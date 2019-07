Šta vam horoskop “poručuje” za narednu sedmicu

Advertisements

Ovan

Neko koga poznajete biće raspoložen za jedno opušteno druženje, ali je stidljiv da vas to pita. Recite mu da ćete vi preuzeti na sebe da napravite spisak gostiju. Vi volite da okupljate ljude oko sebe i to je jedna od mnogih stvari u kojima ste dobri.

Naravno, ne možete nekoga pozvati u minut do dvanaest i reći mu da dođe na zabavu, ali čitava ova nedjelja biće takva – spontana.

Što više budete izlazili iz svoje školjke, koja vas drži “zatvorenu” već duže vrijeme, to ćete se bolje osjećati. Tokom vikenda imajte samopouzdanja i krenite po ono što želite.

Bik

U ponedjeljak na prvom mjestu biće vam posao. Kasnije možete imati malih problema sa šefom, ali sredinom nedjelje pronaćićete način da se nosite sa tom situacijom. U svakom slučaju, sve će se vrtjeti oko posla, ali to će se smiriti uskoro.

Početkom nedjelje sve će biti sa zadrškom, ali već u drugoj polovini reagovaćete na prvu loptu. U četvrtak i petak okružite se prijateljima, a vikend će vam biti relaksirajući i topao.

Blizanci

Vrlo često razmišljate o putovanju, ali u ponedjeljak jedino o čemu će te biti u stanju da mislite biće upravo i samo to. Ideja da odete negde daleko pojaviće se iznenada i dobro će vam doći, iako niste toga ni svjesni. Čak i ako nemate uslova da isplanirate jedno takvo putovanje trenutno, pokušajte sa manjim, kraći i bližim, ukoliko je moguće za vikend.

Makar idite u drugi grad na izlet. Budite inventivni. Ova nedjelja biće sva u znaku novih poznanstava i sasvim novih doživljaja – a vi ćete se daleko bolje osecati. Ljudi vole da ste u njihovoj blizini.

Rak

Svijet je zaista jedno jako ljepo mjesto, a vi ćete se tako osjećati posebno na početku nedjelje. Priroda ima svoje načine kako da vam to dokaže.

U vazduhu će zaista biti nečega, a neki signali koje budete dobijali iz spoljnog svijeta, na koje treba da obratite pažnju, posebno će vam dočarati kako svijet funkcioniše.

Generalno, plovićete kroz dane ove nedjelje na krilima magičnog oblaka energije. Biće veoma zabavno, ali kako se budete približio vikend, tako ćete osjetiti pad energije.

Odvojite dan ili dva da se odmorite i napunite baterije.

Lav

Važna stvar u svakoj vezi – ljubavnoj ili nekoj drugoj – jeste da budete otvorenog uma, posebno u ponedjeljak. Krucijalno je da zapamtite da ste oboje u tome i da oboje treba da radite kako biste nešto popravili. A to, naravno, zahtjeva kompromis. (Vi znate sve to, ali ponekad je podsjećanje od velike pomoći, kao ove nedjelje!)

Sredinom nedjelje, neko će pokušati da vas nagovori nešto na poslu, što vama ne deluje kao dobro – a onda i nije – i biće vam veoma drago da ste to odbili.

Dosta dobrih stvari je pred vama.

Djevica

Ponedjeljak je sav u znaku malih stvari – sitnica. Tačnije, narednih nekoliko dana će biti takvi. Kao što dobro znate, na kraju jedino što bude bitno jesu upravo te male stvari.

U glavi imate svoju jasnu sliku cilja i znate svaki korak koji treba da preduzmete kako biste tamo stigli. Krajem nedjelje svi oko vas će željeti da pričaju o svojim idejama. To može biti veoma zanimljivo, ali u isto vrijeme i frustrirajuće. Ukoliko se tokom vikenda budete osjećali kao jedini od posade na brodu, nemojte da vam to pokvari rasploženje. Ljudi će vam pomoći kada to bude potrebno.

