Danju direktorica, a noću sponzoruša: Mjesečno zaradim do 3.000 KM

– Lagala bih da kažem da tražim sponzora, a da me ne zanima njegov novac – priznala je Aleks.

Njen sponzor Bob dovoljno je star da joj bude otac, a to što voli mlađe objasnio je riječima:

– Jednostavno je, volim seksi žene.

Dao je i svoje objašnjenje šta žene privlači kod njega.

– Neke su mi rekle u neke rekle da ne izgledam loše za svoje godine – pojasnio je Bob.

Seks je dio paketa, tvrdi Bob, koji cure traži preko aplikacije SugarDaddyMeet.

Njegova Aleks priznaje da mjesečno prima između 1.000 i 2.500 australskih dolara (1.222 do 3.055 KM) u novcu i darovima.

Brendon Vejd (Brandon Wade), osnivač stranice “SeekingArrangement”, na kojoj se upoznaju sponzori i sponzoruše dao je savjet.

– Ako imate dovoljno novca da privučete žene, iskoristite ga. Poput tipa koji ima mišiće ili onog koji dobro izgleda. Iskoristite to što imate – tkazao je Vejd.

Ovaj 48-godišnjak je preko stranice dobro zaradio, a i sam ima sponzorušu Zoi (Zoe), koja ima 22 godine.

– Ako ste siromašni i družite se samo sa siromašnima, nikad nećete dobiti priliku u životu. Zašto biste hodali s luzerom – pita se Vejd,prenosi Avaz.

“Seeking Arrangement” tvrdi da trenutno 177.000 australskih studentica koje traže sponzora preko njihove stranice.

– To je rastuća industrija, sve više djevojaka to radi – tvrdi studentica Monika (Monica), jedina iz 25 minuta dugog priloga u australskoj emisiji “60 Minutes” koja nije pristala na to da joj se pokaže lice.

Profesor Piter Fleming (Peter Fleming), ipak, ima drugačije mišljenje.

Autor knjige “Sugar Daddy Capitalism: The Dark Side of the New Economy” smatra da je Vejd prostituciji dao novo ruho te da prodaje priču da je ljubav samo za siromašne, a bogati je mogu kupiti.

