezde ovog doba su muzičke legende poput Frenk Sinatre ili Tine Tarner koji su pravi predstavnici svog znaka ali i uspjeha koji su postigli, koji traje. Onaj ko vjeruje, u sebe, u Boga, njemu se vrata otvaraju.

JARAC – despot, vlast, autoritet

Pored Škorpije jedan od najomraženijih znakova zodijaka je Jarac. To je znak bez koga se jednostavno ne može zamisliti uspjeh. Koliko god stare, drevne knjige govore o vladaru Saturnu ovog sazvježđa sve najgore, on je planeta od koje počinje svijet. Kamen na početku, a biće kamen i na kraju svijeta. Kako god Jarac se čak smatra jednim od najuticajnijih znakova u zodijaku. Prirodno deseto polje ili zenit, vrh, neba pripada ovom znaku. Baš kao što je i u Kabali deset vrhovni broj ili Bog. Jarac je prije svega znak discipline, moći, uspjeha i ako neko hoće da bude uspješan onda mora da ide tom strujom. Rad, obuka svojih radnika, diciplina, strategija su osnovne osobine. Jarac nije znak koji se boji stresa ili gubitka posla jer njemu to prirodno pripada. Kao što Raku prirodno pripada da ima veliku kuću i djecu, tako je Jarac predodređen da bude autoritet. Njegov put je težak jer je to znak karme, iskustva iz prošlosti i prošlih inkarnacija. Nije lako biti rođen u ovom sazvježđu, ali ako se lekcije Saturna savladaju i ako slušate svog mučitelja i učitelja Saturna onda ćete prirodno izrasti u vrhovnu osobu. Uspješan je doktor, hemičar, biolog, političar, advokat, astronom, bankar, trgovac nekretnina, kompozitor, pjevač. Možda jedan od najsnažnijih predstavnika ovog znaka je muzička legenda Elvis Prisli. On je jedan od rijetkih Jarčeva gdje Saturn daje ogromno materijalno bogatstvo, ali gdje ga njegov Jupiter uništava kroz hedonizam i narkotike, gdje napušta svojim lakim životom Saturna / disciplinu, red/ i umire. Baš kao što smo rekli na startu teksta kamen na početku svijeta, kamen na kraju, tako će i grob ovog najharizmatičnijeg Jarca ikada rođenog, biti najposjećeniji na svijetu i poslije toliko godina od njegovog odlaska u vječnost, piše “Balkans press“.