Vaga

U ponedjeljak je najbolje da spojite zabavu i ljubav. Oduvijek znate da želite da se zaljubite u osobu koja zna kako dobro da se provede, ali nikada niste znali tačno koliko dobro!

Recite toj posebnoj osobi šta želite sredinom nedjelje. Komunikacija je ključna riječ, posebno pred kraj nedjelje. Vec duže vrijeme držite jezik za zubima i nemate više vremena da čekate. Srećom, tokom vikenda bićete okruženi ljudima koji zaista umiju da se zabave. Uživajte.

Škorpija

Zabavno je kada odjednom počnete da razmišljate o rođacima, bez nekog posebnog razloga. Vaš porodican život je svakako zanimljiv i možete dosta naučiti iz toga kroz šta su vaši preci prošli i njihovog iskustva, posebno na početku nedjelje. Što više budete oktrivali o njima to ćete više uvidati kako imate dosta sličnosti – čak i sa onim precima koje nikada niste upoznali.

Očekujte da vam to obuzme um krajem nedjelje – jedna uzavrela afera će vam posebno poremetiti svijet u četvrtak ili petak. Trebaće vam čitav vikend da shvatite šta takav razvoj dogadaja znači.

Strijelac

U ponedjeljak ili utorak, poželjećete da otkažete neki sastanak ili druženje na koje ste pozvani, ostanete kod kuće i uradite nešto samo za sebe. To može djelovati kao sitnica, ali vama takva posvećenost sebi i sopstvenim prohtjevima puno znači.

Sredinom nedjelje očekujte pritisak na poslu ili u porodici, toliko da će vam se podici kosa na glavi – kao neka vrsta globalne histerije. Biće veoma iscrpljujuće, ali vi cete preživjeti. Tokom vikenda ćete, srećom, biti totalno zaokupljeni ljubavnim pitanjima.

Jarac

Jedino o čemu ćete biti u stanju da razmišljate na početku nedjelje jeste vaša finansijska situacija – koliko novca imate, koliko i da li imate nešto da prodate – ali zaista ne morate biti toliko drastični oko toga.

Jednostavno se držite svog ustaljenog nacina života i nemojte trošiti previše ove nedjelje i sasvim ćete se dobro osjećati. Istrajnost će biti kljucna riječ za vas i biće vrlo bitno da to imate na umu kada vaša porodica bude u pitanju – kada bude bilo tenzije i emotivnih ispada, kao što je moguće ove nedjelje.

Vodolija

Konačno ćete se u ponedjeljak probuditi i osjetiti nalet energije koja vam je falila prošlih dana. Sada, zakoračite i izađite. Upoznajte nove ljude, pravite planove i izgledajte sjajno.

Niko nije spremniji od vas kada je ljubav u pitanju. Na nesreću, u četvrtak nećete imati vremena da razmišljate o svom ljubavnom životu, jer ćete biti prezauzeti na poslu. Međutim, vec tokom vikenda očekujte ponovo ljubav u vazduhu, posebno ako idete na neku zabavu. Očekuje vas odličan provod. Plus, možete upoznati nekoga!

Ribe

Prošla nedjelja je iza vas. Pred vama je sasvim nova i drugačija nedjelja. Odjednom ćete se osjetiti kao da se nalazite u nekom magičnom lavirintu, prepunom nepoznatih prepreka i čudnih poruka. Držite se svoje intuicije i ne dozvolite da vas išta ubijedi da skrenete sa svog puta.

Sredinom nedjelje, otvoriće vam se vrata koja priželjkujete (najverovatnije porodična!) i bićete opet onaj stari. Kako se bude bližio kraj nedjelje, tako ćete biti opušteniji: provedite što više vremena sa prijateljima i uživajte u običnim razgovorima, jer će vas oni navesti da porazmislite o svojoj budućnosti, pišu “Nezavisne“.

